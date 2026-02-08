Předplatné

Snowboarding ONLINE: Ledecká dominuje v kvalifikaci, skvělou jízdu zajela i Maděrová

Ester Ledecká (vlevo) během kvalifikační jízdy v paralelním obřím slalomu ve snowboardu na ZOH 2026
Ester Ledecká (vlevo) během kvalifikační jízdy v paralelním obřím slalomu ve snowboardu na ZOH 2026Zdroj: ČTK
Zuzana Maděrová v kvalifikaci
Zuzana Maděrová po dojezdu v kvalifikaci
Zuzana Maděrová v akci na ZOH 2026
Zuzana Maděrová v kvalifikaci nestačila těsně jen na Ester Ledeckou
Snowboardingový trenér Ester Ledecké Justin Reiter
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Snowboarding na ZOH 2026
Česká dominance! Ester Ledecká vede dopolední kvalifikaci paralelního obřího slalomu ve snowboardu a útočí na třetí zlatou medaili v řadě z olympijských her. Fantastickou jízdu zajela i Zuzana Maděrová, která je hned za Ledeckou druhá. Obě Češky navíc proti sobě nenarazí ani ve finále. ONLINE přenos začíná v 9.00, kdy odstartuje kvalifikace. Finálový blok je na programu od 13.00. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (kvalifikace)Livigno Snow Park

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (finále)Livigno Snow Park

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

