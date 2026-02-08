Snowboarding ONLINE: Ledecká dominuje v kvalifikaci, skvělou jízdu zajela i Maděrová
Česká dominance! Ester Ledecká vede dopolední kvalifikaci paralelního obřího slalomu ve snowboardu a útočí na třetí zlatou medaili v řadě z olympijských her. Fantastickou jízdu zajela i Zuzana Maděrová, která je hned za Ledeckou druhá. Obě Češky navíc proti sobě nenarazí ani ve finále. ONLINE přenos začíná v 9.00, kdy odstartuje kvalifikace. Finálový blok je na programu od 13.00. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>