Snowboarding ONLINE: Ledecká vs. Maděrová o zlato? Jízdy o medaile právě začínají!
PŘÍMO Z ITÁLIE | To je přesně to, co si fanoušci přáli. A už teď jim z toho trochu mrazí… Česky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly kvalifikaci v paralelním obřím slalomu na snowboardu a od 13 hodin se pustí do boje o medaile. A pokud všechno půjde podle ideálního scénáře, sejdou se ve finále! „Je to neskutečný. Doufám, že se to podaří a pojedou spolu,“ říká jejich parťák Kryštof Minárik, který v 19 letech okusil premiérovou olympiádu. A teď bude sledovat, jestli STR zvládne zlatý hattrick. Nebo ji předčí mládí? ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Pokud na dnešní odpoledne máte program, zrušte ho. Přesně v čase 14:29 se jede velké finále. A zatím to všechno směruje k vyvrcholení, které je z českého pohledu jako z říše snů.
Ledecká vs Maděrová. Trojnásobná olympijská šampionka, z toho dvakrát právě v této disciplíně, proti 22leté kometě této sezony. Obě ukázaly sílu a s přehledem ovládly kvalifikaci.
„Jsou neskutečné. Zuzka i Ester mají neskutečnou formu, fandím jim. Doufám, že to dneska padne,“ říká Minárik, talentovaný sportovní všeuměl, který se skrz kvalifikaci neprokousal. Ale nudit se nebude, teď bude fandit.
A co o nich říká? „Ester má neskutečnou hlavu plus sílu a styl. Zuzka je v tom strašně hbitá a jezdí na branky, riskuje. A tady na tom kopci to bylo znát,“ tvrdí snowboardista.
Ledecká po úspěšné kvalifikaci tradičně s novináři nemluvila. Maděrová krátce promluvila pro Českou televizi, ale u píšících novinářů se omluvila. Nechtěla se dostávat pod ještě větší tlak.
Dění v Livignu sledují stovky fanoušků, spousta z nich je z Česka. Drží transparenty ve stylu: Ester the Bester! Nebo 2 sports, 1 queen.
V areálu pochopitelně nechybí ani její rodiče Zuzana a Janek. Pozornost nevyhledávají, spíš dceři vytvářejí zázemí a podporují ji.
Finálový blok startuje v jednu hodinu. Dá se očekávat, že se přijdou podívat i další čeští sportovci, chystá se třeba snowboardcrossařka Eva Adamczyková.
Bude to zlaté české odpoledne?