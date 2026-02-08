Předplatné

Snowboarding ONLINE: Šance na dvě medaile? Ledecká v kvalifikaci první, Maděrová druhá

Snowboarding na ZOH 2026
Kvalifikace z říše snů! Že Ester Ledecká je ďábel na snowboardu v obřím paralelním slalomu, se ví dávno. Dvojnásobná olympijská vítězka ale přistoupila k obhajobě dvou zlatých skvělým způsobem. Ve dvou kvalifikačních jízdách na livignském sněhu deklasovala konkurenci. Vyhrála jízdu v modré i červené dráze a bude mít nejlepší výchozí pozici pro samotný závod. Finálový blok je na programu od 13.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>

Českou radost však podtrhla druhá v cíli Zuzana Maděrová. Ta se Ledecké přiblížila nejvíce. V součtu obou jízd na Ester ztratila 69 setin sekundy. Češky tak deklasovaly konkurenci, protože třetí v pořadí Japonka Cubaki Mikiová byla za Ledeckou zpátky o více než dvě sekundy. Znamená to tedy, že obě české reprezentantky budou v odlišné části pavouka a teoreticky by na sebe mohly narazit až ve finálovém souboji o zlato.

KonecLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (kvalifikace)Livigno Snow Park Vítěz: Ester Ledecká (CZE)

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (finále)Livigno Snow Park

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

