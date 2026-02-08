Dojatý šéf Kejval o Maděrové: To jsou příběhy! Adamczyková litovala Ledeckou
Valilo se to na ní ze všech stran. Ester Ledecká měla bojovat v Livignu v paralelním obřím slalomu maximálně proti sobě samotné v cestě za zlatem. Tři jízdy po sobě jela parádně. Obě kvalifikační i tu osmifinálovou. Jenže pak přišla drobná chyba, která stála Ledeckou další medailový sen. Ve čtvrtfinále totiž padla o chlup. Česku to ale přesto cinklo. Zuzana Maděrová dokonala svou pohádku a získala zlato. Česká hymna tak v Livignu i přes výpadek největší favoritky zazněla. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Ester Ledecká zlatý hattrick nedokonala. Po skvělé kvalifikaci ještě dokázala v osmifinále porazit Dvaapadesátiletou Rakušanku Claudii Rieglerovou, ale svou krajanku dokázala ve čtvrtfinále senzačně pomstít Sabine Payerová. Druhá rakouská sokyně vlétla do tratě střemhlav. Ledecká navíc drobně zadrhla v první části trati, a byť náskok soupeřky stahovala, v cíli to bylo černých šest setin sekundy manka. V cíli zavládlo mezi českými fanoušky, kde byl i prezident Petr Pavel nebo olympijská vítězka 2014 ve snowboardcrossu Eva Adamczyková, zavládlo ticho.
„Je to extrémní v tom, že ZOH jsou strašně moc sledované. Mám pocit, že někteří lidi si myslí, že když se vám nepovede olympiáda, nevyjde vám celá sezona. Ale ona jezdila fantasticky. Věříme, že bude i dál. Nerada bych, aby olympiáda srazila celý pohled na sportovce. Když se to vezme, je to jeden závod, člověk se tak snaží k tomu přistupovat. Je těžké udržet nervy. Malinká chybička se stane každému, je to normální, ale nepříjemné, protože spousta lidí to brala jako samozřejmost a je složité pro sportovce se s tím sžít. Člověk se snaží hledat cesty, aby se dokázal oprostit, někdy se to povede líp, někdy hůř. Ester mohla být v pohodě, cítit se fantasticky, ale je tam spousta proměnných, nevíte, jestli najedete do nějaké dírky. I takovým borcům jako Mikaele Schiffrinové se zase nepovedl závod na olympiádě v Číně. Čtyřletý cyklus pro sportovce je dlouhá doba. Ale než se vzpamatujete, je to zase tady. Na druhou stranu Ester už obhájila zlato,“ líčila v cíli pro iSport Eva Adamczyková první dojmy po dojetí Ledecké.
Hned po Ester šla na věc Zuzana Maděrová. Korunní princezna českého obřího paralelního slalomu udržela lepší nervy v osmifinále i čtvrtfinále a šla bojovat o medaile, ačkoliv bylo jasno, že její velký sen se nesplní. Chtěla si zajet velké olympijské finále proti Ledecké. Zůstalo to na ní. V semifinále porazila domácí Italku Elisu Caffontovou. V boji o zlato čekala přemožitelka Ledecké Payerová. A v nejdůležitějším možném souboji to za Ester Rakušance vrátila.
Ve 22 letech se tak rodačka z Liberce stala poměrně nečekanou olympijskou vítězkou. Byla v širším okruhu favoritek na medaili, ale kdyby někdo zasvěcený věděl, že v této disciplíně Česko získá zlato, skoro jistě by drtivá většina tipovala Ledeckou.
Korunní princezna převzala žezlo od královny. Potřetí v řadě má Česko v paralelním obřím slalomu olympijskou vítězku. Tentokrát je to Maděrová, která ve finále jasně nad Payerovou dominovala a jejímu triumfu tleskal i prezident republiky Petr Pavel. Český medailový učet her v Cortině a Milánu je tedy otevřen zlatým políčkem.
„Byli jsme strašně smutní, když byla vyřazená Esterka, ale byla tam ještě Zuzka. To jsou takové příběhy, které píše olympiáda,“ říkal v cíli dojatý šéf Českého olympijského výboru Jíři Kejval.