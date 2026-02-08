Ledecká v slzách: Ten tlak je obrovský... Zuzka si to zasloužila. Přidala omluvu prezidentovi
Připravovala se pod roletou obřího očekávání. V Česku si často sportovní nadšenci říkávali, že jestli někdo z Čechů získá zlato na olympiádě 2026, bude to Ester Ledecká na prkně. Jenže zlatý hattrick nedokonala. Skončila už ve čtvrtfinále a zlatou radost přenechala krajance Zuzaně Maděrové. „Myslím si, že si to Zuzka zasloužila, celou sezonu se zlepšovala. Jezdila skvěle. Mrzí mě to, udělala jsem chybu, to se holt ve sportu občas stane," prohlásila Ledecká v cíli. Na konci televizního rozhovoru pro ČT se rozplakala.
Po kvalifikaci očekávání ještě narostla. Češi už hovořili o medailovém double, protože Ledecká a Maděrová byly v kvalifikaci nejlepší. Ledecká ještě zvládla skvěle osmifinále, ale pak už to dál nešlo. Na startu působila možná trochu víc zadumaným dojmem, než bývá běžné. Jednou jí tam prkno trochu ustřelilo do strany a Rakušanka Sabine Payerová to potrestala svou jízdou ve stylu kamikaze.
„Mrzí mě to, udělala jsem chybu, to se holt ve sportu občas stane. Atmosféra byla nádherná. Mrzí mě to taky za celý můj tým, který by si zasloužil víc. Myslím si, že si to Zuzka zasloužila, celou sezonu se zlepšovala. Jezdila skvěle,“ řekla v cíli lítostivá Ledecká, zároveň však přála úspěch své krajance.
Po zlatu na asijském sněhu v Pchjongčchangu a Pekingu tak přišla Ledecké obleva. Přitom první tři jízdy byly naprosto suverénní. Navíc chválila připravenou trať. Regulérnosti pomohla i skutečnost, že v noci mrzlo.
„Mělo mi to vydržet ještě dýl. Bylo to dnes krásně připravené. Obě tratě byly podobné, takže napínavé od začátku do konce,“ hodnotila Ledecká a dodala, kde byl zakopaný pes jejího výpadku. „Odskočilo mi to tam na frontside. Pak už jsem to nedohnala, i když jsem se ji snažila chytit.“
Zároveň se rozpovídala o tom, jak těžký tlak na svých bedrech nesla, ale před dokonáním olympijského hattricku už tu tíhu nevydržela. „Je to prostě sport. Spousta lidí si to neuvědomuje, ale ten tlak je obrovský. Výrazně větší od médií i od veřejnosti. Před závodem mi napsali lidi, kteří mi nenapsali třeba od minulé olympiády. Přijel se podívat na mě pan prezident, čímž se mu omlouvám, že jsem to nezvládla líp. Aspoň Zuzka mu udělala radost,“ zakončila svou řeč Ester.