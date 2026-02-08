Předplatné

Zlatá Maděrová a její svět: co řekla tátovi ve čtrnácti, rituál, speciální věc ve výbavě

Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Zdeněk Janda
Snowboarding na ZOH 2026
Česko má novou sportovní hvězdu. Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála olympijské zlato v paralelním slalomu, ve kterém se mnohem víc očekávala obhajoba Ester Ledecké. Ve Sport Magazínu PLUS před startem Her odpovídala třeba i na otázku, co by dělala, kdyby olympiádu vyhrála... Teď si to může užít v realitě. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>

Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?

„Když mi bylo čtrnáct, stála jsem u televize a viděla, jak Ester v Koreji vyhrála zlatou na lyžích i na snowboardu a říkala jsem taťkovi, který se tomu směje doteď: Tohle byla asi poslední olympiáda beze mě, tati, jo? A povedlo se. Teď už jsem na druhé.“

První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?

„Dobrý kafe, špagety, lasagne, sluníčko, lehátko, hezké sjezdovky.“

Moje zkušenost s Itálií?

„Zatím jenom dobrý. Je to tam free, mám to tam ráda.“

Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?

„Jsem smutná, že bylo málo fanoušků. Kvůli covidu skoro žádní. Jinak Hry byly super, ale tohle mi přišlo líto. Můj výsledek nebyl extra dobrý.“

Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?

„Nemám žádného hrdinu. Asi lidi čekají, že řeknu Ester. Vím, že je skvělá, ale já nikdy neměla žádného hrdinu. V ničem. Ani ve filmu. Nikdy jsem na to nebyla. Vždycky chci být lepší než já dřív.“

Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?

„Nemám nic extra speciálního. Spíš klasické věci: boty, snowboard, helmu. Vlastně jednu jo. V batohu mám vždycky minišitíčko, kdyby se něco stalo.“

Moje novinka v přípravě na ZOH?

„Nic nového jsem nezařazovala, protože si nemyslím, že je dobré před olympiádou experimentovat. Takže jedeme v osvědčených kolejích.“

Můj osvědčený rituál?

„Mám vždycky barevně sladěnou podložku s nápisem na snowboardu.“

Co bych udělal/a, kdybych olympiádu vyhrál/a?

„Doufám, že by se to mohlo povést, ale je to neuvěřitelná představa. Ani nevím, co bych dělala. Asi bych dlouho slavila.“

