Zlatá Maděrová a její svět: co řekla tátovi ve čtrnácti, rituál, speciální věc ve výbavě
Česko má novou sportovní hvězdu. Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála olympijské zlato v paralelním slalomu, ve kterém se mnohem víc očekávala obhajoba Ester Ledecké. Ve Sport Magazínu PLUS před startem Her odpovídala třeba i na otázku, co by dělala, kdyby olympiádu vyhrála... Teď si to může užít v realitě. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Když mi bylo čtrnáct, stála jsem u televize a viděla, jak Ester v Koreji vyhrála zlatou na lyžích i na snowboardu a říkala jsem taťkovi, který se tomu směje doteď: Tohle byla asi poslední olympiáda beze mě, tati, jo? A povedlo se. Teď už jsem na druhé.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Dobrý kafe, špagety, lasagne, sluníčko, lehátko, hezké sjezdovky.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Zatím jenom dobrý. Je to tam free, mám to tam ráda.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„Jsem smutná, že bylo málo fanoušků. Kvůli covidu skoro žádní. Jinak Hry byly super, ale tohle mi přišlo líto. Můj výsledek nebyl extra dobrý.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Nemám žádného hrdinu. Asi lidi čekají, že řeknu Ester. Vím, že je skvělá, ale já nikdy neměla žádného hrdinu. V ničem. Ani ve filmu. Nikdy jsem na to nebyla. Vždycky chci být lepší než já dřív.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Nemám nic extra speciálního. Spíš klasické věci: boty, snowboard, helmu. Vlastně jednu jo. V batohu mám vždycky minišitíčko, kdyby se něco stalo.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Nic nového jsem nezařazovala, protože si nemyslím, že je dobré před olympiádou experimentovat. Takže jedeme v osvědčených kolejích.“
Můj osvědčený rituál?
„Mám vždycky barevně sladěnou podložku s nápisem na snowboardu.“
Co bych udělal/a, kdybych olympiádu vyhrál/a?
„Doufám, že by se to mohlo povést, ale je to neuvěřitelná představa. Ani nevím, co bych dělala. Asi bych dlouho slavila.“