Zákulisí zlatého triumfu: Maděrová bez nervů i pláč Ledecké, co ji dojalo?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Promrzlá, ale slunečná neděle ukázala sport v jeho nejsyrovější podobě. Přináší neskonalou radost, ale i slzy. Ovšem ty zklamání. Livigno 2026 vidělo oba světy emocí naráz. Pláč Ester Ledecké, která opouští trůn, zlatý hattrick na snowboardu nevyšel. Když ji zdravili fanoušci, propukla v pláč. Chvíli předtím měla vlhké oči i její nástupkyně, 22letá Zuzana Maděrová. Zvykejte si na označení – olympijská šampionka! Nakoukněte s námi do zákulisí, co všechno se během velkého dne dělo…
Z prostoru určeného pro fanoušky se ozvalo: Ester, i tak děkujeme! A potlesk. Od lidí, kteří během závodů hrdě drželi transparenty s názvy jako „Ester the Bester!“ nebo „2 sports, 1 queen.“
Teď se ji snažili na dálku povzbudit: Díky, pro nás jsi i tak královna!
Třicetiletá obojživelnice, která měla na očích velké sluneční brýle, se v tu chvíli neudržela. Emoce jí naplno pohltily, začala plakat. Zrovna odcházela z prostoru pro novináře, a když slyšela, jak jí lidé povzbuzují, dojalo jí to. Jednou rukou jim za znamení díků mávala, tou druhou si utírala slzy.
A pomalu odcházela. Měla to být zlatá mise… Teď musí rychle přepnout myšlenky na lyže.
„Spousta lidí brala za samozřejmost, že zase vyhraje. Ale pro sportovce je složité s tím žít,“ říkala redaktorovi webu iSport Eva Adamczyková, sama majitelka dvou olympijských medailí, krátce poté, co Ledecká vypadla ve čtvrtfinále.
„Nerada bych, aby olympiáda srazila celý pohled na nás. Když se to vezme, je to jeden závod, člověk se tak snaží k tomu přistupovat. Je ale těžké udržet nervy,“ dodala snowboardcrossařka, která později do prostoru cíle přišla i s manželem a malým synkem Kryštofem. Připojila se k početné skupině české výpravy, v níž nechyběl ani tradiční fanoušek – prezident Petr Pavel.
S čepicí kšiltem dozadu, která nesla logo Českého hokeje, a nechyběl na ni podpis Davida Pastrňáka, se opřel o zábradlí, vedle něj byla první dáma. Za ním postával Jiří Kejval, šéf ČOV. Když Ledecká dojela a nepostoupila, byl to šok.
Trenér Maděrové: Sláva ji nezmění
V českém táboře zavládlo ticho. Tohle nikdo nečekal. Všichni se těšili na pohádkové vyvrcholení. Na české finále STR vs. Maděrová. K historickému okamžiku všechno po precizně zvládnuté kvalifikaci nahrávalo. Fanouškům šel mráz po zádech, jak se těšili.
Marně.
Ledová královna Ester, na snowboardu dvojnásobná šampionka, musela přijmout porážku od Rakušanky Sabine Payerové. Byl to pro ni těžký moment. Srdce pukalo žalem, v emocích mluvila o tom, jak se chce omluvit fanouškům i panu prezidentovi.
Proto ty slzy. Proto ta omluvná slova.
Nejvíc to na ní dolehlo právě v době, kdy šla kolem kordonu českých příznivců. Ti po chvíli spustili další skandovaný aplaus. Ale ten už patřil někomu jinému. Dvaadvacetileté Maděrové, nové národní hrdince, která pro Česko vybojovala první zlatou medaili na letošních Hrách. Tu převzala přesně ve tři hodiny, když skočila na nejvyšší stupínek.
Za ní se vyjímala sjezdovka, na které předvedla životní jízdy. Nikdy předtím nevyhrála velký podnik, v prosinci v Davosu byla o pár milimetrů druhá. První triumf si nachystala na nejlepší možný moment. Na ten olympijský.
Nálada se proměnila i v českém táboře. Zklamání postupně střídala euforie. Když paličatá slečna, která si prkno zamilovala už v dětství, stála na startu velkého finále, Česko k ní upínalo naděje. Když ne Ester, tak ty!
Maděrová ten tlak ustála. Brankami se propletla ve svém typickém stylu. Bez bázně, co nejpřímější stopou. „Nevím, jestli je to úplně riskantní, ale už před několika lety jsme se rozhodli, že bude jezdit jinak. Ani lyžaři, co vyhrávají, nejezdí extra obloučky,“ vysvětloval její dlouholetý trenér Evžen Mareš.
Bodrý chlapík, který sám sebe přezdívá boomer, ji vede od osmi let. A nemá obavy, že ji sláva změní? „Můžu říct, že pokud bude trénovat dál se mnou, tak ne. To jí nedovolím,“ pousmál se. Původně ji už na pondělí naordinoval odjezd do Česka, v úterý trénink ve Špindlerově Mlýně. Ale olympijský výbor do toho asi hodí vidle, bude se víc slavit.
„O tom je sport, nádhera,“ reagoval pro web iSport krátce v cíli i šéf ČOV Kejval. „Nejdřív jsme byli strašně smutní, ale byla tam ještě Zuzka. To jsou příběhy, které píše olympiáda,“ dodal a dojetím se mu zadrhával hlas.
Pak už se omluvil a utíral si oči. A spolu s prezidentem Pavlem čekali, že kolem projde nová snowboardová královna.
Její věčně vysmátý výraz se brzo stane slavným. Už když kosila jednu soupeřku za druhou, v hloučku českých funkcionářů zahučelo: Má ta holka vůbec nervy?
Nemá. A má zlato.