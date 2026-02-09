Zlatý hattrick a pryč z Her? Ledecká: Kdo rozhoduje, je hloupý. Radši přidáte zasr... videohry?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zlatému dolu českých zimních olympiád hrozí uzavření. Mezinárodní olympijský výbor zvažuje co s paralelním obřím slalomem, v němž po Ester Ledecké senzačně převzala vládu Zuzana Maděrová. A český trumf je na hraně vyřazení. „Ráda bych, aby ten člověk, co to rozhoduje, viděl tady to všechno a řekl, že je hloupý, že to vůbec zvažovali,“ zlobí se Ledecká. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Po porážce ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu byla lítostivá, ale když se v mixzoně v Livignu zastavila u plůtku s novináři a přišla řeč na hrozbu její velké sportovní lásce, rozlítila se jako matka, která brání své dítě.
„Vzít jakýkoliv sport z olympijských her… Pokud byste radši přidali nějaké zasr… videohry na olympiádu nebo něco takového… Nebo beach volejbal na zimní olympiádě? No tak… máte to na letní olympiádě,“ zuřila Ledecká.
Mezinárodní olympijský výbor zařadil paralelní snowboarding na sledovací listinu a jeho výkonný výbor v červnu bude rozhodovat o jeho dalším osudu.
„Hodně mě mrzí, že to vůbec zvažují. Nedává to fakt smysl. Osoba, která tohle rozhoduje, by tady dneska měla být a vidět ten dav lidí. Jak kur.. úžasný byl celý ten závod!“
V boji o budoucnost má disciplína nejtvrdšího zastánce v Američanovi Justinu Reiterovi, kouči Ledecké, který se v minulosti s MOV dokonce soudil.
Reiter svoji závodní kariéru skončil původně v roce 2010, ale pak se vrátil, sehnal si sponzory, rok přebýval na korbě své staré toyoty a v Park City trénoval s jediným cílem: Nakonec si přece jen splnit sen a se svým snowboardem se ukázat na olympiádě. Člověk s takovou vůlí stojí v čele boje za to, aby paralelní snowboarding nepodlehl tlaku vířící doby a udržel se na olympijském pódiu.
„Každopádně jsem sebevědomý. Paralelní obří slalom není disciplína, která musí být zachraňovaná. Všichni si musí uvědomovat, že velmi pasuje do myšlenek olympijského ducha. Velmi přesně odpovídá standardům, které MOV požaduje,“ říká Reiter. „Stačí podívat se na počty účastnických zemí, náklady na areál, genderovou vyrovnanost. Byl by nesmysl, aby byl paralelní obří slalom vyřazen.“
Reiter si v roce 2014 svůj sen opravdu splnil. Na Hrách v Soči dokonce startoval ve dvou disciplínách, protože MOV přidal do programu i paralelní slalom. V průběhu dalšího olympijského cyklu ale novou disciplínu zase ubral.
Reiter tehdy vášnivě nesouhlasil. Upozorňoval na předpis MOV, podle kterého se program Her neměl měnit déle než tři roky před startem Her. A dokonce se s pány kruhů soudil. Zorganizoval taky protestní petici.
„MOV vyřazením paralelního slalomu uprostřed tříleté lhůty porušil vlastní pravidla. Tehdy jsme se k tomu snažili upoutat pozornost a říct: Hele, chlapi, přehlídli jste tříletý deadline,“ vzpomíná Reiter. „Oni přepsali pravidla a řekli, že dvě disciplíny byly jako laskavost pro Soči. Od té doby jsme bojovali za to, aby se druhá disciplína do programu vrátila. Tahle zkušenost mě hodně naučila. Nabídla mi unikátní perspektivu o tom, co se vlastně děje.“
Reiter stál jako osamocený rytíř proti kolosu zastupujícího moderní olympijské hnutí. MOV pečlivě zkoumá nálady televizního trhu a především preference mladých nastupujících generací. Díky nim se alpský snowboarding na konci devadesátých let dostal do programu Her. Teď je ale ve svěráku marketingově silnějších odvětví – lyžování a freestylových disciplín na snowboardu, které jsou populární na Americe, v Asii či Austrálii.
„Řeknou si, že není po světě tolik lidí, kteří by si kupovali závodní alpská prkna. Máme masivní lyžařskou lobby, takže lyžování nic neztratí a u snowboardingu je to takový pokus před olympiádou, i když vědí, že snowboarding potřebují,“ říká Reiter.
Paralelní snowboarding přišel po Soči o jednu disciplínu proto, aby udělal místo snowboardovému i lyžařskému Big Airu, z něhož se rychle stal jeden z hitů zimních Her.
„Myslím, že MOV se na to dívá i pohledem: Na snowboardu už máme kros a freestyle, ale neuvědomují si, že jsou to rozdílní sportovci.“
Otázka olympijské budoucnosti je pro disciplínu životně důležitá. Ve většině států s vyspělými státními programy podpory sportu je účast na Hrách základní podmínkou pro podporu z veřejných prostředků.
„Je to citlivé téma. Některé reakce třeba od Bulharů byly extrémní. Velké týmy jako Rakušani nebo Italové se v tom neangažují a tvrdí, že se spíš vaří polívčička pro někoho,“ vysvětluje Evžen Mareš, trenér Maděrové. „Myslím, že ve Francii určitě paralelní obřák zůstane. A jestli se o něj bude bojovat, tak možná v Americe, kde jede jenom freestyle. Byl bych nerad, ztratil bych práci. Ale není to na mě. Závodníci tlačí na své svazy a olympijské výbory.“
V roce 2030 se zimní olympijské hry uskuteční ve Francouzských Alpách, o čtyři roky později se po 32 letech vrátí do Salt Lake City. Pro dvaadvacetiletou novou olympijskou šampionku se to rovná nejlepším rokům její kariéry.
„Myslím, že jsem udělala maximum a fakt strašně doufám, že tenhle sport na olympiádě bude i dál, protože je to podle mě nejlepší zimní sport, co existuje. Je to skvělá disciplína a fakt by mi bylo líto, kdyby tam nebyl,“ řekla Maděrová.
Ledecká sice v neděli v Livignu přišla o možnost přepsat historii snowboardingu premiérovým třetím olympijským vítězstvím v řadě. Má ale stále dost síly bojovat o budoucnost pro svůj sport.
„I když jsem prohrála, jsem pyšná, že jsem snowboarďačka, že jsem si tenhle sport vybrala místo lyžování,“ řekla Ledecká. „Ničeho nelituju. Je to krásný sport, který patří na olympiádu. Měli bychom naopak přidat další disciplínu, protože je to naprosto jednoduché – dáte start jen o trochu níž a další den můžete jet znovu. Všechny to bude bavit.“
České zlata v alpském snowboardingu:
- Pchjongčchang 2018: Ester Ledecká
- Peking 2022: Ester Ledecká
- Livigno 2026: Zuzana Maděrová