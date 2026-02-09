Kouč šampionky Maděrové: Její tým jsem já. Svéráz o podmínkách, paličatosti i šikaně
PŘÍMO Z ITÁLIE | Dobře zná jejího tátu, který mu kdysi zavolal: Hele, vezmeš ji oddílu? To bylo v době, kdy jí bylo osm let. Teď je snowboardistka Zuzana Maděrová olympijská vítězka a celou dobu ji vede trenér Evžen Mareš. Bodrý chlapík, který se s ničím moc nemaže. „Jestli ji sláva změní? Pokud ji povedu i dál já, tak ne. To si pohlídám,“ usmívá se kouč, jenž popisuje, jak je jeho VIP svěřenkyně paličatá nebo jak ji v mládí na sjezdovce někdo sestřelil… Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Areál v Livignu už se pomalu vylidňoval, když si před novináře stoupl trenér, který od mládí vypiplal současnou olympijskou šampionku. „Od dalšího dne začnu trénovat milionářku,“ vtipkoval svérázný trenér, jenž působí v Liberci.
Kdy jste věděl, že to může být její den?
„Rád bych řekl, že jsem to tušil, ale ne. Až po první kvalifikační jízdě, když od Ester (Ledecké) dostala jen tři desítky, tak to začalo být zajímavé. Mohlo to být dobrý.“
Trať jí seděla?
„Dá se říct, že jo, hlavně ten terén. Jak je to rovné, zmrzlé a nedělají se v tom velké seky a koryta, to jí vyhovuje. Ale i tak musím přiznat, že jsem zestárnul o pár let… I proto, že trať byla nezvykle dlouhá.“
K Maděrové patří i trochu riskantní styl, že? Jede co nejkratší stopu.
„Nevím, jestli je úplně riskantní, ale byla to sázka už před několika lety, že bude jezdit jinak. Ani lyžaři, co vyhrávají, nejezdí extra obloučky.“
Jak se vám s ní spolupracuje?
„Nemůžu si stěžovat. Bylo to horší, teď už je to docela v pohodě. Od té doby, co začala něco jezdit, tak relativně nediskutuje a dělá, co se jí chce.“
Uvěřila vaší cestě?
„Dá se říct, že jo. Nalinkovali jsme si to oba dva tak, aby se to protnulo.“
Kdybyste ji měl charakterizovat, jaká je?