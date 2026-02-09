Ester, drž se! Pastrňák podporuje parťačku z reklamy. A gratuluje šampionce
PŘÍMO Z ITÁLIE | Co děláš? Držím palec! Hláška ze spotu pro loterijní společnost už zdomácněla. V reklamě září možná dva nejslavnější sportovci současnosti. Ester Ledecká a David Pastrňák. Ledové královně fanoušci v neděli palce mačkali, ale sport ji ukázal, jak umí být krutý. A právě reprezentační útočník ji posílá slovy podpory. „Je mi jí líto a chci jí podpořit!“ reagoval vlajkonoš české výpravy na dotaz deníku Sport a webu iSport po tréninku. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Je to vášnivý sportovní fanoušek, nenechá si nic utéct. Zvlášť, když jsou v akci jeho krajané. Takže v neděli v televizi v olympijské vesnici sledoval, jak se Ledecká pokouší potřetí v řadě na olympiádě ovládnout paralelní obří slalom na snowboardu.
„Koukal jsme na to asi s deseti lidma, fandili jsme a chtěli jsme, aby se holky potkaly ve finále,“ popsal přání většiny českých příznivců. Všechno bylo nalajnované, aby se Ledecká potkala se Zuzanou Maděrovou.
Jenže Ledecká nezvládla čtvrtfinále. Byl konec nadějí, pak při rozhovorech těžko zadržovala slzy. Bylo to pro ni hodně bolestivé. „Ester je mi líto. Naštěstí to klaplo aspoň Zuzce. Sice ji neznám, ale posílám ji obrovskou gratulaci,“ vykládal Pastrňák po pondělním tréninku.
Když se ho reportér Sportu zeptal, jestli se Ledeckou snažil podpořit tím, že by jí napsal zprávu, se na chvíli odmlčel. „Chtěl jsem jí napsat, ale ještě jsem to neudělal. Chtěl jsem tomu dát trošku odstup,“ řekl a potom to vysvětlil.
„Individuálnímu sportu tolik nerozumím, ale vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem ji ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit,“ pokrčil rameny. Sám jako vrcholový sportovec, jenž je pod obrovským tlakem, si dovede představit, jak se jeho parťačka ze známé reklamy cítí. Takže přemýšlel, jaká slova zvolit.
„No a než jsem se k tomu dostal, teď jste mě tady odchytli vy,“ pousmál se lídr Bruins. „Tak třeba si to přečte u vás.“ Takže Ester: Pasta posílá slova podpory!
Oba se potkali v létě při natáčení spotu a hned si padli do oka. I díky tomu, že Ledecká je velkou fanynkou hokeje, její děda je Jan Klapáč, mistr světa z roku 1972. V několika rozhovorech v minulosti mluvila o tom, jak „Pastovi“ fandí.
„Do té doby jsme se neznali, ale je moc fajn. Hrozně rád bych ji zafandil, ale ani nevím, jak je to daleko,“ řekl Pastrňák ještě před Hrami v obsáhlém rozhovoru pro olympijské vydání Sport Magazínu. Livigno je vzdálené přes pět hodin, takže se tam pochopitelně nedostal, ve stejný den navíc měli Češi trénink.
Ale až k večeru, takže odpoledne se v televizi díval. „Ester je vždycky perfektní a včera měla trošku smůlu. Její soupeřka Rakušanka Payerová proti ní odjela úplně neskutečné čtvrtfinále a pak i semifinále,“ připomněl nedělní závod.
Až Maděrová ji dokázala ve finále porazit. A urvala první zlato pro českou výpravu. I pro „Pastu“ je to skvělá zpráva, vždyť právě on dělal vlajkonoše výpravy.
„Sice ji neznám, ale posílám ji obrovskou gratulaci,“ vzkázal Maděrové. Ta měla rovněž slzy v očích. Ale to byly slzy radosti a dojetí.
U Ester to bylo naopak. Snad i Pastrňákova podpora jí udělá radost.