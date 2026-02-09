Zlatá Maděrová zpátky v Česku: Medaile je pro všechny, hlavně pro děti. Co dál po ZOH?
Novopečená olympijská šampionka Zuzana Maděrová rozzářila České Budějovice. „Jsi nejlepší, Zuzko,“ ozvalo se z burácejícího davu fanoušků před hlavním podiem olympijského festivalu, když na něj přišla dvaadvacetiletá snowboardistka. A co teď se zlatou medailí? „Ta je pro všechny, hlavně pro děti. Budu ji všem ukazovat, protože ji pak budou chtít taky a bude je motivovat,“ povídala Maděrová. Program snowboardingu najdete ZDE>>>
Na podiu si spolu s fanoušky osvěžila finálovou jízdu, kterou si dle svých slov vůbec nepamatovala. „Popravdě mi tolik nesejde na tom, abych si to finále pamatovala. Nejvíc pro mě znamenají všechny ty krásné zprávy od vás. Hrozně moc to pro mě znamená,“ děkovala šampionka.
Právě lavinu gratulací si Maděrová užívala namísto bujarých oslav. „Popravdě, nejsem moc slavící typ. Uvidíme, co si přichystají doma. Znají mě nejlépe, takže by to mohlo být skvělý. Zatím jsem si do čtyř do rána četla zprávy od fanoušků, ale ještě mi jich zbývá strašně moc. Přišly mi jich tisíce a tisíce. Moc si toho vážím a těším se, až si je všechny přečtu. To zatím byly moje jediné oslavy. Snažila jsem se vcítit do toho, že jsem olympijská vítězka,“ líčila a široce se usmívala.
„Nevím a nechápu! Pořád nemůžu pobrat, že jsem opravdu vyhrála olympiádu.“ přiznala se smíchem Maděrová, která zažívá první velký triumf, a to rovnou ten olympijský. „Začínám pociťovat, že se mi mění život. Právě teď, když jsem přijela a všichni mě znají a říkají mi, jak mi fandili. Nikdy jsem nezažila podporu v takové míře, je to pro mě něco úplně nového,“ vyprávěla.
V rukou přitom stále svírala zlatou medaili. Na první noc po vítězství ji sice odložila na noční stolek, jinak ji má prý bez přestávek pověšenou kolem krku. „Až mě z toho bolí za krkem,“ vtipkuje rodačka z Liberce.
Někteří sportovci si stěžovali, že jsou jejich medaile křehké. Zlatá Maděrové první zkoušku vydržela takřka bez úhony. „Dneska mi spadla, je trošku poškrábaná. Jinak je ale v pořádku. Zatím není vejpůl, ani se z ní neutrhla šňůrka,“ bavila snowboardistka skupinu novinářů.
Nejcennější sportovní trofej si Maděrová nijak úzkostlivě nehlídá. Ráda ji nadšeným fanouškům ukázala a dokonce je nechala potěžkat ji. „Ta je pro všechny, hlavně pro děti. Budu ji všem ukazovat, protože ji pak budou chtít taky a bude je motivovat,“ povídala na hlavním podiu festivalu. „Být vzorem je pro mě strašně důležité. I proto chodím v mém týmu Seveřani Liberec co nejčastěji na tréninky s dětmi, abych je inspirovala ke sportu a hlavně ke snowboardingu, který tak miluju. Vracet sportu, co mi dal, je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí,“ vysvětlila.
Letošní Hry pro Maděrovou nedělní senzací skončily. Už v úterý v sedm ráno měla mít trénink. S koučem se však nakonec dohodla, že jej odloží a stráví celý den na olympijském festivalu v Českých Budějovicích. Chce si vyzkoušet ostatní sporty a setkávat se s fanoušky. „Na trénink půjdu nejdřív ve čtvrtek. Ve středu má totiž můj brácha desáté narozeniny, takže budeme slavit. Využiju to i na nějaký odpočinek. Dám si saunu a masáž. A o víkendu pak zamířím na Dolní Moravu na mistrovství České republiky,“ představila Maděrová plány na příští dny.