Komentátor na ZOH si nevypnul mikrofon a do vysílání spustil: To byla nuda! Pak se omlouval
Vskutku nepříjemný okamžik v průběhu sobotního finále mužského Big Airu postihl komentátora NBC Todda Richardse, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Kvalifikace byla mnohem napínavější.“ Richards svou nepozornost později vysvětlil ve videu na instagramu. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Je to tak trochu noční můra každého sportovního komentátora. Své o tom ví třeba Jaromír Bosák s Vladimírem Táborským, kteří v roce 2010 při fotbalovém utkání Mladé Boleslavi se Slavií o přestávce předali slovo do studia, jenže pořád měli zapnutý mikrofon. Jejich hlášky typu ‚párek nezaskočí, vole‘ se časem staly kultovními.
Něco podobného se v průběhu olympijských her přihodilo komentátorovi NBC Toddu Richardsovi. Ten po sobotním finále mužského snowboardového Big Airu prohlásil: „To byla nuda. To byla taková nuda. Kvalifikace byla mnohem napínavější.“
Richards, mimo jiné bývalý reprezentant Spojených států na olympiádě v Naganu, si za svým hodnocením stál, byť jej samozřejmě nechtěl prezentovat navenek. Vše později vysvětlil ve svém instagramovém videu.
„Neřekl jsem nic, co bych nepověděl jinému novináři nebo veřejně. Byl to jen můj názor na to, co jsme viděli ve finále, v porovnání s kvalifikací,“ líčil. „Kvalifikace byla mnohem napínavější. Se samotnými sportovci to nemělo nic společného,“ ujistil Richards.
„Ve finále spousta lidí spadla a spousta lidí předvedla stejný trik. Nemělo to nic společného s tím, co tito sportovci dělají, protože závodníci sem přijedou a skáčou. Mám k nim největší respekt. Pokud to někdo pochopil tak, že jsem některého z nich kritizoval, tak se omlouvám, protože o to mi opravdu nešlo. Tito kluci jsou moji hrdinové a moji přátelé,“ doplnil komentátor.
Mužské finále Big Airu ovládl Japonec Kira Kimura před svým krajanem Rjomou Kimatou. Bronz si z Itálie odvezl Číňan Su I-Ming.