Máma Adamczyková o nové Bohyni, závodech i manželovi: Nezdá se, je to introvert
PŘÍMO Z ITÁLIE | Na zlatém kopci to bude ona, kdo se pokusí o další zázrak. Už jako maminka, olympijská vítězka ze Soči, bronzová z Koreje a mezi fanoušky stále velmi oblíbená Efka. Eva Adamczyková v rozhovoru pro iSport v Livignu promluvila nejen o snowboardcrossu, který ji čeká v pátek, ale i o vítězství 22leté Zuzany Maděrové. „Je to Bohyně,“ s úsměvem jí propůjčí svoji přezdívku, která zlidověla po jejím zlatém triumfu. Tehdy jí bylo ještě o dva roky méně. Program snowboardingu najdete ZDE>>>
Stála pod sjezdovkou, na níž se bojovalo na „tvrdém“ prkně v paralelním obřím slalomu. Nejdřív závody sledovala sama, po chvíli přišel i manžel Marek Adamczyk, populární český herec, který přivedl i ročního synka Kryštofa.
Kousek vedle sjezdovky, na níž zlatou pohádku napsala Maděrová, už je postavená dráha na snowboardcross. Na níž už si Adamczyková (32) zatrénovala. Při narážce, že maminky většinou berou závody s nadhledem a jsou úspěšné, se jen pousmála: „No tak uvidíme!“
Začněme vítězstvím nové národní hrdinky Zuzany Maděrové. Co na ni říkáte?
„Je to Bohyně!“ (smích)
Takže jí půjčíte vaši přezdívku?
„Je úplně skvělá, moc jí to přeju. Je neuvěřitelný, jak se vyšvihla. Je hodně pracovitá, dává tomu všechno. Je super, že se jí to vrací.“
Za to Ester Ledecké to nevyšlo…
„Většina lidí brala za samozřejmost, že vyhraje, ale pro sportovce je hrozně těžký v tomhle žít. Stala se malinká chybička, což je normální.“
Vy se do ní dokážete vcítit, že? Také jste obhajovala zlato.
„Ona dokonce dvě za sebou. Je strašně náročný se od toho oprostit. Přitom se mohla cítit fantasticky, ale tam je při závodě tolik proměnných.