Strach o hvězdu snowboardingu. Po děsivém pádu zůstala bezvládně ležet, v akci zdravotníci
Děsivý pád na U-rampě. Olympijská medailistka Liou Ťia-jü a jedna z nejzkušenějších závodnic startovní listiny utrpěla během olympijské kvalifikace ve snowparku v Livignu vážný pád a musela být odvezena na nosítkách. Program snowboardingu najdete ZDE>>>
Během kvalifikace ženské snowboardové U-rampy čínská reprezentantka Liou Ťia-jü nešťastně upadla po jednom z triků, když jí prkno podjelo a olympionička skončila v kotrmelcích. Třiatřicetiletá závodnice dopadla tvrdě na hranu rampy. Okamžitě k ní vyrazili lékaři.
Zkušená olympijská medailistka se po pádu sama nezvedla a zůstala jen bezvládně ležet na sněhu. Zdravotníci ji museli z U-rampy odnést na nosítkách a závod se na deset minut přerušil.
Liou Ťia-jü je bývalá mistryně světa, ve své disciplíně získala dokonce i stříbrnou olympijskou medaili na Hrách v Pchjongčchangu.