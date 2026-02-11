Předplatné

Strach o hvězdu snowboardingu. Po děsivém pádu zůstala bezvládně ležet, v akci zdravotníci

Děsivý pád Liou Ťia-jü
Děsivý pád Liou Ťia-jüZdroj: koláž iSport.cz
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
Děsivý pád Liou Ťia-jü na U-rampě
10
Fotogalerie
iSport.cz
Snowboarding na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Děsivý pád na U-rampě. Olympijská medailistka Liou Ťia-jü a jedna z nejzkušenějších závodnic startovní listiny utrpěla během olympijské kvalifikace ve snowparku v Livignu vážný pád a musela být odvezena na nosítkách. Program snowboardingu najdete ZDE>>>

Během kvalifikace ženské snowboardové U-rampy čínská reprezentantka Liou Ťia-jü nešťastně upadla po jednom z triků, když jí prkno podjelo a olympionička skončila v kotrmelcích. Třiatřicetiletá závodnice dopadla tvrdě na hranu rampy. Okamžitě k ní vyrazili lékaři.

Zkušená olympijská medailistka se po pádu sama nezvedla a zůstala jen bezvládně ležet na sněhu. Zdravotníci ji museli z U-rampy odnést na nosítkách a závod se na deset minut přerušil.

Liou Ťia-jü je bývalá mistryně světa, ve své disciplíně získala dokonce i stříbrnou olympijskou medaili na Hrách v Pchjongčchangu.

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů