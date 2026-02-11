Zlomené kotníky, utržený prsní sval, zraněné obratle. Jak se vrací hrdinové snowboardcrossu
PŘÍMO Z ITÁLIE | Lindsey Vonnová to možná trochu přehnala, vrcholoví sportovci se ovšem životu na hraně často nevyhnou. Hodně o tom vědí členové českého snowboardcrossového týmu. Před čtyřmi lety na olympiádě v Pekingu byli tak rozsekaní, že závody byly bez nich. Teď jsou připraveni na comeback. „Zatím to vypadá výrazně lépe,“ usmívá se trenér Marek Jelínek. Program snowboardingu najdete ZDE>>>
Bylo to poměrně dlouhé souvětí a každým slovem z něj šel větší a větší mráz. Marek Jelínek pár týdnů před startem zimy stál v jednom z pražských autosalonů a vypočítával zranění, která si jeho svěřenec Radek Houser přivodil při letním karambolu na Novém Zélandu.
„Radek si při skočení velkého skoku naštípl trnové výběžky na dvou obratlích v bedrech. Zlomil si žebro, naštípl holenní kost v kloubu a utrhl zkřížený vaz,“ vypočítával Jelínek děsivou bilanci.
Houser, někdejší prospekt fotbalové Zbrojovky a snowboardcrossová kometa posledních dvou zim, se při drsném pádu rozpadl jak Igráček. Později zjistil, že má i úlomek na zadní hraně holenní kosti a bojoval i s trombózou podkolenní žíly.
Vypadalo to, jako by pro něj byla olympiáda zakletá. Před čtyřmi lety na Hry v Pekingu přiletěl jako náhradník za zraněného Jana Kubičíka, jenž si v tréninku naštípnul holenní kost. Do závodů ho ale nepustila covidová karanténa a Češi se tak do závodů vůbec nedostali. Eva Adamczyková měla zlomené oba kotníky. Vendula Hopjáková tehdy nastoupila aspoň v kvalifikaci, ale tam si zlomila ruku.
Ani aktuální olympijská zima nebyla bez starostí. Kromě Housera se během ní vážně zranil i Kryštof Choura, kterého potkaly dva pády, jejichž důsledkem byl taky hodně nepříjemný problém – utrhl si prsní sval.
„Bohužel došlo během pěti dní k velkým zraněním. Měl jsem kompletně utržený prsní sval na levé části. K tomu pohmožděné pravé rameno. Ještě jsem měl otřes mozku, to je v pořádku,“ vypočítává Choura. „S Markem Jelínkem jsme měnili styl ježdění v trati. Ruce prostě nejsou fit. Při některých věcech, co dělám, rychlejších pohybech rukama, mě to bolí. Ve startovních gejtách, v technických prvcích, kde potřebujeme hodně hýbat rukama a pomáhat si s nimi, mě to omezuje.“
Tenhle sport je prostě pro lidi, kteří něco vydrží. Jelínek dal nakonec pro italskou olympiádu svůj tým dohromady. Eva Adamczyková se úspěšně kvalifikovala po mateřské pauze, olympijskou premiéru zažije talentovaná Karolína Hrůšová a dva borci se vrátili po zranění. V Itálii drží fit.
„Tady zatím dobrý. Jsme rádi, že jsme rozhodli, že oba dva jedou,“ pochvaluje si Jelínek. „U Radka to byla postupná cesta. Je absolutní profík. V týmu je teď nejstarší člen a je to na něm znát. Kryštof? Velký sval není vůbec srostlý, je totálně utržený. Není tak silný, jak rozsahově, tak pohybově, ale přes relativně malou bolest funguje dobře. Evka zdravotně úplně O.K. Kája tady taky.“
Snowboardcrossový program začíná na olympijské trati v Livignu čtvrtečním závodem mužů. V pátek čeká závod ženy. Eva Adamczyková se v něm na zimní Hry vrátí po osmi letech a zatím v trénincích září.
„Evka byla v měřených trénincích druhá, což je samozřejmě super. Dobré je, že většině soupeřek odskočila. Určitě to byl pozitivní trénink, pozitivní den. Evčino ježdění vypadalo velmi dobře. Chyb tam bylo už velmi málo,“ chválil Jelínek.