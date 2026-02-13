Adamczyková bere STŘÍBRO! Zlato uniklo o čtyři setiny, má všechny olympijské medaile
Byla to zase jízda! Od prvních tréninků Eva Adamczyková ukazovala, že její comeback může být medailový. A v Livignu dokázala zkompletovat medailovou sbírku pod pěti kruhy. Po zlatu 2014 a bronzu 2018 vybojovala stříbro. Ve finále nestačila jen na Australanku Josie Baffovou o čtyři setiny sekundy. S nadsázkou by se dalo říct, že o namalovaný knír, který znovu Adamczykovou symbolizoval, tak boj o zlato nevyšel. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Peking 2022 utekl. Vážné zranění, kdy se nedokázala dát do kupy po zlomenině obou kotníků, byla temná etapa kariéry Adamczykové. O čtyři roky později si to však plně vynahradila.
Hned na začátku měla velkou soupeřku. Kvalifikace se totiž nevyvedla dle představ Australance Josie Baffové, když po chybě obsadila až 17. místo a spadla tak do první jízdy k Adamczykové.
Australanka taky osmifinálové klání vyhrála, ale česká reprezentantka postoupila z druhého místa i k radosti těch, co drželi palce v cílovém prostoru. Kromě rodiny v čele se synem a manželem Markem Adamczykem, to byli například český slalomář a olympijský medailista z Londýna 2012 Vavřinec Hradilek či taneční partner Adamcyzkové ze StarDance Jakub Mazůch.
Postupně na trati krystalizovalo, které další dámy mohou pomýšlet na medaili. Například mladý švýcarský supertalent Noemie Widmerová nebo rutinérka Charlotte Bankesová. Naopak druhá Češka Karolína Hrůšová brala v kvalifikaci 23. příčku a v osmifinále sice začala skvěle, ale nakonec skončila ve své jízdě třetí, což na postup dál nestačilo.
„Jsem s tou jízdou spokojená. Byla jedna z mých nejlepších tady. Měla jsem v rozjížďce dvě fakt dobré holky. Je to hezké, přijela se na mě podívat skoro celá rodina, je to hrozně dojemné. Beru to jako každý jiný závod, je tu podobná konkurence i kvalita trati. Jsem moc ráda, že tady Efka je. Líbí se mi její přístup k našemu sportu, že ví, co si může nechat připustit k tělu, má formu a budu jí teď fandit,“ řekla Hrůšová.
Fokus českých fanoušků se tedy zaměřil ryze na Adamczykovou, která měla složité čtvrtfinále, kam si přivedla starou známou soupeřku Baffovou, k tomu Bankesová, takže do jisté míry možná i předčasné finále. Vždyť proti olympijské vítězce z roku 2018 se postavily dvě první ženy této sezony SP.
Adamczyková měla úchvatný start v technické pasáži a byť se na ni soupeřky dotahovaly, své čtvrtfinále vyhrála a její jízda působila suverénnějším dojmem než osmifinále.
Dál si s sebou rodačka z Vrchlabí táhla svůj stín Australanku Baffovou. Právě tyto dvě závodnice se přetahovaly o nejlepší časy v trénincích a své kouzlo si přenesly i do hlavní soutěže, protože obě vydolovaly z olympijského závodu medaile.
Ve finále se jim postavila třeba domácí Michela Moioliová. Už před odjezdem do Livigna si posteskl kouč české výpravy Marek Jelínek, že Italky mohly otestovat olympijskou trať dříve. Mohlo se to nyní ukázat jako velká výhoda, ale bylo tomu tak napůl. Moioliová sice ve finále získala medaili, ale byla bronzová. Na dvojičku, která celý závod absolvovala pospolu, nestačila. Dvě ženy, které vládly v Livignu od tréninků tak ukázaly svou sílu. Adamczyková vybojovala třetí medaili pro českou výpravu na ZOH 2026. Po zlatu Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu na snowboardu a stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka v závodě na 5000 metrů, tedy Adamczyková přidává další stříbro.
Snowboarding (Livigno):
Snowboardcross - ženy: 1. Baffová (Austr.), 2. Adamczyková (ČR), 3. Moioliová (It.), 4. Wiedmerová (Švýc.), 5. Zerkholdová (Rak.), 6. Niraniová-Pereiraová (Fr.), ...22. Hrůšová (ČR) - vyřazena v osmifinále.