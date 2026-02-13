Snowboarding ONLINE: Adamczyková v akci, kvalifikační jízdu zvládla výborně
Majitelka dvou olympijských medailí Eva Adamczyková vstupuje do programu Her v severní Itálii. Česká hvězda se vrátila po mateřské pauze a v Livignu chce ve snowboardcrossu zkusit zabojovat o další cenný kov. Jejím nejlepším výsledkem v sezoně bylo páté místo v Cervinii, ale v dějišti olympiády předváděla dobré tréninkové jízdy a v kvalifikaci byla vůbec nejrychlejší ze všech. Na startu je i osmnáctiletá Karolína Hrůšová. ONLINE přenos sledujte na webu iSport, vyřazovací boje o medaile začínají ve 13.30. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Adamczyková si vítězstvím zajistila nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Druhá česká reprezentantka Karolína Hrůšová obsadila v kvalifikaci 23. místo.
Olympijské šampionce ze Soči 2014 Adamczykové se nejvíce přiblížila dvacetiletá Francouzka Léa Castaová, která na ni ztratila půl sekundy. Třetí příčku v kvalifikaci překvapivě obsadila teprve osmnáctiletá Švýcarka Noémie Wiedmerová, která za dvaatřicetiletou českou reprezentantkou zaostala o 83 setin sekundy.
Kvalifikace snowboardcrossu na ZOH rozhoduje jen o nasazení. Do osmifinále postoupí všech 32 závodnic.