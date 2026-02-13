Snowboarding ONLINE: Adamczyková v akci, zabojuje o třetí olympijskou medaili?
Majitelka dvou olympijských medailí Eva Adamczyková vstupuje do programu Her v severní Itálii. Česká hvězda se vrátila po mateřské pauze a v Livignu chce ve snowboardcrossu zkusit zabojovat o další cenný kov. Jejím nejlepším výsledkem v sezoně bylo páté místo v Cervinii, ale v dějišti olympiády předváděla hodně rychlé tréninkové jízdy. Na startu je i osmnáctiletá Karolína Hrůšová. ONLINE přenos sledujte na webu iSport, kvalifikační jízdy startují v 10.00, vyřazovací boje o medaile ve 13.30. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>