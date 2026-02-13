Předplatné

Snowboarding ONLINE: Adamczyková zvládla první vyřazovací jízdu, je ve čtvrtfinále

Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízduZdroj: ČTK
Eva Adamczyková v olympijském snowboardcrossu
Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Eva Adamczyková v olympijské kvalifikaci
Eva Adamczyková zvládla osmifinálovou jízdu
Eva Adamczyková ovládla kvalifikační jízdu na olympijských hrách v Livignu
Eva Adamczyková v olympijské kvalifikaci
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková je natěšená na start olympiády
14
Fotogalerie
iSport.cz
Snowboarding na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (8)

Majitelka dvou olympijských medailí Eva Adamczyková vstupuje do programu Her v severní Itálii. Česká hvězda se vrátila po mateřské pauze a v Livignu chce ve snowboardcrossu zkusit zabojovat o další cenný kov. Jejím nejlepším výsledkem v sezoně bylo páté místo v Cervinii, ale v dějišti olympiády předváděla dobré tréninkové jízdy a v kvalifikaci byla vůbec nejrychlejší ze všech. Na startu je i osmnáctiletá Karolína Hrůšová. ONLINE přenos sledujte na webu iSport, vyřazovací boje o medaile začínají ve 13.30. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Snowboardcross (finále)Livigno Snow Park

Vstoupit do diskuze (8)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů