Snowboarding ONLINE: Adamczyková zvládla první vyřazovací jízdu, je ve čtvrtfinále
Majitelka dvou olympijských medailí Eva Adamczyková vstupuje do programu Her v severní Itálii. Česká hvězda se vrátila po mateřské pauze a v Livignu chce ve snowboardcrossu zkusit zabojovat o další cenný kov. Jejím nejlepším výsledkem v sezoně bylo páté místo v Cervinii, ale v dějišti olympiády předváděla dobré tréninkové jízdy a v kvalifikaci byla vůbec nejrychlejší ze všech. Na startu je i osmnáctiletá Karolína Hrůšová. ONLINE přenos sledujte na webu iSport, vyřazovací boje o medaile začínají ve 13.30. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>