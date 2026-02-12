Adamczyková jde na olympiádě na to! Evka bude bojovat o nejlepší medaile, věří její kouč
PŘÍMO Z ITÁLIE | Trvalo to dlouhých osm let, během nich pár zlomenin kotníků, účast na StarDance a především narození syna. Teď je však Eva Adamzcyková konečně zpět na olympijských hrách. „Je v takové formě, že prostě bude bojovat opravdu o ty nejlepší medaile,“ věří trenér Marek Jelínek před pátečním závodem. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
V pátek třináctého kdysi přišla zkáza Templářů, ale Evě Adamczykové termín jejího olympijského závodu náladu nekazí. „Tak nebudeme pověrčiví...“ usmála se před pár týdny v podcastu pro iSport.cz.
Tenkrát ještě nebylo zcela jisté, že se na italské Hry dostane. Čas však pokročil a Bohyně snowboardcrossu je konečně zpět na olympijském sněhu. V Livignu si závodní trať vyzkoušela už ve dvou extra dnech koncem minulého týdne, které závodníci dostali jako bonus za to, že se na ní nemohli svézt už v minulé zimě. A v posledních trénincích před závodem ukázala, jak si zvykla. Jeden z nich vyhrála, v druhém byla druhá.
„Dobré je, že většině soupeřek odskočila. Evčino ježdění vypadalo velmi dobře. Chyb tam bylo už velmi málo,“ chválil trenér Jelínek.
Sportovní vědátor, studovaný gymnasta, který své poznatky o pohybu využívá i jako filmový kaskadér, dostal začátkem minulého desetiletí do rukou unikátní talent. Eva, tehdy ještě pod rodným jménem Samková, svou nespoutanou energii uměla rozjet i na saxofon, snowboardcrossová trať byla ale pro ni tím pravým místem.
Několikrát se do něj vrátila. Poprvé, když jí zaskočila obrovská veřejná pozornost po zlaté medaili v Soči na Hrách 2014. Po letech znovu, když si v minulé olympijské sezoně zlomila oba kotníky a přišla o Hry v Pekingu. Potom po působení v televizní show StarDance. A hlavně po narození svého syna Kryštofa koncem roku 2024.
Kouč Jelínek pokaždé ocenil, že se jeho závodnice vrátila v ještě lepší formě, než když na čas odcházela.
„Teď byl Evčin návrat po extrémně dlouhé době a navíc po několika dalších návratech, takže tam ta generalizace těch dovedností mezitím neproběhla, jak po zranění kotníků, tak po tančení,“ líčí Jelínek. „Samozřejmě, když se za čtyři, pět let vracíte třikrát a mezitím jste vlastně vůbec nejezdili, tak je to těžší a těžší. Evka ale na závodech na podzim v Cervinii a potom v Číně ukázala, že rychlá být dokáže.“
V pouhých třech závodech, v prosincovém v Cervinii a dvěma lednových v čínském Šen-Jangu, si Adamczyková s klidem zajistila olympijskou kvalifikaci. Do Livigna přijela s velkým předstihem, měla čas nastavit režim pro svého syna Kryštofa, o kterého se kromě ní na místě starají její manžel i chůva. A pořádně si obhlídla závodní trať. Koncem minulého týdne při první ostré zkoušce byla mezi závodnicemi, které si ji projely poprvé a pak dávaly feedback ostatním.
„Nevím, jestli z ní mají vítr, určitě s ní počítají, protože to je Evka. Trenéři si ji zase znovu natáčejí,“ říká Jelínek. „Evka umí zkombinovat technickou jízdu s jízdou, která je aerodynamická, a to mnohdy závodnice neumějí. Bankeška (Charlotte Bankesová – pozn. red.) je furt v nízké poloze, kde dělá dřepy, ale neumí pořádně technicky přejíždět překážky. Lea Castaová, jedna z nejtechničtějších závodnic, zase mává rukama natolik, že ty aerodynamické polohy moc nedělá. Evka to umí nakombinovat, má zkušenosti.“
Adamczyková je ve snowboardcrossu arbiter elegantiarum, to se ví. Její drobnou nevýhodou je menší váha. Ale Jelínek v tom nevidí problém.
„Evka není nejtěžší na světě, ale je výrazně těžší než po tom tančení. To byla opravdu vyhublá. Takže se na to těšíme,“ usmívá se před olympijským závodem.