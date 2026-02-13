Maděrová vynechá mistrovství ČR, je nemocná: Moc mě to mrzí, těšila jsem se na atmosféru
Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu Svaz lyžařů ČR.
Dvaadvacetiletá česká reprezentantka, která získala olympijské zlato v Livignu v neděli 8. února, plánovala o týden později bojovat o domácí titul. Nakonec z toho však sešlo.
„Moc mě mrzí, že na Dolní Moravě nebudu startovat, těšila jsem se na atmosféru domácího mistrovství a české fanoušky. Ale nemoc byla jednoduše proti. Budu dělat maximum pro to, abych se dala co nejdřív do pořádku a mohla opět naskočit do tréninku a přípravy na další závody,“ uvedla Maděrová.
Další šanci závodit před českým publikem bude mít brzy. V sobotu 7. března se uskuteční ve Špindlerově Mlýně závod Světového poháru v paralelním slalomu.