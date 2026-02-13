Adamczyková: Medaile je i pro chůvy. Trenér prozradil hlášku ze stříbrného rána
Unikátní sbírka je kompletní. Snowboardcrossařka Eva Adamczyková přidala ke zlatu a bronzu také stříbro ze svojí třetí olympiády. V Livignu ji první místo uniklo jen o čtyři setiny sekundy. „Užila jsem si to v klídku, jak už jsem starší,“ hlásila dvaatřicetiletá závodnice v rozhovoru pro ČT sport. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>
Až několik desítek minut po projetí cílem si začala uvědomovat, jak unikátního počinu dosáhla. „Nechápu, že jsem měla na každé olympiádě medaili. Je to tak daleko od sebe a člověk má pocit, že se mu mezitím nedaří,“ hlásila s typickým namalovaným knírkem na obličeji.
Trenér Marek Jelínek neskrýval před televizní kamerou také nadšení. „Je to brutální, je to peklo, ale teď je to super.“
Obloha na Livignem byla modrá a podobně hladce se odvíjel také den Adamczykové. Vyhrála kvalifikaci a drobné zaváhání přišlo ve finále, jinak mohl být den i zlatý. „Od rána to bylo fajn. Eva říkala, že dnes bude dobrý den, protože našla Labello. Tohle někdy stačí,“ prozradil kouč.
Stříbro také zaslouží ocenění jako první olympijská medaile po porodu. „Už jsem říkal, že porod není zranění a nemyslím si, že to ženu nějak zvlášť oslabí. S Evkou se mi po porodu spolupracovalo líp než předtím,“ vyprávěl kouč Jelínek.
K skvělému výsledku pomohla i přítomnost manžela Marka Adamczyka a syna. „Medaile je pro všechny hlídačky a chůvy, co nám pomáhali s Kryštofem,“ zmínila také Adamczyková.