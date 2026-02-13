Předplatné

Adamczyková: Medaile je i pro chůvy. Trenér prozradil hlášku ze stříbrného rána

Eva Adamczyková s třetí olympijskou medailí
Eva Adamczyková s třetí olympijskou medailíZdroj: ČTK / Taneček David
Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Eva Adamczyková má kompletní sbírku olympijských medailí
Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
Medailové focení snowboardcrossařek - Eva Adamczyková má stříbro, Josie Baffová zlato a Michela Moioliová bronz
Trojice nejlepších snowboardcrossařek: Zleva stříbrná Eva Adamczyková, zlatá Josie Baffová a bronzová Michela Moioliová
Trojice nejlepších snowboardcrossařek: Zleva stříbrná Eva Adamczyková, zlatá Josie Baffová a bronzová Michela Moioliová
Stříbrné objetí Evy Adamczykové
22
Fotogalerie
pta
Snowboarding na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (1)

Unikátní sbírka je kompletní. Snowboardcrossařka Eva Adamczyková přidala ke zlatu a bronzu také stříbro ze svojí třetí olympiády. V Livignu ji první místo uniklo jen o čtyři setiny sekundy. „Užila jsem si to v klídku, jak už jsem starší,“ hlásila dvaatřicetiletá závodnice v rozhovoru pro ČT sport. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>

Až několik desítek minut po projetí cílem si začala uvědomovat, jak unikátního počinu dosáhla. „Nechápu, že jsem měla na každé olympiádě medaili. Je to tak daleko od sebe a člověk má pocit, že se mu mezitím nedaří,“ hlásila s typickým namalovaným knírkem na obličeji.

Trenér Marek Jelínek neskrýval před televizní kamerou také nadšení. „Je to brutální, je to peklo, ale teď je to super.“

Obloha na Livignem byla modrá a podobně hladce se odvíjel také den Adamczykové. Vyhrála kvalifikaci a drobné zaváhání přišlo ve finále, jinak mohl být den i zlatý. „Od rána to bylo fajn. Eva říkala, že dnes bude dobrý den, protože našla Labello. Tohle někdy stačí,“ prozradil kouč.

Stříbro také zaslouží ocenění jako první olympijská medaile po porodu. „Už jsem říkal, že porod není zranění a nemyslím si, že to ženu nějak zvlášť oslabí. S Evkou se mi po porodu spolupracovalo líp než předtím,“ vyprávěl kouč Jelínek.

K skvělému výsledku pomohla i přítomnost manžela Marka Adamczyka a syna. „Medaile je pro všechny hlídačky a chůvy, co nám pomáhali s Kryštofem,“ zmínila také Adamczyková.

Vstoupit do diskuze (1)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů