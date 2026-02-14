Klíčové závody Evy s knírkem: Medaile, tanečky, finty, pády i návrat po zlomenině
Je to Bohyně! Snowboardkrosařka Eva Adamczyková získala i na své třetí zimní olympiádě medaili a má teď kompletní medailovou sbírku. Kdysi na zlatých Hrách v Soči představila českým fanouškům nový sport. V Livignu při návratu z mateřské pauzy už potvrdila svou pozici legendy. Jaké jsou zlomové momenty její kariéry?
Tanečky s knírkem
„V Soči Evka tenkrát předváděla takové ježdění, že jsem se vsadil s naším bývalým servisákem, že vyhraje kvalifikaci o tři sekundy. Evka nevyhrála kvalifikaci o tři sekundy, protože si třikrát zabrzdila, vyhrála o dvě a půl sekundy,“ vzpomíná trenér Marek Jelínek. „Tam to bylo v tom závodě relativně jednoduché. Ale v trénincích brečela a dojela trať jen v jedné poslední jízdě.“
Karambol ve Veysonnaz
„Je tam takový krkolomný skok, který když člověk neskočí ideálně, pošle ho to rovnou do boulí. Evka to v první jízdě přelítla, tak to pak chtěla udělat jinak, ale přehnala to se dřepem, cukla s vrškem a už to bylo,“ popsal osudový moment reprezentační trenér Marek Jelínek.
Finta na startu
„Vyšlo to!“ smála se v cíli. „Jela jsem si v klidu, měla jsem mnohem větší rychlost, protože ty tři se tam ťukaly. Dojela jsem je v klopce, předkouřila jsem je. Pak v cílové rovince jsem zadupala a dojela jsem první asi o prkno.“
Korejský bronz
„Taky jsme si mysleli, že Evka vyhraje. Bylo to hrozně těžké. Tenkrát nám nevyšla máza, Evka se po těžkém boji z šestého místa ve finálové rovince posunula na třetí. Tehdy nejlíp jezdila mezi lidmi,“ líčí Jelínek.
První světový titul
„Pořád si myslím, že náš sport není celý o medailích. Můžete si užívat zábavy, parádně si zajezdit a medaili vyhrát nemusíte. Snažila jsem se na sebe netlačit. Ale pořád, medaile je medaile…“ uznala nakonec.
Bronz z Idre
Zlomené kotníky
„Zlomila si obě nohy v kotnících, v hlavicích tíbie (holenní kosti – pozn. red.),“ oznámil reprezentační trenér Marek Jelínek krátce po závodě. Naděje na rychlý návrat byly příliš optimistické…
Zlatý návrat
„Loni jsem změnila příjmení, takže tohle je vlastně první medaile, kterou Adamczyková získala,“ řekla s úsměvem závodnice, jejímž manželem se stal herec Marek Adamczyk. „Na podzim jsem se bála, že už se nikdy nebudu jezdit. Je to úžasné. Dala jsem do toho všechno, co jsem mohla. Nemůžu být šťastnější.“
Stříbrné Livigno
„Je vyzrálá. Měla to určitě nejtěžší, co se týče výkonnosti, protože malé holky jsou strašně, ale strašně dobré. Vyšla taktika, technika a možná hrál roli Evčiný klid. Neudělala výrazné chyby a postupně se v některých věcech tradičně zlepšovala až do finále,“ chválil kouč Jelínek. „Je to Bohyně! Bylo to super…“