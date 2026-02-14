Předplatné

Klíčové závody Evy s knírkem: Medaile, tanečky, finty, pády i návrat po zlomenině

Stříbrná Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku! Dramatické finále i příslib do závodu týmů • Zdroj: isportTV
Stříbrná Eva Adamczyková a její charakteristický knír
Eva Adamczyková s třetí olympijskou medailí
Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Ze základky až na olympiádu. Karolína Erbanová se pochlubila elitní společností vlajkonošky Lucie Charvátové a stříbrné Adamczykové
Trojice snowboardcrossových medailistek
Eva Adamczyková s olympijským stříbrem
Martin Hašek
Snowboarding na ZOH 2026
Je to Bohyně! Snowboardkrosařka Eva Adamczyková získala i na své třetí zimní olympiádě medaili a má teď kompletní medailovou sbírku. Kdysi na zlatých Hrách v Soči představila českým fanouškům nový sport. V Livignu při návratu z mateřské pauzy už potvrdila svou pozici legendy. Jaké jsou zlomové momenty její kariéry? Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>

Tanečky s knírkem

Na olympiádu 2014 odletěla Eva pod rodným jménem Samková jako ještě poměrně neznámá sportovkyně. Vracela se jako národní hrdinka, která pobavila rozpustilými tanečky na stupních vítězů. A představila taky zvyk finálového knírku pod nosem, namalovaného lihovou fixou. Lidé doma si ho vzali za svůj a fandili s ním třeba v Olympijském parku na Letné.

„V Soči Evka tenkrát předváděla takové ježdění, že jsem se vsadil s naším bývalým servisákem, že vyhraje kvalifikaci o tři sekundy. Evka nevyhrála kvalifikaci o tři sekundy, protože si třikrát zabrzdila, vyhrála o dvě a půl sekundy,“ vzpomíná trenér Marek Jelínek. „Tam to bylo v tom závodě relativně jednoduché. Ale v trénincích brečela a dojela trať jen v jedné poslední jízdě.“

Karambol ve Veysonnaz

Ještě koncem olympijského jara 2014 se Samková vážně zranila při závodě ve švýcarském Veysonnaz, kde usilovala o celkové vítězství ve Světovém poháru. V tréninku si vykloubila rameno, utrpěla otřes mozku a zlomeninu kotníku.

„Je tam takový krkolomný skok, který když člověk neskočí ideálně, pošle ho to rovnou do boulí. Evka to v první jízdě přelítla, tak to pak chtěla udělat jinak, ale přehnala to se dřepem, cukla s vrškem a už to bylo,“ popsal osudový moment reprezentační trenér Marek Jelínek.

Finta na startu

Někdo má svaly, někdo má čáry. V zimě 2017 se fanoušci bavili povedenou fintou, kterou Samková přechytračila soupeřky ve finále závodu Světového poháru ve Feldbergu. Své potíže na startu se na radu trenéra Marka Jelínka rozhodla vyřešit odvážně. Na začátku dala soupeřkám schválně prostor a vyjela za nimi se zpožděním. Díky hladší jízdě a vyšší rychlosti v cílových metrech trojici soupeřek těsně před cílem převálcovala.

„Vyšlo to!“ smála se v cíli. „Jela jsem si v klidu, měla jsem mnohem větší rychlost, protože ty tři se tam ťukaly. Dojela jsem je v klopce, předkouřila jsem je. Pak v cílové rovince jsem zadupala a dojela jsem první asi o prkno.“

Korejský bronz

Tentokrát to nebyl záměr. Ve finále olympijských her 2018 v Koreji Samková doháněla ztrátu z posledního místa, ve strhujícím finiši ale o tři setiny sekundy porazila legendární Američanku Lindsey Jacobellisovou a domů vezla bronzovou olympijskou medaili. A české bundy se zlatou barvou podšívky šly naruby.

„Taky jsme si mysleli, že Evka vyhraje. Bylo to hrozně těžké. Tenkrát nám nevyšla máza, Evka se po těžkém boji z šestého místa ve finálové rovince posunula na třetí. Tehdy nejlíp jezdila mezi lidmi,“ líčí Jelínek.

První světový titul

Konečně to měla komplet. V roce 2019 v americkém Solitude zaplnila Samková poslední bílé místečko na mapě globálních úspěchů. Ačkoli se ve světě frajerů s prkny cení i jiné věci než blýskavé medaile na krku, tahle měla velkou cenu. Podobně jako v Soči pogovala do muziky, pohodový úsměv, v tmavých brýlích ostré utažské slunce. A navíc od plic zazpívaná Škroupova písnička.

„Pořád si myslím, že náš sport není celý o medailích. Můžete si užívat zábavy, parádně si zajezdit a medaili vyhrát nemusíte. Snažila jsem se na sebe netlačit. Ale pořád, medaile je medaile…“ uznala nakonec.

Bronz z Idre

Na mistrovství světa 2021 ve švédském Idre Fjäll se Samkové v tréninkových jízdách vůbec nedařilo  Potýkala se se špatnou viditelností, ale nakonec zabojovala a vybojovala bronzovou medaili. „Šla jsem do závodu s tím, že tam nechám maximum, a pak ať se děje, co se děje,“ líčila tehdy.

Zlomené kotníky

Před další olympiádou v Pekingu byla Samková na cestě k dalšímu úspěchu. V čínském středisku Secret Garden vyhrála generálku. Necelé dva měsíce před akcí ale všechno zhatil pád v cíli týmového závodu v Montafonu. Zaseklo se jí prkno do sněhu a skřípla si pod ním kotníky.

„Zlomila si obě nohy v kotnících, v hlavicích tíbie (holenní kosti – pozn. red.),“ oznámil reprezentační trenér Marek Jelínek krátce po závodě. Naděje na rychlý návrat byly příliš optimistické…

Zlatý návrat

Rok a čtvrt po nešťastném pádu v Monfafonu se šampionka už pod novým jménem Adamczyková vrátila svým druhým titulem mistryně světa. V gruzínském Bakuriani vyhrála všechny čtyři jízdy včetně finále.

„Loni jsem změnila příjmení, takže tohle je vlastně první medaile, kterou Adamczyková získala,“ řekla s úsměvem závodnice, jejímž manželem se stal herec Marek Adamczyk. „Na podzim jsem se bála, že už se nikdy nebudu jezdit. Je to úžasné. Dala jsem do toho všechno, co jsem mohla. Nemůžu být šťastnější.“

Stříbrné Livigno

Velký comeback po mateřské pauze a narození syna Kryštofa. Adamzcyková se s ním i s manželem Markem potkala krátce po závodě, v němž překonala několik kritických okamžiků, a nakonec jí jen čtyři setiny sekundy dělily od zlata. Zato si o stříbro doplnila medailovou sbírku ze ZOH.

„Je vyzrálá. Měla to určitě nejtěžší, co se týče výkonnosti, protože malé holky jsou strašně, ale strašně dobré. Vyšla taktika, technika a možná hrál roli Evčiný klid. Neudělala výrazné chyby a postupně se v některých věcech tradičně zlepšovala až do finále,“ chválil kouč Jelínek. „Je to Bohyně! Bylo to super…“

