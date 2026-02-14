Dva české smíšené týmy na startu! S Adamczykovou pojede v neděli Choura. Co rozhodlo?
V pátek to cinklo v Livignu díky Evě Adamczykové. V neděli však snowboardcrossoví fanoušci musejí být znovu na značkách. Česká výprava vyšle do kvalifikace smíšených týmů hned dvě dvojice. Důvěru vedle Adamczykové dostal ten lepší Čech z mužského závodu Kryštof Choura. Program snowboardingu na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Vůbec poprvé bude mít v tomto závodě Česká republika své zastoupení. Závod smíšených týmů se taky konal pod pěti kruhy poprvé v roce 2022 v Pekingu. Tam ale Češi měli kvůli zdravotním problémům Adamczykové a spol. pouze Vendulu Hopjákovou.
S novopečenou stříbrnou medailistkou Evou Adamczykovou se ve dvojici představí olympijský debutant Kryštof Choura. Postupem do čtvrtfinále a 15. místem v závodě mužů si tohle místo vydobyl, jak potvrdil trenér Marek Jelínek.
„S Evou pojede Kryštof, protože předem bylo dáno pravidlo, že ten z hochů, kdo bude lepší v individuální soutěži, bude v týmu s ní. Snažili jsme se přihlédnout i ke kvalifikaci, ale i tam Kryštof dopadl lépe než Radek Houser. Ten pojede v týmu číslo dvě s Karolínou Hrůšovou,“ vysvětlil rozdělení dvojic Jelínek.
Dojde tak na dvojnásobnou českou premiéru v tomto typu závodu na olympijských hrách. Není ale divu, celkově se jedná o závod, který teprve v Pekingu 2022 začal svou olympijskou kroniku psát.
„Je to poprvé v historie týmových závodů ve snowboardcrossu, kdy pojedou dva české týmy. V Pekingu jsme měli jen Venďu Hopjákovou. Sama pochopitelně v týmech startovat nemohla,“ měl radost trenér Jelínek, že letos je situace naštěstí mnohem lepší, co se týče zdravotního hlediska českých snowboardcrossařů.