Adamczyková na ZOH druhou medaili nepřidá: Kontakt s Francouzkou? Možná takové na hraně
Olympijský závod snowboardcrossových smíšených družstev v Livignu vyhráli Britové Huw Nightingale a Charlotte Bankesová. Stříbro získala domácí Itálie ve složení Lorenzo Sommariva, Michela Moioliová. Bronz mají Francouzi Loan Bozzolo, Léa Castaová. Oba české týmy vypadly ve čtvrtfinále. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Blízko postupu byla stříbrná medailistka z individuálního závodu Eva Adamczyková společně s Kryštofem Chourou. Ve finiši prohrála souboj o druhé místo těsně s Francouzkou Julií Niraniovou-Pereiraovou. Radek Houser a Karolína Hrůšová skončili ve své rozjížďce čtvrtí.
Choura rozjel týmový závod výborně, když dojel druhý jen o jedenáct setin za Francouzem Aidanem Cholletem. Itala Lorenza Sommarivu nechal téměř o osm desetin za sebou. „Já jsem dneska strašně happy, jak jsem projel tu svoji jízdu. Já jsem s tím strašně spokojený,“ pochvaloval si v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
Adamczyková se nejdříve držela za Niraniovou-Pereiraovou, ale postupně je dojížděla Italka Michela Moioliová. V závěru se česká olympijská vítězka ze Soči posunula na první pozici, ze které najížděla na závěrečný skok. Díky vyšší rychlosti po vyjetí ze vzduchového pytle ji ale v cílové rovince jasně předjela Moioliová a díky lepšímu předkopnutí prkna i francouzská závodnice. Adamczyková tak čtvrtý cenný kov do olympijské sbírky nepřidala.
Věřila přitom, že s Chourou mají naději na postup do finále. „Bylo to kousek, je mi líto, že jsem to takhle v týmu pokazila. Kryštof dal krásnou jízdu, já jsem to úplně nepodpořila,“ litovala.
V závěrečné pasáži dnes foukal protivítr. „Snažila jsem se hodně odrazit na cíláku, byly jsme stejně všechny krátké. Ony se za mě prostě chytly. Doufala jsem, že to dovezu. Myslím, že jsem extra velkou chybu neudělala. Měla jsem fakt pocit, že mi to zastavilo v letu na tom cílovém skoku, tak jestli zrovna přišel nějaký poryv... Nevím, jestli kdybych uměla líp předkopávat, tak jestli to bude stačit. Já předkopávat moc neumím, ještě jsem si při tom zlomila nohy, tak jsem při tom dost opatrná,“ popisovala.
Kontakt s Francouzkou? Možná takové na hraně
Hned věděla, že souboj na cílové čáře prohrála. S francouzskou rivalkou měla předtím trochu kontakt. „Myslím, že to nebylo úplně na diskvalifikaci, možná takové na hraně,“ přemítala Adamczyková.
V závěrečném čtvrtfinále dojel Houser čtvrtý s odstupem zhruba tří desetin sekundy za vedoucí trojicí. Hrůšová se pak v silné konkurenci v čele s čerstvou olympijskou šampionkou Australankou Josie Baffovou neprosadila a nikam se neposunula.
Ve finále se o trojici medailistů prakticky rozhodlo už v mužské části. Australan Adam Lambert v jejím závěru spadl a s předem stanovenou maximální ztrátou 4,16 sekundy nemohla nic udělat ani čerstvá majitelka zlaté olympijské medaile Baffová.
Stejně jako na loňském mistrovství světa slavili Britové, kteří získali pro svou zemi první olympijské zlato ve sportu na sněhu. Nightingale dojel v mužské části druhý o 14 setin za Bozzolem, Bankesová minimální odstup smazala a vyhrála o 43 setin před Moioliovou. Britská snowboardcrossařka si spravila chuť po individuálním závodě, v němž vypadla ve čtvrtfinále, kde ji vyřadila mimo jiné Adamczyková.
„Musela jsem se dát do kupy a udělat to pro tým,“ řekla třicetiletá Bankesová. „Těžko se to popisuje slovy. Oba nás to stálo obrovské úsilí. Je to úžasné,“ přidal o šest let mladší Nightingale.
Moioliová získala po individuálním bronzu druhou medaili na těchto olympijských hrách. V týmové soutěži navázala na stříbro, které před čtyřmi lety vybojovala s Omarem Visintinem. Prvního cenného kovu na ZOH v Itálii se díky Bozzolovi a Castaové dočkala snowboardcrossová velmoc Francie.
Snowboarding (Livigno):
Snowboardcross - smíšená družstva: 1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. Bozzolo, Castaová (Fr.), 4. Lambert, Baffová (Austr.), 5. A. Cholet, Niraniová-Pereiraová (Fr.), 6. Koblet, Wiedmerová (Švýc.), ...11. Choura, Adamczyková, 16. Houser, Hrůšová (všichni ČR) - všichni vypadli ve čtvrtfinále.