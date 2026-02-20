Pohádkový příběh snowboardisty: šance na přežití 20 %, teď slaví olympijský bronz
V mládí zažil hrozivou nehodu. Když si tehdy třináctiletý Jake Canter zlomil v trampolínovém parku lebku na čtyřech místech, v nemocnici bojoval o život. Nyní, o devět let později, získal bronz na olympijských hrách ve slopestylu. „Chtěl jsem, aby byl na mě ten třináctiletý chlapec hrdý, pořád jsem si to v duchu opakoval. Je opravdu šílené tu stát s medailí na krku,“ hlásil v emocích.
Lékaři mu dávali jen 20% šanci na přežití. Jake Canter ale statečně bojoval a v kruhu své rodiny se z tíživé situace dostal. Podstoupil tři operace mozku, po nichž se znovu musel učit chodit a mluvit.
Jakmile svou řeč už ovládal lépe, nejbližším položil otázku. „Kdy budu moct zase snowboardovat?“ tázal se tehdy třináctiletý Canter. Matka ho ujistila, že se ke koníčku vrátí. Nespletla se.
Pohádkový příběh snowboardisty z Colorada se završil ve středu, kdy Canter v mužském finále slopestylu vybojoval bronz. „Vypořádal se s tolika zraněními a podobnými věcmi,“ smekl jeho týmový kolega Redmond Gerard, jenž ve finále skončil šestý. „Z amerického týmu pracoval v posledních čtyřech letech pravděpodobně nejvíc z nás všech. Zasloužil si to,“ dodal Gerard.
„Když jsem šel do olympijského závodu, říkal jsem si, ať o sobě nepochybuju. Prostě jsem si užíval přítomný okamžik,“ odkryl Canter své pocity po zisku překvapivého bronzu. „Upřímně, tohle mě nutí toužit po další medaili. Teď bych opravdu rád získal zlato,“ přiznal.