Maděrová o zlaté jízdě i „nových“ známých. Je bordelářka, prozradil kouč. Kdy by jí dal facáka?
Důvěřuje mu od osmi let, on by ji občas zabil za nepořádnost. A společně vybojovali senzační olympijský triumf. Usměvavá snowboardistka Zuzana Maděrová (22) udržela po výpadku Ester Ledecké českou zlatou linku v paralelním obřím slalomu. Její trenér Evžen Mareš (54) vypráví o ní nebo o tom, jak mu na start i do cíle finálové jízdy volali nadšení kamarádi.
On, bodrý chlapík, se s ničím moc nepáře. Dnes olympijskou šampionku před lety vzal do týmu jenom proto, že znal jejího tátu. Byla mnohem mladší, dostávala kapky. „Vždycky se ke mně chovali slušně, ale nechtěli za sebou tahat ocásek,“ usmívá se paličatá žena bez nervů. Rozhovor probíhal na společné lince přes telefon, osobní setkání nedovolila kombinace mediálních povinností, virózy a tréninků.
Co říkáte na to, že vás lidi poznávají na ulici? Jaké to pro vás je?
Maděrová: „Jsem z toho překvapená, těší mě to. Je to dobrý, ale velká změna.“
Co vám říkají, když vás potkají?
Maděrová: „Většinou se ptají, jestli mám medaili, že by ji chtěli vidět. A poprosí o fotku.“
Vyhovíte, předpokládám?
Maděrová: „Na fotku jo a zatím mám většinou i medaili, mají štěstí. Ale za chvilku ji asi přestanu nosit, protože je dost těžká.“
Jak se k vám teď chovají nejbližší kamarádi? Cítíte jejich váhání, jak k olympijské šampionce přistupovat?
Maděrová: „No, dlouholetí kamarádi, se kterými jsem v podstatě v každodenním kontaktu, jeden byl i přímo v Livignu, právě úplně nevědí. Ale myslím, že brzy pochopí, že jsem se nezměnila. Pro ně je taky docela těžké to celé pochopit. A zjistila jsem, že mám teď spoustu známých, kteří se celou dobu nehlásili, ale teď jsou kamarádi. Na to mám samozřejmě svůj názor.“
Objeví se teď i spousta nových zájemců o spolupráci, kdekdo vám bude radit, že jestli se chcete posunout, musíte dělat tohle a tamto. Jste na to připravená?
Maděrová: „Snad jo, doufám. Myslím, že bude i těžké rozhodnout, co je správná cesta a co ne. Momentálně si beru kontakty, co přicházejí, dělám si průzkum, co je možné, a budu se soustředit na dalších šest závodů Světového poháru. Po sezoně se uvidí, jak se rozhodnu.“
Trenére, jak se změnil život vám? Už jste zmínil, že vás zlato stálo pár peněz. Všichni chtěli pozvat na panáka?
Mareš: „Jo, přesně tak. Ale to je příjemná záležitost, většinou strávená s lidmi, kteří nám dlouhodobě fandí a přejou.“
Dojala vás některá gratulace speciálně?
Maděrová: „Psala mi spousta sportovců i různých známých osobností, zpěváků. Vážím si každé gratulace. Nerada bych někoho vyzdvihovala.“
Vám se taky ozvali zpěváci?
Mareš: „Maximálně zpěváci tady z hospody, kteří rádi zpívají, ale jinak ne. Hlavně lidé, které potkáváte, o kterých víte, že vám to přejí. A tři vteřiny potom, co Zuza projela cílem, volali kamarádi.“
Opravdu?
Mareš: „Volali, i na start. Tam to bylo super, perfektní.“
Na olympiádě jste říkal, že nehrozí, aby triumf vlezl Zuzce do hlavy. Že pokud ji budete trénovat dál, pohlídáte to. Jak je to teď?
Mareš: „Zatím bych neřekl, že jí to vlezlo do hlavy, ale já ji moc často od chvíle, co vyhrála medaili, neviděl. Doufám, že normálně naskočí zpátky do tréninkového režimu.“
Zuzko, hrozí vám namyšlenost, nebo ne?
Maděrová: „Nemyslím si, že mi to stoupne nebo stouplo do hlavy. Nestane se to.“
Kdo vás drží při zemi? Rodiče?
Maděrová: „Jo, tak nějak asi všichni, rodina, rodiče, trenér. Ale ani já nechci, abych se změnila. Chci zůstat svá. Ne, aby se ze mě stala hvězda s nosem nahoru.“
Najednou asi nemůžete stíhat sama všechny rozhovory, regulovat si svůj čas, harmonogram. Máte pomoc?
Maděrová: „Jo, naštěstí jsme jeden velký tým, rodina a všichni blízcí okolo. Moje ségra studovala žurnalistiku a zatím se toho provizorně ujala. Možná to bude na dlouho, uvidíme. Dělá mi i dočasnou manažerku, přijímá hovory, všechno organizuje. Skládá mi to do kalendáře tak, aby to dávalo smysl a stíhala jsem tréninky, které potřebuju.“
Když vám volá neznámé číslo, zvedne to ona?
Maděrová: „Ne, protože momentálně cizí čísla neberu. (úsměv) Odepisuju jen krátkou esemesku, ať se obrátí na ni. Můj mail má a všechno vyřizuje ona.“
Evžene, vy si vystačíte sám?