Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfinále
K hokejovému turnaji na zimních olympijských hrách se upírají zraky fanoušků z celého světa. Turnaj probíhá od 12. do 22. února. Češi vypadli do čtvrtfinále, když podlehli favorizované Kanadě 3:4 v prodloužení. Program, výsledky, nominaci a další informace naleznete v článku. Kdy hrají Češi? Průvodce hokejovým play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Program – Skupiny – Stadiony
Nominace – Kde sledovat – Hráči z NHL
Výsledky 2022 – Historie
Kdy hrají Češi hokej na ZOH 2026? Program a výsledky českého týmu
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p, neděle 15. února (12:10)
- ČESKO - Dánsko 3:2, úterý 17. února (16:40)
- Kanada - ČESKO 4:3p, středa 18. února (16:40)
Program hokeje na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|středa 11. února
|16:40
|Slovensko - Finsko 4:1
|Skupina B
|21:10
|Švédsko - Itálie 5:2
|Skupina B
|čtvrtek 12. února
|12:10
|Švýcarsko - Francie 4:0
|Skupina A
|16:40
|ČESKO - Kanada 0:5
|Skupina A
|21:10
|Lotyšsko - USA 1:5
|Skupina C
|21:10
|Německo - Dánsko 3:1
|Skupina C
|pátek 13. února
|12:10
|Finsko - Švédsko 4:1
|Skupina B
|12:10
|Itálie - Slovensko 2:3
|Skupina B
|16:40
|Francie - ČESKO 3:6
|Skupina A
|21:10
|Kanada - Švýcarsko 5:1
|Skupina A
|sobota 14. února
|12:10
|Švédsko - Slovensko 5:3
|Skupina B
|12:10
|Německo - Lotyšsko 3:4
|Skupina C
|16:40
|Finsko - Itálie 11:0
|Skupina B
|21:10
|USA - Dánsko 6:3
|Skupina C
|neděle 15. února
|12:10
|Švýcarsko - ČESKO 4:3p
|Skupina A
|16:40
|Kanada - Francie 10:2
|Skupina A
|19:10
|Dánsko - Lotyšsko 4:2
|Skupina C
|21:10
|USA - Německo 5:1
|Skupina C
|úterý 17. února
|12:10
|Švýcarsko - Itálie 3:0
|Předkolo play off
|12:10
|Německo . Francie 5:1
|Předkolo play off
|16:40
|ČESKO - Dánsko 3:2
|Předkolo play off
|21:10
|Švédsko - Lotyšsko 5:1
|Předkolo play off
|středa 18. února
|12:10
|Slovensko - Německo 6:2
|čtvrtfinále
|16:40
|Kanada - ČESKO 4:3p
|čtvrtfinále
|18:10
|Finsko - Švýcarsko ONLINE
|čtvrtfinále
|21:10
|USA - Švédsko ONLINE
|čtvrtfinále
|pátek 20. února
|16:40
|semifinále
|21:10
|semifinále
|sobota 21. února
|20:40
|o 3. místo
|neděle 22. února
|13:40
|finále
Skupiny hokej - ZOH 2026
Skupina A
Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
Skupina B
Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
Skupina C
USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko
Skupina A
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina B
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2
Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Kde se hraje hokej na ZOH 2026?
Hokej se bude hrát ve dvou arénách – Milano Rho Ice Hockey Arena a Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Obě arény by měly pojmout přes 16 tisíc diváků.
Nominace české reprezentace na hokejový turnaj ZOH 2026
Nominace Radima Rulíka se opírá hlavně o zlaté mistry světa z Prahy. Největším překvapením byla nominace Tomáše Kundrátka, který se po zranění zatím nepotkal s nejzářivější formou. Více o nominaci naleznete ZDE>>>
Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?
Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus. Turnaj můžete sledovat i pomocí streamů sázkových kanceláří. Podmínkou je být zaregistrovaný a mít vsazený tiket.
Herní formát hokejového turnaje na ZOH 2026
- Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
- Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
- Umístění ve skupině
- Počet bodů
- Brankový rozdíl
- Lepší skóre
- Počet vstřelených gólů
- Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy).
Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým,
6. tým vs. 11. tým,
7. tým vs. 10. tým,
8. tým vs. 9. tým.
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým,
2. tým vs. vítěz 7./10. tým,
3. tým vs. vítěz 6./11. tým,
4. tým vs. vítěz 5./12. tým.
Hráči z NHL na olympiádě 2026
Prvním turnajem, kde nastoupili hráči z NHL, bylo památné Nagano v roce 1998. Pod olympijskými kruhy se tak mohl představit i legendární Wayne Gretzky a další superhvězdy slavné soutěže. Všechny však zastínila česká reprezentace s neskutečným Dominikem Haškem v brance. Od ZOH 2014 se ovšem hokejisté ze slavné ligy na turnaji neobjevili. Letošní olympiáda však opět přivítá ty nejlepší z nejlepších. V nominaci tak nalezneme hvězdy z NHL včetně Davida Pastrňáka.
Výsledky hokeje na ZOH 2022
Český národní tým v základní skupině prohrál s Dánskem 1:2. Po vítězství na nájezdy se Švýcarskem a následné výhře 6:5 v prodloužení ve vyhrocené přestřelce s Ruskem obsadil třetí místo. To znamenalo postup do kvalifikace play off, ve které opět narazil na Švýcary. Prohra 2:4 však znamenala pro Česko brzké vyřazení. Ve finále se střetly týmy Finska a Ruska. Hráči Suomi proti „sborné“ vyhráli 2:1 a slavili zlato.
|Čas
|Zápas
|Fáze
|neděle 15. února 2022
|5:10
|Slovensko - Německo 4:0
|Předkolo play off
|5:10
|Dánsko - Lotyšsko 3:2
|Předkolo play off
|9:40
|Česko - Švýcarsko 2:4
|Předkolo play off
|14:10
|Kanada - Čína 7:2
|Předkolo play off
|pondělí 16. února 2022
|5:10
|USA - Slovensko 2:3sn
|Čtvrtfinále
|7:00
|Rusko - Dánsko 3:1
|Čtvrtfinále
|9:40
|Finsko - Švýcarsko 5:1
|Čtvrtfinále
|14:30
|Švédsko - Kanada 2:0
|Čtvrtfinále
|středa 18. února 2022
|5:10
|Finsko - Slovensko 2:0
|Semifinále
|14:10
|Rusko - Švédsko 2:1sn
|Semifinále
|čtvrtek 19. února 2022
|14:10
|Slovensko - Švédsko 4:0
|Zápas o bronz
|pátek 20. února 2022
|5:10
|Finsko - Rusko 2:1
|Finále
Historie hokeje na ZOH
První hokejový turnaj se odehrál na letní olympiádě v roce 1920, zároveň byl považován za první mistrovství světa v ledním hokeji. Vítězem se stala Kanada a již na tomto turnaji se předvedlo Československo, které vybojovalo bronz.
Za zmínku stojí i série čtyř vítězství Sovětského svazu v řadě, který trénoval Viktor Tichonov a na soupisce řádili hráči jako Krutov, Petrov, Makarov, Treťjak nebo Fetisov. Sérii utnul až „Zázrak na ledě“ během olympiády v Lake Placid v roce 1980, když Sověty ve finále porazil tým USA, v němž nebyl ani jediný hráč z NHL a všichni tak pocházeli z univerzitních lig a nižších soutěží.
Do olympijského turnaje několikrát výrazně promluvili i Čechoslováci, když získali osm medailí. Samostatné Česko získalo dvě medaile, přičemž největšího úspěchu dosáhlo v roce 1998 v památném Naganu, kde vyhrálo zlaté medaile. Vítězství bylo o to cennější, že tato hokejová akce byla první, na které startovali hráči z NHL. Posledním vítězem je Finsko, které v roce 2022 v posledním zápase turnaje udolalo Rusko 2:1.
Medailisté od roku 1994
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2022 Peking
|Finsko
|ROV
|Slovensko
|2018 Pchjongčchang
|ROV
|Německo
|Kanada
|2014 Soči
|Kanada
|Švédsko
|Finsko
|2010 Vancouver
|Kanada
|USA
|Finsko
|2006 Turín
|Švédsko
|Finsko
|ČESKO
|2002 Salt Lake City
|Kanada
|USA
|Rusko
|1998 Nagano
|ČESKO
|Rusko
|Finsko
|1994 Lillehammer
|Švédsko
|Kanada
|Finsko