Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Čeští hokejisté se radují z gólu proti Dánsku na ZOH 2026Zdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Martin Nečas se se spoluhráči raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Martin Nečas se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Martin Nečas se s Filipem Hronkem raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Dán Alexander True překonává Lukáše Dostála na ZOH 2026
Martin Nečas se raduje se spoluhráči proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka překonává dánského brankáře Frederika Andersena na ZOH 2026
Čeští hokejisté se radují z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
22
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026
K hokejovému turnaji na zimních olympijských hrách se upírají zraky fanoušků z celého světa. Turnaj probíhá od 12. do 22. února. Češi vypadli do čtvrtfinále, když podlehli favorizované Kanadě 3:4 v prodloužení. Program, výsledky, nominaci a další informace naleznete v článku. Kdy hrají Češi? Průvodce hokejovým play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

ProgramSkupinyStadiony
Nominace – Kde sledovatHráči z NHL
Výsledky 2022Historie

Kdy hrají Češi hokej na ZOH 2026? Program a výsledky českého týmu

Program hokeje na ZOH 2026

ČasZápasFáze
středa 11. února
16:40Slovensko - Finsko 4:1Skupina B
21:10Švédsko - Itálie 5:2Skupina B
čtvrtek 12. února
12:10Švýcarsko - Francie 4:0Skupina A
16:40ČESKO - Kanada 0:5Skupina A
21:10Lotyšsko - USA 1:5Skupina C
21:10Německo - Dánsko 3:1Skupina C
pátek 13. února
12:10Finsko - Švédsko 4:1Skupina B
12:10Itálie - Slovensko 2:3Skupina B
16:40Francie - ČESKO 3:6Skupina A
21:10Kanada - Švýcarsko 5:1Skupina A
sobota 14. února
12:10Švédsko - Slovensko 5:3Skupina B
12:10Německo - Lotyšsko 3:4Skupina C
16:40Finsko - Itálie 11:0Skupina B
21:10USA - Dánsko 6:3Skupina C
neděle 15. února
12:10Švýcarsko - ČESKO 4:3pSkupina A
16:40Kanada - Francie 10:2Skupina A
19:10Dánsko - Lotyšsko 4:2Skupina C
21:10USA - Německo 5:1Skupina C
úterý 17. února
12:10Švýcarsko - Itálie 3:0Předkolo play off
12:10Německo . Francie 5:1Předkolo play off
16:40ČESKO - Dánsko 3:2Předkolo play off
21:10Švédsko - Lotyšsko 5:1Předkolo play off
středa 18. února
12:10Slovensko - Německo 6:2čtvrtfinále
16:40Kanada - ČESKO 4:3pčtvrtfinále
18:10Finsko - Švýcarsko ONLINEčtvrtfinále
21:10USA - Švédsko ONLINEčtvrtfinále
pátek 20. února
16:40 semifinále
21:10 semifinále
sobota 21. února
20:40 o 3. místo
neděle 22. února
13:40 finále

Skupiny hokej - ZOH 2026

Skupina A

Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie

Skupina B

Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie

Skupina C

USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Skupina A

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina B

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA3300016:59
      2Německo310027:103
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Kde se hraje hokej na ZOH 2026?

        Hokej se bude hrát ve dvou arénách – Milano Rho Ice Hockey Arena a Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Obě arény by měly pojmout přes 16 tisíc diváků.

        Nominace české reprezentace na hokejový turnaj ZOH 2026

        Nominace Radima Rulíka se opírá hlavně o zlaté mistry světa z Prahy. Největším překvapením byla nominace Tomáše Kundrátka, který se po zranění zatím nepotkal s nejzářivější formou. Více o nominaci naleznete ZDE>>>

        Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?

        Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus. Turnaj můžete sledovat i pomocí streamů sázkových kanceláří. Podmínkou je být zaregistrovaný a mít vsazený tiket.

        Herní formát hokejového turnaje na ZOH 2026

        • Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 

        1. Umístění ve skupině
        2. Počet bodů
        3. Brankový rozdíl
        4. Lepší skóre
        5. Počet vstřelených gólů
        6. Žebříček IIHF

        Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy).

        Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:

        5. tým vs. 12. tým,
        6. tým vs. 11. tým,
        7. tým vs. 10. tým,
        8. tým vs. 9. tým.

        Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:

        1. tým vs. vítěz 8./9. tým,
        2. tým vs. vítěz 7./10. tým,
        3. tým vs. vítěz 6./11. tým,
        4. tým vs. vítěz 5./12. tým.

        Hráči z NHL na olympiádě 2026

        Prvním turnajem, kde nastoupili hráči z NHL, bylo památné Nagano v roce 1998. Pod olympijskými kruhy se tak mohl představit i legendární Wayne Gretzky a další superhvězdy slavné soutěže. Všechny však zastínila česká reprezentace s neskutečným Dominikem Haškem v brance. Od ZOH 2014 se ovšem hokejisté ze slavné ligy na turnaji neobjevili. Letošní olympiáda však opět přivítá ty nejlepší z nejlepších. V nominaci tak nalezneme hvězdy z NHL včetně Davida Pastrňáka.

        Výsledky hokeje na ZOH 2022

        Český národní tým v základní skupině prohrál s Dánskem 1:2. Po vítězství na nájezdy se Švýcarskem a následné výhře 6:5 v prodloužení ve vyhrocené přestřelce s Ruskem obsadil třetí místo. To znamenalo postup do kvalifikace play off, ve které opět narazil na Švýcary. Prohra 2:4 však znamenala pro Česko brzké vyřazení. Ve finále se střetly týmy Finska a Ruska. Hráči Suomi proti „sborné“ vyhráli 2:1 a slavili zlato.

        ČasZápasFáze
        neděle 15. února 2022
        5:10Slovensko - Německo 4:0Předkolo play off
        5:10Dánsko - Lotyšsko 3:2Předkolo play off
        9:40Česko - Švýcarsko 2:4Předkolo play off
        14:10Kanada - Čína 7:2Předkolo play off
        pondělí 16. února 2022
        5:10USA - Slovensko 2:3snČtvrtfinále
        7:00Rusko - Dánsko 3:1Čtvrtfinále
        9:40Finsko - Švýcarsko 5:1Čtvrtfinále
        14:30Švédsko - Kanada 2:0Čtvrtfinále
        středa 18. února 2022
        5:10Finsko - Slovensko 2:0Semifinále
        14:10Rusko - Švédsko 2:1snSemifinále
        čtvrtek 19. února 2022
        14:10Slovensko - Švédsko 4:0Zápas o bronz
        pátek 20. února 2022
        5:10Finsko - Rusko 2:1Finále

        Historie hokeje na ZOH

        První hokejový turnaj se odehrál na letní olympiádě v roce 1920, zároveň byl považován za první mistrovství světa v ledním hokeji. Vítězem se stala Kanada a již na tomto turnaji se předvedlo Československo, které vybojovalo bronz.

        Za zmínku stojí i série čtyř vítězství Sovětského svazu v řadě, který trénoval Viktor Tichonov a na soupisce řádili hráči jako Krutov, Petrov, Makarov, Treťjak nebo Fetisov. Sérii utnul až „Zázrak na ledě“ během olympiády v Lake Placid v roce 1980, když Sověty ve finále porazil tým USA, v němž nebyl ani jediný hráč z NHL a všichni tak pocházeli z univerzitních lig a nižších soutěží.

        Do olympijského turnaje několikrát výrazně promluvili i Čechoslováci, když získali osm medailí. Samostatné Česko získalo dvě medaile, přičemž největšího úspěchu dosáhlo v roce 1998 v památném Naganu, kde vyhrálo zlaté medaile. Vítězství bylo o to cennější, že tato hokejová akce byla první, na které startovali hráči z NHL. Posledním vítězem je Finsko, které v roce 2022 v posledním zápase turnaje udolalo Rusko 2:1.

        Medailisté od roku 1994

        1. místo2. místo3. místo
        2022 Peking
        FinskoROVSlovensko
        2018 Pchjongčchang
        ROVNěmeckoKanada
        2014 Soči
        KanadaŠvédskoFinsko
        2010 Vancouver
        KanadaUSAFinsko
        2006 Turín
        ŠvédskoFinskoČESKO
        2002 Salt Lake City
        KanadaUSARusko
        1998 Nagano
        ČESKORuskoFinsko
        1994 Lillehammer
        ŠvédskoKanadaFinsko

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

