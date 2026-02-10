Předplatné

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková během své stříbrné jízdy na mistrovství světa v Hamaru
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková během své stříbrné jízdy na mistrovství světa v HamaruZdroj: profimedia.cz
Nikola Zdráhalová se vrací
Martina se v emotivním příspěvku loučí s kariérou. „Posledních 360 dní do konce. Pojďme si užít každý okamžik ve světě rychlobruslení,“ napsala.
Martina Sáblíková na MS v Hamaru vybojovala stříbrnou medaili v závodě na 3000 metrů
Metoděj Jílek na rychlobruslařském MS
Tak šel čas s Martinou Sáblíkovou.
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Poslední olympiáda Martiny Sáblíkové, to budou závody v Miláně. Jedna z nejúspěšnějších českých olympioniček se chce rozloučit ve velkém stylu, a to nejlépe medailově. Metoděj Jílek už v závodě na 5 000 metrů přivezl první cenný kov, kterým bylo stříbro. Dobrý výsledek bude chtít urvat také Nikola Zdráhalová. Rychlobruslení je na programu od 7. února. Podrobné informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

RYCHLOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
KDY?7. - 21. února 2026
KDE?Milano Ice Skating Arena, Milán
ČESKÁ ÚČASTMartina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Metoděj Jílek

Program rychlobruslení na ZOH 2026 v Miláně

ČasDisciplínaVýsledek
sobota 7. února
16:00Ženy - 3000 m

1. Lollobrigidaová (It.) 3:54,280, 2. Wiklundová (Nor.) 3:56,540, 3. Maltaisová (Kan.) 3:56,930.

neděle 8. února
16:00Muži - 5000 m

1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 2. Jílek (ČR) 6:06,48, 3. Lorello (It.) 6:09,22.

pondělí 9. února
17:30Ženy - 1000 m1. Leerdamová 1:12,31, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,59, 3. Takagiová (Jap.) 1:13,95, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:15,83
středa 11. února
12:30Muži - 1000 m 
čtvrtek 12. února
16:30Ženy - 5000 m 
pátek 13. února
16:00Muži - 10 000 m 
sobota 14. února
16:00Muži - 500 m 
neděle 15. února
16:00Ženy - 500 m 
úterý 17. února
14:30Muži - Stíhací závod družstev 
14:30Ženy - Stíhací závod družstev 
čtvrtek 19. února
16:30Muži - 1500 m 
pátek 20. února
16:30Ženy - 1500 m 
sobota 21. února
15:00Muži - Hromadný start 
15:00Ženy - Hromadný start 

České medaile v rychlobruslení na zimních olympijských hrách

Největších olympijských úspěchů začalo Česko dosahovat až od roku 2010. Do té doby byl nejlepším výsledkem 13. místo na ZOH 1956, které získal Vladimír Kolář na trati na 5 000 metrů.

První tři medaile získala česká výprava díky Martině Sáblíkové na ZOH ve Vancouveru, když česká rychlobruslařka získala dvě zlaté medaile (3000 m, 5000 m) a jeden bronz. O čtyři roky později v Soči přidala další zlato (5000 m) a jedno stříbro (3000 m). Na ZOH Pchjončchang 2018 vybojovala stříbro v trati na 5000 metrů a k ní se přidala Karolína Erbanová, která vybojovala bronz v trati na 500 metrů. V Pekingu pak přidala poslední medaili, a to bronz na její oblíbené trati na 5000 metrů.

Celkově získala Sáblíková tři zlaté medaile, dvě stříbra a dva bronzy a celkově se řadí mezi nejúspěšnější české olympioniky v historii.

Olympijské hryDisciplínaUmístění
Peking 20225000 metrůSáblíková 3. místo
Pchjončchang 2018500 metrůErbanová 3. místo
 5000 metrůSáblíková 2. místo
Soči 20143000 metrůSáblíková 2. místo
 5000 metrůSáblíková 1. místo
Vancouver 20101500 metrůSáblíková 3. místo
 3000 metrůSáblíková 1. místo
 5000 metrůSáblíková 1. místo

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů