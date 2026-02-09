Předplatné

Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková bude nejmladší českou olympioničkou v historii
Nadějná česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková bojuje s unikátním problémem, má strach z výšek
Premiérový závod ve SP má za sebou Matuáš Bauer z letošního března
Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, bude absolvovat svůj první světový šampionát v klasickém lyžování
Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v Kitzbühelu
David Pastrňák (vlevo) s Romanem Červenkou
Kapitán Roman Červenka poslal Čechy do vedení
Otakar Plzák
ZOH 2026
Zimní olympijské hry odstartovaly 6. února a potrvají až do 22. února 2026. Do Itálie vyrazí 114 českých sportovců, čímž národní výprava překoná dosavadní rekord v počtu účastníků na ZOH. Zatím česká výprava urvala dvě medaile. Zlato nečekaně brala Zuzana Maděrová ve snowboardu, kde favoritka Ester Ledecká skončila na 5. místě. Stříbro získal Metoděj Jílek v závodě na 5 000 metrů. Kdo všechno a v jakých disciplínách bojuje o cenné kovy? Kompletní přehled naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

 

PROGRAM ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER 2026

KDY?

6. - 22. února 2026

KDE?

Milán, Cortina, 

ČESKÁ ÚČAST

Celkově se na ZOH 2026 podívá 114 českých sportovců.

MEDAILE ČR

Zuzana Maděrová (paralelní obří slalom) zlato
Metoděj Jílek (rychlobruslení 5 000 metrů) stříbro

Curling na ZOH 2026

Česká nominace v curlingu na ZOH 2026

Curlingová reprezentace čítá sedm jmen. Mužský tým tvoří pětice hráčů, v kategorii smíšených párů (mixů) nás bude reprezentovat Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským.

Mužský tým

Skip

Lukáš Klíma

Vice-skip

Marek Černovský

Druhý kámen

Martin Jurík

Lead

Lukáš Klípa

Náhradník

Radek Boháč

MIX

Julie Zelingerová

Vít Chabičovský

Program Curlingu na ZOH 2026 - tým mužů

Datum a čas

Zápas

ST 11. 2., 19:05

tým z kvalifikace vs. Česko

PÁ 13. 2., 09:05

Švýcarsko vs. Česko

PÁ 13. 2., 19:05

Česko vs. Norsko

SO 14. 2., 14:05

Česko vs. Velká Británie

NE 15. 2., 19:05

Itálie vs. Česko

PO 16. 2., 14:05

Česko vs. Kanada

ST 18. 2., 14:05

tým z kvalifikace vs. Česko

ČT 19. 2., 09:05

Švédsko vs. Česko

Program Curlingu na ZOH 2026 - Zelingerová / Chabičovský

Datum a čas

Zápas

ST 4. 2., 19:05

Kanada vs. ČESKO 10:5

ČT 5. 2., 10:05

Švédsko vs. ČESKO 7:4

ČT 5. 2., 19:05

ČESKO vs. Velká Británie 7:8

PÁ 6. 2., 14:35

ČESKO vs. USA 1:8

SO 7. 2., 14:35

ČESKO vs. Korea 9:4

SO 7. 2., 19:05

ČESKO vs. Švýcarsko 3:10

NE 8. 2., 10:05

Norsko vs. ČESKO 3:6

NE 8. 2., 14:35

Itálie vs. ČESKO 8:2

PO 9. 2., 10:05

ČESKO vs. Estonsko

Biatlon na ZOH 2026

Česká nominace v biatlonu na ZOH 2026

Biatlon zůstává v Česku nesmírně populární, protože stále vzbuzuje velké medailové naděje. Fanoušci spoléhají hlavně na Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga a Markétu Davidovou. Ta kvůli olympiádě omezila starty ve Světovém poháru, aby se maximálně připravila na vrchol sezony. Otázkou zůstává, zda jí zdraví dovolí reprezentovat naši zemi pod pěti kruhy naplno. Překvapením v nominaci je dvaadvacetiletý talent Petr Hák, kterého do týmu vynesly skvělé výsledky v IBU Cupu.

Ženy

Muži

Markéta Davidová

Vítězslav Hornig

Tereza Voborníková

Michal Krčmář

Lucie Charvátová

Tomáš Mikyska

Jessica Jislová

Mikuláš Karlík

Tereza Vinklárková

Petr Hák

Program biatlonu na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 8. února

14:05

Smíšená štafeta

1. Francie 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení),
2. Itálie -25,8 (0+5), 3. Německo -1:05,3 (1+3), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6).

pondělí 10. února

13:30

Mužský individuální závod - 20 km

 

úterý 11. února

14:15

Ženský individuální závod - 15 km

 

čtvrtek 13. února

14:00

Mužský sprint - 10 km

 

pátek 14. února

14:00

Ženský sprint - 7,5 km

 

sobota 15. února

11:15

Stíhací závod – muži

 

14:45

Stíhací závod – ženy

 

pondělí 17. února

14:30

Mužská štafeta - 4 x 7,5 km

 

úterý 18. února

14:45

Ženská štafeta - 4 x 6 km

 

čtvrtek 20. února

14:15

Muži - hromadný start - 15 km

 

pátek 21. února

14:15

Ženy - hromadný start - 12,5 km

 

Saně na ZOH 2026

Česká nominace v saních na ZOH 2026

Jediným zástupcem v této disciplíně bude Ondřej Hyman, pro kterého jde už o čtvrtou olympiádu v kariéře.

Muži

Ondřej Hyman

Program saní na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 7. února

17:00
18:32

Muži jednotlivci - 1. jízda
Muži jednotlivci - 2. jízda

1. Langenhan (Něm.) 1:45,826 (52,924+52,902),
2. Müller (Rak.) -0,162 (52,959+53,029),
3. Fischnaller (It.) -0,298 (53,085+53,039), ...21. Hyman (ČR) -2,791 (54,299+54,318).

neděle 8. února

17:00
18:31

Muži jednotlivci - 3. jízda
Muži jednotlivci - 4. jízda

1. Langenhan (Něm.) 3:31,191 (52,924+52,902+52,705+52,660),
2. Müller (Rak.) -0,596 (52,959+53,029+52,837+52,962),
3. Fischnaller (It.) -0,934 (53,085+53,039+52,949+53,052), ...22. Hyman (ČR) 2:43,438 po třech jízdách (54,299+54,318+54,821).

pondělí 9. února

17:00

Ženy jednotlivkyně - 1. jízda

 

18:32

Ženy jednotlivkyně - 2. jízda

 

úterý 10. února

17:00

Ženy jednotlivkyně - 3. jízda

 

18:41

Ženy jednotlivkyně - 4. jízda

 

středa 11. února

17:00

Ženy dvojice - 1. jízda

 

17:48

Muži dvojice - 1. jízda

 

18:48

Ženy dvojice - 2. jízda

 

19:37

Muži dvojice - 2. jízda

 

čtvrtek 12. února

18:30

Týmová štafeta

 

Skeleton na ZOH 2026

Česká nominace ve skeletonu na ZOH 2026

Jediným českým želízkem v ohni je Anna Fernstädtová. Ta se pokusí zaútočit na stupně vítězů a vybojovat pro Česko historicky první medaili v tomto sportu na ZOH.

Ženy

Anna Fernstädtová

Program Skeletonu na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

čtvrtek 12. února

09:30

Muži - 1. jízda

 

11:05

Muži - 2. jízda

 

pátek 13. února

16:00

Ženy - 1. jízda

 

17:45

Ženy - 2. jízda

 

19:30

Muži - 3. jízda

 

21:14

Muži - 4. jízda (finále)

 

sobota 14. února

18:00

Ženy - 3. jízda

 

19:44

Ženy - 4. jízda (finále)

 

neděle 15. února

18:00

Štafeta mix (dvojice)

 

Akrobatické lyžování na ZOH 2026

Česká nominace v akrobatickém lyžování na ZOH 2026

V akrobatickém lyžování nás bude reprezentovat celkem šest závodníků: Adéla Měrková, Diana Chocenská, Matyáš Kroupa, Nicholas Novak, Daniel Paulus a Lucie Krausová. Za velký úspěch bychom považovali umístění kohokoliv z nich v elitní desítce.

Ženy

Muži

Adéla Měrková (Akrobatické skoky)

Matyáš Kroupa (Jízda v boulích)

Diana Chocenská (Skikros)

Nicholas Novak (Akrobatické skoky)

Lucie Krausová (Skikros)

Daniel Paulus (Skikros)

Program v akrobatickém lyžování na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 7. února

10:30

Slopestyle - ženy (kvalifikace)

1. Gremaudová (Švýc.),
2. Gu (Čín.),
3. Muirová (Brit.).

14:00

Slopestyle - muži (kvalifikace)

1. Ruud (Nor.),
2. Frostad (Nor.),
3. Tjader (Švé.)

neděle 9. února

12:30

Slopestyle - ženy (finále)

 

pondělí 10. února

11:15

Boule - muži (kvalifikace)

 

12:30

Slopestyle - muži (finále)

 

14:15

Boule - ženy (kvalifikace)

 

úterý 11. února

11:00

Boule - ženy (kvalifikace)

 

14:15

Boule - ženy (finále)

 

středa 12. února

10:00

Boule - muži (kvalifikace)

 

12:15

Boule - muži (finále)

 

sobota 14. února

10:30

Paralelní boule - ženy (finále)

 

19:30

Big air - ženy (kvalifikace)

 

neděle 15. února

10:30

Paralelní boule - muži (finále)

 

19:30

Big air - muži (kvalifikace)

 

pondělí 16. února

19:30

Big air - ženy (finále)

 

úterý 17. února

10:45

Skoky - ženy (kvalifikace)

 

13:00

Halfpipe - ženy (kvalifikace)

 

13:30

Skoky - muži (kvalifikace)

 

19:30

Big air - muži (finále)

 

středa 18. února

11:30

Skoky - ženy (finále)

 

čtvrtek 19. února

10:30

Halfpipe - muži (kvalifikace)

 

11:30

Skoky - muži (finále)

 

pátek 20. února

12:00

Skikros - ženy (finále)

 

19:30

Halfpipe - muži (finále)

 

sobota 21. února

10:45

Skoky - MIX (finále)

 

12:00

Skikros - muži (finále)

 

19:30

Halfpipe - ženy (finále)

 

Alpské lyžování na ZOH 2026

Česká nominace v alpském lyžování na ZOH 2026

Na startovních listinách alpského lyžování figuruje šest českých jmen. Nechybí mezi nimi „obojživelnice“ Ester Ledecká, jejíž start je sice v rovině teorie, ale naděje stále žije. Solidní formu před hrami potvrdil Jan Zabystřan, který by mohl překvapit a potrápit nejužší světovou špičku.

Ženy

Muži

Martina Dubovská

Jan Zabystřan

Alena Labaštová

Marek Müller

Ester Ledecká

 

Barbora Nováková

 

Elise Maria Negri

 

Program alpského lyžování na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 7. února

11:30

Sjezd - muži

1. Von Allmen (Švýc.) 1:51,61,
2. Franzoni -0,20, 3. Paris (oba It.) -0,50, ...24. Zabystřan (ČR) -2,78.

neděle 8. února

11:30

Sjezd - ženy

1. Johnsonová (USA) 1:36,10,
2. Aicherová (Něm.) -0,04,
3. Goggiaová (It.) -0,59,
...25. Nováková -5,79,
29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.

pondělí 9. února

10:30

Kombinace - muži (sjezd)

1. Franzoni (Ita.) 1:51,80,
2. Monney (Švýc.) -0,17
3. Odermatt (Švýc.) - 0,28
...20. Zabystřan (ČR) -3,88

14:00

Kombinace - muži (slalom)

 

úterý 10. února

10:30

Kombinace - ženy (sjezd)

 

14:00

Kombinace - ženy (slalom)

 

středa 11. února

11:30

Super G - muži

 

čtvrtek 12. února

11:30

Super G - ženy

 

sobota 14. února

10:00

Obří slalom - muži (1. kolo)

 

13:30

Obří slalom - muži (2. kolo)

 

neděle 15. února

10:00

Obří slalom - ženy (1. kolo)

 

13:30

Obří slalom - ženy (2. kolo)

 

pondělí 16. února

10:00

Slalom - muži (1. kolo)

 

13:30

Slalom - muži (2. kolo)

 

středa 18. února

10:00

Slalom - ženy (1. kolo)

 

13:30

Slalom - ženy (2. kolo)

 

Běh na lyžích na ZOH 2026

Česká nominace v běhu na lyžích na ZOH 2026

V nominaci běžců na lyžích se objevilo celkem 11 jmen. Pozornost poutá zejména Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, který má doma z olympijských tratí jedno stříbro a dva bronzy.

Ženy

Muži

Barbora Antošová

Matyáš Bauer

Tereza Beranová

Ondřej Černý

Barbora Havlíčková

Adam Fellner

Anna Jaklová

Michal Novák

Kateřina Janatová

Jiří Tuž

Anna Milerská

 

Program běhu na lyžích na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 7. února

13:00

Ženy - skiatlon

1. Karlssonová 53:45,2,
2. Anderssonová (obě Švéd.) -51,0,
3. H. Wengová (Nor.) -1:26,7, ...32. Schützová -5:33,3,
39. Havlíčková -6:43,3,
51. Milerská (všechny ČR) -9:19,2.

neděle 8. února

12:30

Muži - skiatlon

1. Kleabo (Nor.) 46:11,0,
2. Desloges (Fr.) -2,0,
3. Nyenget (Nor.) -2,1,
...19. Novák -1:51,2,
29. Bauer -2:30,2,
40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.

úterý 10. února

09:15

Ženy - sprint klasicky Q

 

09:55

Muži - sprint klasicky Q

 

11:45

Ženy - sprint K finále

 

12:15

Muži - sprint K finále

 

čtvrtek 12. února

13:00

Ženy - 10 km volně

 

pátek 13. února

11:45

Muži - 10 km volně

 

sobota 14. února

12:00

Ženy - štafeta 4×7,5 km

 

neděle 15. února

12:00

Muži - štafeta 4×7,5 km

 

středa 18. února

09:45

Ženy - tým sprint volně Q

 

10:15

Muži - tým sprint volně Q

 

11:45

Ženy - tým sprint V finále

 

12:15

Muži - tým sprint V finále

 

sobota 21. února

11:00

Muži - 50 km klasicky

 

neděle 22. února

10:00

Ženy - 50 km klasicky

 

Severská kombinace na ZOH 2026

Česká nominace v severské kombinaci na ZOH 2026

V tomto tradičním sportu uvidíme dva reprezentanty – Jiřího Konvalinku a Jana Vytrvala. Jejich cílem bude útok na horní polovinu startovního pole.

Muži

Jiří Konvalinka

Jan Vytrval

Program severské kombinace na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

středa 11. února

10:00

Individuální závod (střední můstek) – Muži

 

13:45

Individuální závod (běh na 10 km) – Muži

 

úterý 17. února

10:00

Individuální závod (velký můstek) – Muži

 

13:45

Individuální závod (běh na 10 km) – Muži

 

čtvrtek 19. února

10:00

Tým sprint (velký můstek) – Muži

 

14:00

Tým sprint (běh na 10 x 1,5 km) – Muži

 

Snowboarding na ZOH 2026

Česká nominace ve snowboardingu na ZOH 2026

Disciplína, od které se právem očekávají medaile. Ester Ledecká patří k největším favoritkám na zlato. Cenný kov chce vybojovat i Eva Adamczyková, která se úspěšně vrací po mateřské dovolené. Celkově se ve snowboardových disciplínách představí devět českých nadějí.

Ženy

Muži

Eva Adamczyková

Radek Houser

Karolína Hrůšová

Jakub Hroneš

Ester Ledecká

Kryštof Choura

Zuzana Maděrová

Kryštof Minárik

Laura Záveská

 

Program snowboardingu na ZOH 2026

Datum a čas

Závod

Výsledky

ČT 05. 02., 19:30

Big air – Muži (kvalifikace)

1. Ogiwara (Jap.) 178,50,
2. Matteoli (It.) 174,50, 3. Kimura (Jap.) 173,25,
...28. Hroneš (ČR) 86,00 - nepostoupil do finále.

SO 07. 02., 19:30

Big air – Muži (finále)

1. Kimura 179,50,
2. Kimata (oba Jap.) 171,50,
3. Su I-ming (Čína) 168,50.

NE 08. 02., 13:00

Obří slalom – Ženy (finále)

1. Maděrová (ČR), 
2. Payerová (Rak.),
3. Dalmassová,
4. Caffontová (obě It.),  5. Ledecká (ČR), 
6. Mikiová (Jap.).

NE 08. 02., 13:30

Obří slalom – Muži (finále)

1. Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjom (Korea), 3. Zamfirov (Bulh.), 4. Mastnak (Slovin.), 5. Fischnaller (It.), 6. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 30. Minárik (ČR).

NE 08. 02., 19:30

Big air – Ženy (kvalifikace)

1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25,
2. Muraseová (Jap.) 171,25,
3. Brookesová (Brit.) 167,00,
...17. Záveská (ČR) 144,25 - nepostoupila do finále.

PO 09. 02., 19:30

Big air – Ženy (finále)

 

ST 11. 02., 10:30

Half-pipe – Ženy (kvalifikace)

 

ST 11. 02., 19:30

Half-pipe – Muži (kvalifikace)

 

ČT 12. 02., 10:00

Snowboardcross – Muži (seeding run)

 

ČT 12. 02., 13:45

Snowboardcross – Muži (finále)

 

ČT 12. 02., 19:30

Half-pipe – Ženy (finále)

 

PÁ 13. 02., 10:00

Snowboardcross – Ženy (seeding run)

 

PÁ 13. 02., 13:30

Snowboardcross – Ženy (finále)

 

PÁ 13. 02., 19:30

Half-pipe – Muži (finále)

 

SO 15. 02., 13:45

Snowboardcross – MIX (dvojice)

 

PO 16. 02., 10:30

Slopestyle – Ženy (kvalifikace)

 

PO 16. 02., 14:00

Slopestyle – Muži (kvalifikace)

 

ÚT 17. 02., 13:00

Slopestyle – Ženy (finále)

 

ST 18. 02., 12:30

Slopestyle – Muži (finále)

 

Rychlobruslení na ZOH 2026

Česká nominace v rychlobruslení na ZOH 2026

Loučení Martiny Sáblíkové bude jedním z nejsilnějších příběhů her. Je jasné, že legendární rychlobruslařka touží po medailové tečce. Ambice na stupně vítězů má i Nikola Zdráhalová, která zazářila titulem mistryně Evropy na trati 1000 metrů a stříbrem na patnáctistovce. O slovo se jistě přihlásí i talentovaný Metoděj Jílek.

Ženy

Muži

Martina Sáblíková

Metoděj Jílek

Nikola Zdráhalová

 

Program rychlobruslení na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 7. února

16:00

Ženy - 3000 m

1. Lollobrigidaová (It.) 3:54,280,
2. Wiklundová (Nor.) 3:56,540,
3. Maltaisová (Kan.) 3:56,930.

neděle 8. února

16:00

Muži - 5000 m

1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 
2. Jílek (ČR) 6:06,48,
3. Lorello (It.) 6:09,22.

pondělí 9. února

17:30

Ženy - 1000 m

 

středa 11. února

12:30

Muži - 1000 m

 

čtvrtek 12. února

16:30

Ženy - 5000 m

 

pátek 13. února

16:00

Muži - 10 000 m

 

sobota 14. února

16:00

Muži - 500 m

 

neděle 15. února

16:00

Ženy - 500 m

 

úterý 17. února

14:30

Muži - Stíhací závod družstev

 

14:30

Ženy - Stíhací závod družstev

 

čtvrtek 19. února

16:30

Muži - 1500 m

 

pátek 20. února

16:30

Ženy - 1500 m

 

sobota 21. února

15:00

Muži - Hromadný start

 

15:00

Ženy - Hromadný start

 

Krasobruslení na ZOH 2026

Česká nominace v krasobruslení na ZOH 2026

V krasobruslení se dočkáme dvou českých sourozeneckých párů. Mrázkovi i Taschlerovi budou chtít promluvit do první desítky konečného pořadí.

Ženy

Muži

Kateřina Mrázková

Daniel Mrázek

Natálie Taschlerová

Filip Taschler

Program krasobruslení na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

pátek 6. února

9:55

Týmy - taneční páry (RT)

1. Chocková, Bates (USA) 91,06,
2. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 89,98,
3. Fearová, Gibson (Brit.) 86,85.

11:35

Týmy - sportovní dvojice (KP)

1. Miuraová, Kihara (Jap.) 82,84,
2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 77,54,
3. Contiová, Macii (It.) 76,65.

13:35

Týmy - ženy (KP)

1. Sakamotová (Jap.) 78,88, 2. Liuová (USA) 74,90,
3. Gutmannová (It.) 71,62.

sobota 7. února

19:45

Týmy - muži (KP)

1. Kagijama (Jap.) 108,67,
2. Malinin (USA) 98,00,
3. Gogolev (Kan.) 92,99.

22:05

Týmy - taneční páry (VJ)

1. Chocková, Bates (USA) 133,23,
2. Guignardová, Fabbri (It.) 124,22,
3. Lajoieová, Lagha (Kan.) 120,90.

neděle 8. února

19:30

Týmy - sportovní dvojice (VJ)

1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55,
2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70,
3. Contiová, Macii (It.) 136,61.

20:45

Týmy - ženy (VJ)

1. Sakamotová (Jap.) 148,62,
2. Gubanovová (Gruz.) 140,17,
3. Glennová (USA) 138,62.

21:55

Týmy - muži (VJ)

1. Malinin (USA) 200,03,
2. Sato (Jap.) 194,86,
3. Rizzo (It.) 179,62.

pondělí 9. února

19:20

Taneční páry - rytmický tanec

 

úterý 10. února

18:30

Muži - krátký program

 

středa 11. února

19:30

Taneční páry - volná jízda

 

čtvrtek 13. února

19:00

Muži - volná jízda

 

sobota 15. února

19:45

Sportovní dvojice - krátký program

 

neděle 16. února

20:00

Sportovní dvojice - volná jízda

 

pondělí 17. února

18:45

Ženy - krátký program

 

čtvrtek 19. února

19:00

Ženy - volná jízda

 

Lední hokej žen na ZOH 2026

Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Historický milník pro český ženský hokej. „Lvice“ chtějí zabojovat o svou první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, sebevědomí jim tedy rozhodně nechybí.

Brankářky

Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)

Obránkyně

Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)

Útočnice

Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)

Program v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Datum a čas

Zápas

ČT 5. 2., 16:40

USA – ČESKO 5:1

PÁ 6. 2., 14:40

ČESKO – Švýcarsko 3:4sn

NE 8. 2., 21:10

ČESKO – Finsko 2:0

PO 9. 2., 21:10

Kanada – ČESKO

Lední hokej mužů na ZOH 2026

Česká nominace v ledním hokeji mužů na ZOH 2026

Sledovanější nominace, než ta hokejová, v Česku neexistuje. Trenér Radim Rulík vsadil na zkušenost a zlaté jádro z pražského mistrovství světa. Nechybí ani největší hvězdy z NHL v čele s Pastrňákem, Gudasem či Zachou.

Brankáři

Lukáš Dostál (Anaheim Ducks), Karel Vejmelka (Utah Mammoth), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers)

Obránci

Radko Gudas (Anaheim Ducks), Michal Kempný (Brynäs IF), David Špaček (Iowa Wild), Filip Hronek (Vancouver Canucks), Jiří Ticháček (Kärpät), Jan Rutta (Genève-Servette), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec)

Útočníci

Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice), Radek Faksa (Dallas Stars), Pavel Zacha (Boston Bruins), Ondřej Palát (New Jersey Devils), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights), David Kämpf (Vancouver Canucks), Ondřej Kaše (HC Litvínov), Dominik Kubalík (EV Zug), David Pastrňák (Boston Bruins), Matěj Stránský (HC Davos), David Tomášek (Färjestad BK), Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Program v ledním hokeji mužů na ZOH 2026

Datum a čas

Zápas

Výsledky

ČT 12. 2., 16:40

ČESKO – Kanada

 

PÁ 13. 2., 16:40

Francie – ČESKO

 

PO 15. 2., 12:10

Švýcarsko – ČESKO

 

Short track na ZOH 2026

Česká nominace v short tracku na ZOH 2026

V short tracku nás bude reprezentovat osamocená Petra Vaňková, jejímž cílem je proniknout do nejlepší desítky.

Ženy

Petra Vaňková

Program short track na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

úterý 10. února

12:56

Štafeta 2 000 m - MIX (finále A)

 

čtvrtek 12. února

21:31

500 m - ženy (finále A)

 
21:43

1 000 m - muži (finále A)

 

sobota 14. února

22:34

1 500 m - muži (finále A)

 

pondělí 16. února

12:42

1 000 m - ženy (finále A)

 

středa 18. února

20:59

Štafeta 3 000 m - ženy (finále A)

 
21:29

500 m - muži (finále A)

 

pátek 20. února

20:15

1 500 m - ženy (čtvrtfinále)

 
21:00

1 500 m - ženy (semifinále)

 
21:29

Štafeta 5 000 m - muži (finále A)

 
21:56

1 500 m - ženy (finále B)

 
22:03

1 500 m - ženy (finále A)

 

Skoky na lyžích na ZOH 2026

Česká nominace ve skocích na lyžích na ZOH 2026

Mezi čtyřmi jmény v nominaci figuruje i teprve patnáctiletá Anežka Indráčková. Ta měla původně startovat po boku sestry Karolíny, která však kvůli těhotenství do Itálie neodcestuje. Naši skokani pomýšlejí na umístění v elitní třicítce.

Ženy

Muži

Anežka Indráčková

Roman Koudelka

Veronika Jenčová

 

Klára Ulrichová

 

Program skoků na lyžích na ZOH 2026

Čas

Disciplína

Výsledek

sobota 7. února

18:45

Střední můstek – Ženy

1. Strömová (Nor.) 267,3 (100+101 m),
2. Prevcová (Slovin.) 266,2 (98+99,5),
3. Marujamaová (Jap.) 261,8 (97+100),
...18. A. Indráčková 227,0 (94+96),
38. Ulrichová 104,9 (91,5),
47. Jenčová (všechny ČR) 78,4 (80,5).

pondělí 9. února

19:00

Střední můstek – Muži

 

úterý 10. února

18:45

Týmový závod – MIX

 

sobota 14. února

18:45

Velký můstek – Muži

 

neděle 15. února

18:45

Velký můstek – Ženy

 

pondělí 16. února

19:00

Super Team – Muži (dvojice)

 

