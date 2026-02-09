Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?
Zimní olympijské hry odstartovaly 6. února a potrvají až do 22. února 2026. Do Itálie vyrazí 114 českých sportovců, čímž národní výprava překoná dosavadní rekord v počtu účastníků na ZOH. Zatím česká výprava urvala dvě medaile. Zlato nečekaně brala Zuzana Maděrová ve snowboardu, kde favoritka Ester Ledecká skončila na 5. místě. Stříbro získal Metoděj Jílek v závodě na 5 000 metrů. Kdo všechno a v jakých disciplínách bojuje o cenné kovy? Kompletní přehled naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
PROGRAM ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER 2026
KDY?
6. - 22. února 2026
KDE?
Milán, Cortina,
ČESKÁ ÚČAST
Celkově se na ZOH 2026 podívá 114 českých sportovců.
MEDAILE ČR
Zuzana Maděrová (paralelní obří slalom) zlato
Curling – Biatlon – Saně – Skeleton – Akrobatické lyžování
Alpské lyžování – Běh na lyžích – Severská kombinace – Snowboarding
Rychlobruslení – Krasobruslení – Hokej ženy – Hokej muži
Short track – Skoky na lyžích
Curling na ZOH 2026
Česká nominace v curlingu na ZOH 2026
Curlingová reprezentace čítá sedm jmen. Mužský tým tvoří pětice hráčů, v kategorii smíšených párů (mixů) nás bude reprezentovat Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským.
Mužský tým
Skip
Lukáš Klíma
Vice-skip
Marek Černovský
Druhý kámen
Martin Jurík
Lead
Lukáš Klípa
Náhradník
Radek Boháč
MIX
Julie Zelingerová
Vít Chabičovský
Program Curlingu na ZOH 2026 - tým mužů
Datum a čas
Zápas
ST 11. 2., 19:05
tým z kvalifikace vs. Česko
PÁ 13. 2., 09:05
Švýcarsko vs. Česko
PÁ 13. 2., 19:05
Česko vs. Norsko
SO 14. 2., 14:05
Česko vs. Velká Británie
NE 15. 2., 19:05
Itálie vs. Česko
PO 16. 2., 14:05
Česko vs. Kanada
ST 18. 2., 14:05
tým z kvalifikace vs. Česko
ČT 19. 2., 09:05
Švédsko vs. Česko
Program Curlingu na ZOH 2026 - Zelingerová / Chabičovský
Datum a čas
Zápas
ST 4. 2., 19:05
Kanada vs. ČESKO 10:5
ČT 5. 2., 10:05
Švédsko vs. ČESKO 7:4
ČT 5. 2., 19:05
ČESKO vs. Velká Británie 7:8
PÁ 6. 2., 14:35
ČESKO vs. USA 1:8
SO 7. 2., 14:35
ČESKO vs. Korea 9:4
SO 7. 2., 19:05
ČESKO vs. Švýcarsko 3:10
NE 8. 2., 10:05
Norsko vs. ČESKO 3:6
NE 8. 2., 14:35
Itálie vs. ČESKO 8:2
PO 9. 2., 10:05
ČESKO vs. Estonsko
Biatlon na ZOH 2026
Česká nominace v biatlonu na ZOH 2026
Biatlon zůstává v Česku nesmírně populární, protože stále vzbuzuje velké medailové naděje. Fanoušci spoléhají hlavně na Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga a Markétu Davidovou. Ta kvůli olympiádě omezila starty ve Světovém poháru, aby se maximálně připravila na vrchol sezony. Otázkou zůstává, zda jí zdraví dovolí reprezentovat naši zemi pod pěti kruhy naplno. Překvapením v nominaci je dvaadvacetiletý talent Petr Hák, kterého do týmu vynesly skvělé výsledky v IBU Cupu.
Ženy
Muži
Markéta Davidová
Vítězslav Hornig
Tereza Voborníková
Michal Krčmář
Lucie Charvátová
Tomáš Mikyska
Jessica Jislová
Mikuláš Karlík
Tereza Vinklárková
Petr Hák
Program biatlonu na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 8. února
14:05
Smíšená štafeta
|1. Francie 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení),
2. Itálie -25,8 (0+5), 3. Německo -1:05,3 (1+3), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6).
pondělí 10. února
13:30
Mužský individuální závod - 20 km
úterý 11. února
14:15
Ženský individuální závod - 15 km
čtvrtek 13. února
14:00
Mužský sprint - 10 km
pátek 14. února
14:00
Ženský sprint - 7,5 km
sobota 15. února
11:15
Stíhací závod – muži
14:45
Stíhací závod – ženy
pondělí 17. února
14:30
Mužská štafeta - 4 x 7,5 km
úterý 18. února
14:45
Ženská štafeta - 4 x 6 km
čtvrtek 20. února
14:15
Muži - hromadný start - 15 km
pátek 21. února
14:15
Ženy - hromadný start - 12,5 km
Saně na ZOH 2026
Česká nominace v saních na ZOH 2026
Jediným zástupcem v této disciplíně bude Ondřej Hyman, pro kterého jde už o čtvrtou olympiádu v kariéře.
Muži
Ondřej Hyman
Program saní na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 7. února
17:00
Muži jednotlivci - 1. jízda
|1. Langenhan (Něm.) 1:45,826 (52,924+52,902),
2. Müller (Rak.) -0,162 (52,959+53,029),
3. Fischnaller (It.) -0,298 (53,085+53,039), ...21. Hyman (ČR) -2,791 (54,299+54,318).
neděle 8. února
17:00
Muži jednotlivci - 3. jízda
|1. Langenhan (Něm.) 3:31,191 (52,924+52,902+52,705+52,660),
2. Müller (Rak.) -0,596 (52,959+53,029+52,837+52,962),
3. Fischnaller (It.) -0,934 (53,085+53,039+52,949+53,052), ...22. Hyman (ČR) 2:43,438 po třech jízdách (54,299+54,318+54,821).
pondělí 9. února
17:00
Ženy jednotlivkyně - 1. jízda
18:32
Ženy jednotlivkyně - 2. jízda
úterý 10. února
17:00
Ženy jednotlivkyně - 3. jízda
18:41
Ženy jednotlivkyně - 4. jízda
středa 11. února
17:00
Ženy dvojice - 1. jízda
17:48
Muži dvojice - 1. jízda
18:48
Ženy dvojice - 2. jízda
19:37
Muži dvojice - 2. jízda
čtvrtek 12. února
18:30
Týmová štafeta
Skeleton na ZOH 2026
Česká nominace ve skeletonu na ZOH 2026
Jediným českým želízkem v ohni je Anna Fernstädtová. Ta se pokusí zaútočit na stupně vítězů a vybojovat pro Česko historicky první medaili v tomto sportu na ZOH.
Ženy
Anna Fernstädtová
Program Skeletonu na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
čtvrtek 12. února
09:30
Muži - 1. jízda
11:05
Muži - 2. jízda
pátek 13. února
16:00
Ženy - 1. jízda
17:45
Ženy - 2. jízda
19:30
Muži - 3. jízda
21:14
Muži - 4. jízda (finále)
sobota 14. února
18:00
Ženy - 3. jízda
19:44
Ženy - 4. jízda (finále)
neděle 15. února
18:00
Štafeta mix (dvojice)
Akrobatické lyžování na ZOH 2026
Česká nominace v akrobatickém lyžování na ZOH 2026
V akrobatickém lyžování nás bude reprezentovat celkem šest závodníků: Adéla Měrková, Diana Chocenská, Matyáš Kroupa, Nicholas Novak, Daniel Paulus a Lucie Krausová. Za velký úspěch bychom považovali umístění kohokoliv z nich v elitní desítce.
Ženy
Muži
Adéla Měrková (Akrobatické skoky)
Matyáš Kroupa (Jízda v boulích)
Diana Chocenská (Skikros)
Nicholas Novak (Akrobatické skoky)
Lucie Krausová (Skikros)
Daniel Paulus (Skikros)
Program v akrobatickém lyžování na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 7. února
10:30
Slopestyle - ženy (kvalifikace)
|1. Gremaudová (Švýc.),
2. Gu (Čín.),
3. Muirová (Brit.).
14:00
Slopestyle - muži (kvalifikace)
|1. Ruud (Nor.),
2. Frostad (Nor.),
3. Tjader (Švé.)
neděle 9. února
12:30
Slopestyle - ženy (finále)
pondělí 10. února
11:15
Boule - muži (kvalifikace)
12:30
Slopestyle - muži (finále)
14:15
Boule - ženy (kvalifikace)
úterý 11. února
11:00
Boule - ženy (kvalifikace)
14:15
Boule - ženy (finále)
středa 12. února
10:00
Boule - muži (kvalifikace)
12:15
Boule - muži (finále)
sobota 14. února
10:30
Paralelní boule - ženy (finále)
19:30
Big air - ženy (kvalifikace)
neděle 15. února
10:30
Paralelní boule - muži (finále)
19:30
Big air - muži (kvalifikace)
pondělí 16. února
19:30
Big air - ženy (finále)
úterý 17. února
10:45
Skoky - ženy (kvalifikace)
13:00
Halfpipe - ženy (kvalifikace)
13:30
Skoky - muži (kvalifikace)
19:30
Big air - muži (finále)
středa 18. února
11:30
Skoky - ženy (finále)
čtvrtek 19. února
10:30
Halfpipe - muži (kvalifikace)
11:30
Skoky - muži (finále)
pátek 20. února
12:00
Skikros - ženy (finále)
19:30
Halfpipe - muži (finále)
sobota 21. února
10:45
Skoky - MIX (finále)
12:00
Skikros - muži (finále)
19:30
Halfpipe - ženy (finále)
Alpské lyžování na ZOH 2026
Česká nominace v alpském lyžování na ZOH 2026
Na startovních listinách alpského lyžování figuruje šest českých jmen. Nechybí mezi nimi „obojživelnice“ Ester Ledecká, jejíž start je sice v rovině teorie, ale naděje stále žije. Solidní formu před hrami potvrdil Jan Zabystřan, který by mohl překvapit a potrápit nejužší světovou špičku.
Ženy
Muži
Martina Dubovská
Jan Zabystřan
Alena Labaštová
Marek Müller
Ester Ledecká
Barbora Nováková
Elise Maria Negri
Program alpského lyžování na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 7. února
11:30
Sjezd - muži
|1. Von Allmen (Švýc.) 1:51,61,
2. Franzoni -0,20, 3. Paris (oba It.) -0,50, ...24. Zabystřan (ČR) -2,78.
neděle 8. února
11:30
Sjezd - ženy
|1. Johnsonová (USA) 1:36,10,
2. Aicherová (Něm.) -0,04,
3. Goggiaová (It.) -0,59,
...25. Nováková -5,79,
29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.
pondělí 9. února
10:30
Kombinace - muži (sjezd)
|1. Franzoni (Ita.) 1:51,80,
2. Monney (Švýc.) -0,17
3. Odermatt (Švýc.) - 0,28
...20. Zabystřan (ČR) -3,88
14:00
Kombinace - muži (slalom)
úterý 10. února
10:30
Kombinace - ženy (sjezd)
14:00
Kombinace - ženy (slalom)
středa 11. února
11:30
Super G - muži
čtvrtek 12. února
11:30
Super G - ženy
sobota 14. února
10:00
Obří slalom - muži (1. kolo)
13:30
Obří slalom - muži (2. kolo)
neděle 15. února
10:00
Obří slalom - ženy (1. kolo)
13:30
Obří slalom - ženy (2. kolo)
pondělí 16. února
10:00
Slalom - muži (1. kolo)
13:30
Slalom - muži (2. kolo)
středa 18. února
10:00
Slalom - ženy (1. kolo)
13:30
Slalom - ženy (2. kolo)
Běh na lyžích na ZOH 2026
Česká nominace v běhu na lyžích na ZOH 2026
V nominaci běžců na lyžích se objevilo celkem 11 jmen. Pozornost poutá zejména Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, který má doma z olympijských tratí jedno stříbro a dva bronzy.
Ženy
Muži
Barbora Antošová
Matyáš Bauer
Tereza Beranová
Ondřej Černý
Barbora Havlíčková
Adam Fellner
Anna Jaklová
Michal Novák
Kateřina Janatová
Jiří Tuž
Anna Milerská
Program běhu na lyžích na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 7. února
13:00
Ženy - skiatlon
|1. Karlssonová 53:45,2,
2. Anderssonová (obě Švéd.) -51,0,
3. H. Wengová (Nor.) -1:26,7, ...32. Schützová -5:33,3,
39. Havlíčková -6:43,3,
51. Milerská (všechny ČR) -9:19,2.
neděle 8. února
12:30
Muži - skiatlon
|1. Kleabo (Nor.) 46:11,0,
2. Desloges (Fr.) -2,0,
3. Nyenget (Nor.) -2,1,
...19. Novák -1:51,2,
29. Bauer -2:30,2,
40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.
úterý 10. února
09:15
Ženy - sprint klasicky Q
09:55
Muži - sprint klasicky Q
11:45
Ženy - sprint K finále
12:15
Muži - sprint K finále
čtvrtek 12. února
13:00
Ženy - 10 km volně
pátek 13. února
11:45
Muži - 10 km volně
sobota 14. února
12:00
Ženy - štafeta 4×7,5 km
neděle 15. února
12:00
Muži - štafeta 4×7,5 km
středa 18. února
09:45
Ženy - tým sprint volně Q
10:15
Muži - tým sprint volně Q
11:45
Ženy - tým sprint V finále
12:15
Muži - tým sprint V finále
sobota 21. února
11:00
Muži - 50 km klasicky
neděle 22. února
10:00
Ženy - 50 km klasicky
Severská kombinace na ZOH 2026
Česká nominace v severské kombinaci na ZOH 2026
V tomto tradičním sportu uvidíme dva reprezentanty – Jiřího Konvalinku a Jana Vytrvala. Jejich cílem bude útok na horní polovinu startovního pole.
Muži
Jiří Konvalinka
Jan Vytrval
Program severské kombinace na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
středa 11. února
10:00
Individuální závod (střední můstek) – Muži
13:45
Individuální závod (běh na 10 km) – Muži
úterý 17. února
10:00
Individuální závod (velký můstek) – Muži
13:45
Individuální závod (běh na 10 km) – Muži
čtvrtek 19. února
10:00
Tým sprint (velký můstek) – Muži
14:00
Tým sprint (běh na 10 x 1,5 km) – Muži
Snowboarding na ZOH 2026
Česká nominace ve snowboardingu na ZOH 2026
Disciplína, od které se právem očekávají medaile. Ester Ledecká patří k největším favoritkám na zlato. Cenný kov chce vybojovat i Eva Adamczyková, která se úspěšně vrací po mateřské dovolené. Celkově se ve snowboardových disciplínách představí devět českých nadějí.
Ženy
Muži
Eva Adamczyková
Radek Houser
Karolína Hrůšová
Jakub Hroneš
Ester Ledecká
Kryštof Choura
Zuzana Maděrová
Kryštof Minárik
Laura Záveská
Program snowboardingu na ZOH 2026
Datum a čas
Závod
Výsledky
ČT 05. 02., 19:30
Big air – Muži (kvalifikace)
|1. Ogiwara (Jap.) 178,50,
2. Matteoli (It.) 174,50, 3. Kimura (Jap.) 173,25,
...28. Hroneš (ČR) 86,00 - nepostoupil do finále.
SO 07. 02., 19:30
Big air – Muži (finále)
|1. Kimura 179,50,
2. Kimata (oba Jap.) 171,50,
3. Su I-ming (Čína) 168,50.
NE 08. 02., 13:00
Obří slalom – Ženy (finále)
|1. Maděrová (ČR),
2. Payerová (Rak.),
3. Dalmassová,
4. Caffontová (obě It.), 5. Ledecká (ČR),
6. Mikiová (Jap.).
NE 08. 02., 13:30
Obří slalom – Muži (finále)
|1. Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjom (Korea), 3. Zamfirov (Bulh.), 4. Mastnak (Slovin.), 5. Fischnaller (It.), 6. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 30. Minárik (ČR).
NE 08. 02., 19:30
Big air – Ženy (kvalifikace)
|1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25,
2. Muraseová (Jap.) 171,25,
3. Brookesová (Brit.) 167,00,
...17. Záveská (ČR) 144,25 - nepostoupila do finále.
PO 09. 02., 19:30
Big air – Ženy (finále)
ST 11. 02., 10:30
Half-pipe – Ženy (kvalifikace)
ST 11. 02., 19:30
Half-pipe – Muži (kvalifikace)
ČT 12. 02., 10:00
Snowboardcross – Muži (seeding run)
ČT 12. 02., 13:45
Snowboardcross – Muži (finále)
ČT 12. 02., 19:30
Half-pipe – Ženy (finále)
PÁ 13. 02., 10:00
Snowboardcross – Ženy (seeding run)
PÁ 13. 02., 13:30
Snowboardcross – Ženy (finále)
PÁ 13. 02., 19:30
Half-pipe – Muži (finále)
SO 15. 02., 13:45
Snowboardcross – MIX (dvojice)
PO 16. 02., 10:30
Slopestyle – Ženy (kvalifikace)
PO 16. 02., 14:00
Slopestyle – Muži (kvalifikace)
ÚT 17. 02., 13:00
Slopestyle – Ženy (finále)
ST 18. 02., 12:30
Slopestyle – Muži (finále)
Rychlobruslení na ZOH 2026
Česká nominace v rychlobruslení na ZOH 2026
Loučení Martiny Sáblíkové bude jedním z nejsilnějších příběhů her. Je jasné, že legendární rychlobruslařka touží po medailové tečce. Ambice na stupně vítězů má i Nikola Zdráhalová, která zazářila titulem mistryně Evropy na trati 1000 metrů a stříbrem na patnáctistovce. O slovo se jistě přihlásí i talentovaný Metoděj Jílek.
Ženy
Muži
Martina Sáblíková
Metoděj Jílek
Nikola Zdráhalová
Program rychlobruslení na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 7. února
16:00
Ženy - 3000 m
|1. Lollobrigidaová (It.) 3:54,280,
2. Wiklundová (Nor.) 3:56,540,
3. Maltaisová (Kan.) 3:56,930.
neděle 8. února
16:00
Muži - 5000 m
|1. Eitrem (Nor.) 6:03,95,
2. Jílek (ČR) 6:06,48,
3. Lorello (It.) 6:09,22.
pondělí 9. února
17:30
Ženy - 1000 m
středa 11. února
12:30
Muži - 1000 m
čtvrtek 12. února
16:30
Ženy - 5000 m
pátek 13. února
16:00
Muži - 10 000 m
sobota 14. února
16:00
Muži - 500 m
neděle 15. února
16:00
Ženy - 500 m
úterý 17. února
14:30
Muži - Stíhací závod družstev
14:30
Ženy - Stíhací závod družstev
čtvrtek 19. února
16:30
Muži - 1500 m
pátek 20. února
16:30
Ženy - 1500 m
sobota 21. února
15:00
Muži - Hromadný start
15:00
Ženy - Hromadný start
Krasobruslení na ZOH 2026
Česká nominace v krasobruslení na ZOH 2026
V krasobruslení se dočkáme dvou českých sourozeneckých párů. Mrázkovi i Taschlerovi budou chtít promluvit do první desítky konečného pořadí.
Ženy
Muži
Kateřina Mrázková
Daniel Mrázek
Natálie Taschlerová
Filip Taschler
Program krasobruslení na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
pátek 6. února
9:55
Týmy - taneční páry (RT)
|1. Chocková, Bates (USA) 91,06,
2. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 89,98,
3. Fearová, Gibson (Brit.) 86,85.
11:35
Týmy - sportovní dvojice (KP)
|1. Miuraová, Kihara (Jap.) 82,84,
2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 77,54,
3. Contiová, Macii (It.) 76,65.
13:35
Týmy - ženy (KP)
|1. Sakamotová (Jap.) 78,88, 2. Liuová (USA) 74,90,
3. Gutmannová (It.) 71,62.
sobota 7. února
19:45
Týmy - muži (KP)
|1. Kagijama (Jap.) 108,67,
2. Malinin (USA) 98,00,
3. Gogolev (Kan.) 92,99.
22:05
Týmy - taneční páry (VJ)
|1. Chocková, Bates (USA) 133,23,
2. Guignardová, Fabbri (It.) 124,22,
3. Lajoieová, Lagha (Kan.) 120,90.
neděle 8. února
19:30
Týmy - sportovní dvojice (VJ)
|1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55,
2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70,
3. Contiová, Macii (It.) 136,61.
20:45
Týmy - ženy (VJ)
|1. Sakamotová (Jap.) 148,62,
2. Gubanovová (Gruz.) 140,17,
3. Glennová (USA) 138,62.
21:55
Týmy - muži (VJ)
|1. Malinin (USA) 200,03,
2. Sato (Jap.) 194,86,
3. Rizzo (It.) 179,62.
pondělí 9. února
19:20
Taneční páry - rytmický tanec
úterý 10. února
18:30
Muži - krátký program
středa 11. února
19:30
Taneční páry - volná jízda
čtvrtek 13. února
19:00
Muži - volná jízda
sobota 15. února
19:45
Sportovní dvojice - krátký program
neděle 16. února
20:00
Sportovní dvojice - volná jízda
pondělí 17. února
18:45
Ženy - krátký program
čtvrtek 19. února
19:00
Ženy - volná jízda
Lední hokej žen na ZOH 2026
Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026
Historický milník pro český ženský hokej. „Lvice“ chtějí zabojovat o svou první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, sebevědomí jim tedy rozhodně nechybí.
Brankářky
Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)
Obránkyně
Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)
Útočnice
Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)
Program v ledním hokeji žen na ZOH 2026
Datum a čas
Zápas
ČT 5. 2., 16:40
USA – ČESKO 5:1
PÁ 6. 2., 14:40
ČESKO – Švýcarsko 3:4sn
NE 8. 2., 21:10
ČESKO – Finsko 2:0
PO 9. 2., 21:10
Kanada – ČESKO
Lední hokej mužů na ZOH 2026
Česká nominace v ledním hokeji mužů na ZOH 2026
Sledovanější nominace, než ta hokejová, v Česku neexistuje. Trenér Radim Rulík vsadil na zkušenost a zlaté jádro z pražského mistrovství světa. Nechybí ani největší hvězdy z NHL v čele s Pastrňákem, Gudasem či Zachou.
Brankáři
Lukáš Dostál (Anaheim Ducks), Karel Vejmelka (Utah Mammoth), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers)
Obránci
Radko Gudas (Anaheim Ducks), Michal Kempný (Brynäs IF), David Špaček (Iowa Wild), Filip Hronek (Vancouver Canucks), Jiří Ticháček (Kärpät), Jan Rutta (Genève-Servette), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec)
Útočníci
Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice), Radek Faksa (Dallas Stars), Pavel Zacha (Boston Bruins), Ondřej Palát (New Jersey Devils), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights), David Kämpf (Vancouver Canucks), Ondřej Kaše (HC Litvínov), Dominik Kubalík (EV Zug), David Pastrňák (Boston Bruins), Matěj Stránský (HC Davos), David Tomášek (Färjestad BK), Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Program v ledním hokeji mužů na ZOH 2026
Datum a čas
Zápas
Výsledky
ČT 12. 2., 16:40
ČESKO – Kanada
PÁ 13. 2., 16:40
Francie – ČESKO
PO 15. 2., 12:10
Švýcarsko – ČESKO
Short track na ZOH 2026
Česká nominace v short tracku na ZOH 2026
V short tracku nás bude reprezentovat osamocená Petra Vaňková, jejímž cílem je proniknout do nejlepší desítky.
Ženy
Petra Vaňková
Program short track na ZOH 2026
|Čas
Disciplína
Výsledek
úterý 10. února
|12:56
Štafeta 2 000 m - MIX (finále A)
čtvrtek 12. února
|21:31
500 m - ženy (finále A)
|21:43
1 000 m - muži (finále A)
sobota 14. února
|22:34
1 500 m - muži (finále A)
pondělí 16. února
|12:42
1 000 m - ženy (finále A)
středa 18. února
|20:59
Štafeta 3 000 m - ženy (finále A)
|21:29
500 m - muži (finále A)
pátek 20. února
|20:15
1 500 m - ženy (čtvrtfinále)
|21:00
1 500 m - ženy (semifinále)
|21:29
Štafeta 5 000 m - muži (finále A)
|21:56
1 500 m - ženy (finále B)
|22:03
1 500 m - ženy (finále A)
Skoky na lyžích na ZOH 2026
Česká nominace ve skocích na lyžích na ZOH 2026
Mezi čtyřmi jmény v nominaci figuruje i teprve patnáctiletá Anežka Indráčková. Ta měla původně startovat po boku sestry Karolíny, která však kvůli těhotenství do Itálie neodcestuje. Naši skokani pomýšlejí na umístění v elitní třicítce.
Ženy
Muži
Anežka Indráčková
Roman Koudelka
Veronika Jenčová
Klára Ulrichová
Program skoků na lyžích na ZOH 2026
Čas
Disciplína
Výsledek
sobota 7. února
18:45
Střední můstek – Ženy
|1. Strömová (Nor.) 267,3 (100+101 m),
2. Prevcová (Slovin.) 266,2 (98+99,5),
3. Marujamaová (Jap.) 261,8 (97+100),
...18. A. Indráčková 227,0 (94+96),
38. Ulrichová 104,9 (91,5),
47. Jenčová (všechny ČR) 78,4 (80,5).
pondělí 9. února
19:00
Střední můstek – Muži
úterý 10. února
18:45
Týmový závod – MIX
sobota 14. února
18:45
Velký můstek – Muži
neděle 15. února
18:45
Velký můstek – Ženy
pondělí 16. února
19:00
Super Team – Muži (dvojice)