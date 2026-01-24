Češi na ZOH 2026: kdo z Čechů se představí na olympiádě v Milaně a Cortinu?
Letošní zimní olympijské hry odstartují 6. února a potrvají až do 22. února 2026. Do Itálie vyrazí 113 českých sportovců, čímž národní výprava vyrovná dosavadní rekord v počtu účastníků na ZOH. Kdo všechno a v jakých disciplínách bude bojovat o cenné kovy? Kompletní přehled naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|PROGRAM ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER 2026
|KDY?
|6. - 22. února 2026
|KDE?
|Milán, Cortina,
|ČESKÁ ÚČAST
|Celkově se na ZOH 2026 podívá 113 českých sportovců.
Curling – Biatlon – Saně – Skeleton – Akrobatické lyžování
Alpské lyžování – Běh na lyžích – Severská kombinace – Snowboarding
Rychlobruslení – Krasobruslení – Hokej ženy – Hokej muži
Short track – Skoky na lyžích
Curling na ZOH 2026
Česká nominace v curlingu na ZOH 2026
Curlingová reprezentace čítá sedm jmen. Mužský tým tvoří pětice hráčů, v kategorii smíšených párů (mixů) nás bude reprezentovat Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským.
|Mužský tým
|Skip
|Lukáš Klíma
|Vice-skip
|Marek Černovský
|Druhý kámen
|Martin Jurík
|Lead
|Lukáš Klípa
|Náhradník
|Radek Boháč
|MIX
|Julie Zelingerová
|Vít Chabičovský
Program Curlingu na ZOH 2026 - tým mužů
Datum a čas
Zápas
Výsledek
ST 11. 2., 19:05
tým z kvalifikace vs. Česko
PÁ 13. 2., 09:05
Švýcarsko vs. Česko
PÁ 13. 2., 19:05
Česko vs. Norsko
SO 14. 2., 14:05
Česko vs. Velká Británie
NE 15. 2., 19:05
Itálie vs. Česko
PO 16. 2., 14:05
Česko vs. Kanada
ST 18. 2., 14:05
tým z kvalifikace vs. Česko
ČT 19. 2., 09:05
Švédsko vs. Česko
Program Curlingu na ZOH 2026 - Zelingerová / Chabičovský
Datum a čas
Zápas
Výsledek
ST 4. 2., 19:05
Kanada vs. Česko
ČT 5. 2., 10:05
Švédsko vs. Česko
ČT 5. 2., 19:05
Česko vs. Velká Británie
PÁ 6. 2., 14:35
Česko vs. USA
SO 7. 2., 14:35
Česko vs. Korea
SO 7. 2., 19:05
Česko vs. Švýcarsko
NE 8. 2., 10:05
Norsko vs. Česko
NE 8. 2., 14:35
Itálie vs. Česko
PO 9. 2., 10:05
Česko vs. Estonsko
Biatlon na ZOH 2026
Česká nominace v biatlonu na ZOH 2026
Biatlon zůstává v Česku nesmírně populární, protože stále vzbuzuje velké medailové naděje. Fanoušci spoléhají hlavně na Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga a Markétu Davidovou. Ta kvůli olympiádě omezila starty ve Světovém poháru, aby se maximálně připravila na vrchol sezony. Otázkou zůstává, zda jí zdraví dovolí reprezentovat naši zemi pod pěti kruhy naplno. Překvapením v nominaci je dvaadvacetiletý talent Petr Hák, kterého do týmu vynesly skvělé výsledky v IBU Cupu.
|Ženy
|Muži
|Markéta Davidová
|Vítězslav Hornig
|Tereza Voborníková
|Michal Krčmář
|Lucie Charvátová
|Tomáš Mikyska
|Jessica Jislová
|Mikuláš Karlík
|Tereza Vinklárková
|Petr Hák
Program biatlonu na ZOH 2026
Datum a čas
Disciplína
Výsledek
NE 8. 2., 14:05
Smíšená štafeta
ÚT 10. 2, 13:30
Mužský individuální závod - 20 km
ST 11. 2, 14:15
Ženský individuální závod - 15 km
PÁ 13. 2, 14:00
Mužský sprint - 10 km
SO 14. 2, 14:00
Ženský sprint - 7,5 km
NE 15. 2, 11:15
Stíhací závody - muži
NE 15. 2, 14:45
Stíhací závody - ženy
ÚT 17. 2, 14:30
Mužská štafeta - 4 x 7,5 km
ST 18. 2., 14:45
Ženská štafeta - 4 x 6 km
PÁ 20. 2., 14:15
Muži - hromadný start - 15 km
SO 21. 2., 14:15
Ženy - hromadný start - 12,5 km
Saně na ZOH 2026
Česká nominace v saních na ZOH 2026
Jediným zástupcem v této disciplíně bude Ondřej Hyman, pro kterého jde už o čtvrtou olympiádu v kariéře.
|Muži
|Ondřej Hyman
Program saní na ZOH 2026
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 7. 2., 17:00
Muži jednotlivci - 1. jízda
SO 7. 2., 18:32
Muži jednotlivci - 2. jízda
NE 8. 2., 17:00
Muži jednotlivci - 3. jízda
NE 8. 2., 18:31
Muži jednotlivci - 4. jízda
PO 9. 2., 17:00
Ženy jednotlivkyně - 1. jízda
PO 9. 2., 18:32
Ženy jednotlivkyně - 2. jízda
ÚT 10. 2., 17:00
Ženy jednotlivkyně - 3. jízda
ÚT 10. 2., 18:41
Ženy jednotlivkyně - 4. jízda
ST 11. 2., 17:00
Ženy dvojice - 1. jízda
ST 11. 2., 17:48
Muži dvojice - 1. jízda
ST 11. 2., 18:48
Ženy dvojice - 2. jízda
ST 11. 2., 19:37
Ženy dvojice - 2. jízda
ČT 12. 2., 18:30
Týmová štafeta
Skeleton na ZOH 2026
Česká nominace ve skeletonu na ZOH 2026
Jediným českým želízkem v ohni je Anna Fernstädtová. Ta se pokusí zaútočit na stupně vítězů a vybojovat pro Česko historicky první medaili v tomto sportu na ZOH.
|Ženy
|Anna Fernstädtová
Program skeletonu na ZOH 2026
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 12. 2., 09:30
Muži - 1. jízda
ČT 12. 2., 11:05
Muži - 2. jízda
PÁ 13. 2., 16:00
Ženy - 1. jízda
PÁ 13. 2., 17:45
Ženy - 2. jízda
PÁ 13. 2., 19:30
Muži - 3. jízda
PÁ 13. 2., 21:14
Muži - 4. jízda (finále)
SO 14. 2., 18:00
Ženy - 3. jízda
SO 14. 2., 19:44
Ženy - 4. jízda (finále)
NE 15. 2., 18:00
Štafeta mix (dvojice)
Akrobatické lyžování na ZOH 2026
Česká nominace v akrobatickém lyžování na ZOH 2026
V akrobatickém lyžování nás bude reprezentovat celkem šest závodníků: Adéla Měrková, Diana Chocenská, Matyáš Kroupa, Nicholas Novak, Daniel Paulus a Lucie Krausová. Za velký úspěch bychom považovali umístění kohokoliv z nich v elitní desítce.
|Ženy
|Muži
|Adéla Měrková (Akrobatické skoky)
|Matyáš Kroupa (Jízda v boulích)
|Diana Chocenská (Skikros)
|Nicholas Novak (Akrobatické skoky)
|Lucie Krausová (Skikros)
|Daniel Paulus (Skikros)
Program v akrobatickém lyžování na ZOH 2026
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledek
|SO 7. 2., 10:30
|Slopestyle - ženy (kvalifikace)
|SO 7. 2., 14:00
|Slopestyle - muži (kvalifikace)
|PO 9. 2., 12:30
|Slopestyle - ženy (finále)
|ÚT 10. 2., 11:15
|Boule - muži (kvalifikace)
|ÚT 10.2., 12:30
|Slopestyle - muži (finále)
|ÚT 10. 2., 14:15
|Boule - ženy (kvalifikace)
|ST 11. 2., 11:00
|Boule - ženy (kvalifikace)
|ST 11. 2., 14:15
|Boule - ženy (finále)
|ČT 12. 2., 10:00
|Boule - muži (kvalifikace)
|ČT 12. 2., 12:15
|Boule - muži (finále)
|SO 14. 2., 10:30
|Paralelní boule - ženy (finále)
|SO 14. 2., 19:30
|Big air - ženy (kvalifikace)
|NE 15. 2., 10:30
|Paralelní boule - muži (finále)
|NE 15. 2., 19:30
|Big air - muži (kvalifikace)
|PO 16. 2., 19:30
|Big air - ženy (finále)
|ÚT 17. 2., 10:45
|Skoky - ženy (kvalifikace)
|ÚT 17. 2., 13:30
|Skoky - muži (kvalifikace)
|ÚT 17. 2., 19:30
|Big air - muži (finále)
|ST 18. 2., 11:30
|Skoky - ženy (finále)
|ČT 19. 2., 10:30
|Halfpipe - muži (kvalifikace)
|ČT 19. 2., 11:30
|Skoky - muži (finále)
|ČT 19 .2., 19:30
|Halfpipe - ženy (kvalifikace)
|PÁ 20. 2., 12:00
|Skikros - ženy (finále)
|PÁ 20. 2., 19:30
|Halfpipe - muži (finále)
|SO 21. 2., 10:45
|Skoky - MIX (finále)
|SO 21. 2., 12:00
|Skikros - muži (finále)
|SO 21. 2., 19:30
|Halfpipe - ženy (finále)
Alpské lyžování na ZOH 2026
Česká nominace v alpském lyžování na ZOH 2026
Na startovních listinách alpského lyžování figuruje šest českých jmen. Nechybí mezi nimi „obojživelnice“ Ester Ledecká, jejíž start je sice v rovině teorie, ale naděje stále žije. Solidní formu před hrami potvrdil Jan Zabystřan, který by mohl překvapit a potrápit nejužší světovou špičku.
|Ženy
|Muži
|Martina Dubovská
|Jan Zabystřan
|Alena Labaštová
|Marek Müller
|Ester Ledecká
|Barbora Nováková
Program alpského lyžování na ZOH 2026
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 7. 2., 11:30
Sjezd - muži
NE 8. 2., 11:30
Sjezd - ženy
PO 9. 2., 10:30
Kombinace - muži (sjezd)
PO 9. 2., 14:00
Kombinace - muži (slalom)
ÚT 10. 2., 10:30
Kombinace - ženy (sjezd)
ÚT 10. 2., 14:00
Kombinace - ženy (slalom)
ST 11. 2., 11:30
Super G - muži
ČT 12. 2., 11:30
Super G - ženy
SO 14. 2., 10:00
Obří slalom - muži (1. kolo)
SO 14. 2., 13:30
Obří slalom - muži (2. kolo)
NE 15. 2., 10:00
Obří slalom - ženy (1. kolo)
NE 15. 2., 13:30
Obří slalom - ženy (2. kolo)
PO 16. 2., 10:00
Slalom - muži (1. kolo)
PO 16. 2., 13:30
Slalom - muži (2. kolo)
ST 18. 2., 10:00
Slalom - ženy (1. kolo)
ST 18. 2., 13:30
Slalom - ženy (2. kolo)
Běh na lyžích na ZOH 2026
Česká nominace v běhu na lyžích na ZOH 2026
V nominaci běžců na lyžích se objevilo celkem 11 jmen. Pozornost poutá zejména Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, který má doma z olympijských tratí jedno stříbro a dva bronzy.
|Ženy
|Muži
|Barbora Antošová
|Matyáš Bauer
|Tereza Beranová
|Ondřej Černý
|Barbora Havlíčková
|Adam Fellner
|Anna Jaklová
|Michal Novák
|Kateřina Janatová
|Jiří Tuž
|Anna Milerská
Program běhu na lyžích na ZOH 2026
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 7. 2., 13:00
Ženy - skiatlon
NE 8. 2., 12:30
Muži - skiatlon
PO 10. 2., 09:15
Ženy - sprint klasicky Q
PO 10. 2., 09:55
Muži - sprint klasicky Q
PO 10. 2., 11:45
Ženy - sprint K finále
PO 10. 2., 12:15
Muži - sprint K finále
ST 12. 2., 13:00
Ženy - 10 km volně
ČT 13. 2., 11:45
Muži - 10 km volně
PÁ 14. 2., 12:00
Ženy - štafeta 4×7,5 km
SO 15. 2., 12:00
Muži - štafeta 4×7,5 km
ST 18. 2., 09:45
Ženy - tým sprint volně Q
ST 18. 2., 10:15
Muži - tým sprint volně Q
ST 18. 2., 11:45
Ženy - tým sprint V finále
ST 18. 2., 12:15
Muži - tým sprint V finále
SO 21. 2., 11:00
Muži - 50 km klasicky
NE 22. 2., 10:00
Ženy - 50 km klasicky
Severská kombinace na ZOH 2026
Česká nominace v severské kombinaci na ZOH 2026
V tomto tradičním sportu uvidíme dva reprezentanty – Jiřího Konvalinku a Jana Vytrvala. Jejich cílem bude útok na horní polovinu startovního pole.
|Muži
|Jiří Konvalinka
|Jan Vytrval
Program severské kombinace na ZOH 2026
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|ST 11. 2., 10:00
|Individuální závod (střední můstek) – Muži
|ST 11. 2., 13:45
|Individuální závod (běh na 10 km) – Muži
|ÚT 17. 2., 10:00
|Individuální závod (velký můstek) – Muži
|ÚT 17. 2., 13:45
|Individuální závod (běh na 10 km) – Muži
|ČT 19. 2., 10:00
|Tým sprint (velký můstek) – Muži
|ČT 19. 2., 14:00
|Tým sprint (běh na 10 x 1,5 km) – Muži
Snowboarding na ZOH 2026
Česká nominace ve snowboardingu na ZOH 2026
Disciplína, od které se právem očekávají medaile. Ester Ledecká patří k největším favoritkám na zlato. Cenný kov chce vybojovat i Eva Adamczyková, která se úspěšně vrací po mateřské dovolené. Celkově se ve snowboardových disciplínách představí devět českých nadějí.
|Ženy
|Muži
|Eva Adamczyková
|Radek Houser
|Karolína Hrůšová
|Jakub Hroneš
|Ester Ledecká
|Kryštof Choura
|Zuzana Maděrová
|Kryštof Minárik
|Laura Záveská
Program snowboardingu na ZOH 2026
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|ČT 05. 02., 19:30
|Big air – Muži (kvalifikace)
|SO 07. 02., 19:30
|Big air – Muži (finále)
|NE 08. 02., 09:00
|Obří slalom – Ženy (kvalifikace)
|NE 08. 02., 09:30
|Obří slalom – Muži (kvalifikace)
|NE 08. 02., 10:00
|Obří slalom – Ženy (finále)
|NE 08. 02., 10:30
|Obří slalom – Muži (finále)
|NE 08. 02., 19:30
|Big air – Ženy (kvalifikace)
|PO 09. 02., 19:30
|Big air – Ženy (finále)
|ST 11. 02., 10:30
|Half-pipe – Ženy (kvalifikace)
|ST 11. 02., 19:30
|Half-pipe – Muži (kvalifikace)
|ČT 12. 02., 10:00
|Snowboardcross – Muži (seeding run)
|ČT 12. 02., 13:45
|Snowboardcross – Muži (finále)
|ČT 12. 02., 19:30
|Half-pipe – Ženy (finále)
|PÁ 13. 02., 10:00
|Snowboardcross – Ženy (seeding run)
|PÁ 13. 02., 13:30
|Snowboardcross – Ženy (finále)
|PÁ 13. 02., 19:30
|Half-pipe – Muži (finále)
|SO 15. 02., 13:45
|Snowboardcross – MIX (dvojice)
|PO 16. 02., 10:30
|Slopestyle – Ženy (kvalifikace)
|PO 16. 02., 14:00
|Slopestyle – Muži (kvalifikace)
|ÚT 17. 02., 13:00
|Slopestyle – Ženy (finále)
|ST 18. 02., 12:30
|Slopestyle – Muži (finále)
Rychlobruslení na ZOH 2026
Česká nominace v rychlobruslení na ZOH 2026
Loučení Martiny Sáblíkové bude jedním z nejsilnějších příběhů her. Je jasné, že legendární rychlobruslařka touží po medailové tečce. Ambice na stupně vítězů má i Nikola Zdráhalová, která zazářila titulem mistryně Evropy na trati 1000 metrů a stříbrem na patnáctistovce. O slovo se jistě přihlásí i talentovaný Metoděj Jílek.
|Ženy
|Muži
|Martina Sáblíková
|Metoděj Jílek
|Nikola Zdráhalová
Program rychlobruslení na ZOH 2026
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledky
|SO 7. 2., 16:00
|Ženy - 3000 m
|NE 8. 2., 16:00
|Muži - 5000 m
|PO 9. 2., 17:30
|Ženy - 1000 m
|ST 11. 2., 12:30
|Muži - 1000 m
|ČT 12. 2., 16:30
|Ženy - 5000 m
|PÁ 13. 2., 16:00
|Muži - 10 000 m
|SO 14. 2., 16:00
|Muži - 500 m
|NE 15. 2., 16:00
|Ženy - 500 m
|ÚT 17. 2., 14:30
|Muži - Stíhací závod družstev
|ÚT 17. 2., 14:30
|Ženy - Stíhací závod družstev
|ČT 19. 2., 16:30
|Muži - 1500 m
|PÁ 20. 2., 16:30
|Ženy - 1500 m
|SO 21. 2., 15:00
|Muži - Hromadný start
|SO 21. 2., 15:00
|Ženy - Hromadný start
Krasobruslení na ZOH 2026
Česká nominace v krasobruslení na ZOH 2026
V krasobruslení se dočkáme dvou českých sourozeneckých párů. Mrázkovi i Taschlerovi budou chtít promluvit do první desítky konečného pořadí.
|Ženy
|Muži
|Kateřina Mrázková
|Daniel Mrázek
|Natálie Taschlerová
|Filip Taschler
Program krasobruslení na ZOH 2026
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledek
|PÁ 6. 2., 9:55
|Týmy - taneční páry (RT)
|PÁ 6. 2., 11:35
|Týmy - sportovní dvojice (KP)
|PÁ 6. 2., 13:35
|Týmy - ženy (KP)
|SO 7. 2., 19:45
|Týmy - muži (KP)
|SO 7. 2., 22:05
|Týmy - taneční páry (VJ)
|NE 8. 2., 19:30
|Týmy - sportovní dvojice (VJ)
|NE 8. 2., 20:45
|Týmy - ženy (VJ)
|NE 8. 2., 21:55
|Týmy - muži (VJ)
|PO 9. 2., 19:20
|Taneční páry - rytmický tanec
|ÚT 10. 2., 18:30
|Muži - krátký program
|ST 11. 2., 19:30
|Taneční páry - volná jízda
|PÁ 13. 2., 19:00
|Muži - volná jízda
|NE 15. 2., 19:45
|Sportovní dvojice - krátký program
|PO 16. 2., 20:00
|Sportovní dvojice - volná jízda
|ÚT 17. 2., 18:45
|Ženy - krátký program
|ČT 19. 2., 19:00
|Ženy - volná jízda
Lední hokej žen na ZOH 2026
Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026
Historický milník pro český ženský hokej. „Lvice“ chtějí zabojovat o svou první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, sebevědomí jim tedy rozhodně nechybí.
|Brankářky
|Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)
|Obránkyně
|Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)
|Útočnice
|Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)
Program v ledním hokeji žen na ZOH 2026
|Datum a čas
|Zápas
|ČT 5. 2., 16:40
|USA – ČESKO
|PÁ 6. 2., 14:40
|ČESKO – Švýcarsko
|NE 8. 2., 21:10
|ČESKO – Finsko
|PO 9. 2., 21:10
|Kanada – ČESKO
Lední hokej mužů na ZOH 2026
Česká nominace v ledním hokeji mužů na ZOH 2026
Sledovanější nominace, než ta hokejová, v Česku neexistuje. Trenér Radim Rulík vsadil na zkušenost a zlaté jádro z pražského mistrovství světa. Nechybí ani největší hvězdy z NHL v čele s Pastrňákem, Gudasem či Zachou.
|Brankáři
|Lukáš Dostál (Anaheim Ducks), Karel Vejmelka (Utah Mammoth), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers)
|Obránci
|Radko Gudas (Anaheim Ducks), Michal Kempný (Brynäs IF), David Špaček (Iowa Wild), Filip Hronek (Vancouver Canucks), Jiří Ticháček (Kärpät), Jan Rutta (Genève-Servette), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec)
|Útočníci
|Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice), Radek Faksa (Dallas Stars), Pavel Zacha (Boston Bruins), Ondřej Palát (New Jersey Devils), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights), David Kämpf (Vancouver Canucks), Ondřej Kaše (HC Litvínov), Dominik Kubalík (EV Zug), David Pastrňák (Boston Bruins), Matěj Stránský (HC Davos), David Tomášek (Färjestad BK), Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Program v ledním hokeji mužů na ZOH 2026
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledky
|ČT 12. 2., 16:40
|ČESKO – Kanada
|PÁ 13. 2., 16:40
|Francie – ČESKO
|PO 15. 2., 12:10
|Švýcarsko – ČESKO
Short track na ZOH 2026
Česká nominace v short tracku na ZOH 2026
V short tracku nás bude reprezentovat osamocená Petra Vaňková, jejímž cílem je proniknout do nejlepší desítky.
|Ženy
|Petra Vaňková
Program short track na ZOH 2026
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledky
|ÚT 10. 2., 12:56
|Štafeta 2 000 m - MIX (finále A)
|ČT 12. 2., 21:31
|500 m - ženy (finále A)
|ČT 12. 2., 21:43
|1 000 m - muži (finále A)
|SO 14. 2., 22:34
|1 500 m - muži (finále A)
|PO 16. 2., 12:42
|1 000 m - ženy (finále A)
|ST 18. 2., 20:59
|Štafeta 3 000 m - ženy (finále A)
|ST 18. 2., 21:29
|500 m - muži (finále A)
|PÁ 20. 2., 20:15
|1 500 m - ženy (čtvrtfinále)
|PÁ 20. 2., 21:00
|1 500 m - ženy (semifinále)
|PÁ 20. 2., 21:29
|Štafeta 5 000 m - muži (finále A)
|PÁ 20. 2., 21:56
|1 500 m - ženy (finále B)
|PÁ 20. 2., 22:03
|1 500 m - ženy (finále A)
Skoky na lyžích na ZOH 2026
Česká nominace ve skocích na lyžích na ZOH 2026
Mezi čtyřmi jmény v nominaci figuruje i teprve patnáctiletá Anežka Indráčková. Ta měla původně startovat po boku sestry Karolíny, která však kvůli těhotenství do Itálie neodcestuje. Naši skokani pomýšlejí na umístění v elitní třicítce.
|Ženy
|Muži
|Anežka Indráčková
|Roman Koudelka
|Veronika Jenčová
|Klára Ulrichová
Program skoků na lyžích na ZOH 2026
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|SO 7. 2., 18:45
|Střední můstek – Ženy
|PO 9. 2., 19:00
|Střední můstek – Muži
|ÚT 10. 2., 18:45
|Týmový závod – MIX
|SO 14. 2., 18:45
|Velký můstek – Muži
|NE 15. 2., 18:45
|Velký můstek – Ženy
|PO 16. 2., 19:00
|Super Team – Muži (dvojice)