Češi na ZOH 2026: kdo z Čechů se představí na olympiádě v Milaně a Cortinu?

Anička na skeletonu válí.
Anička na skeletonu válí.Zdroj: Instagram.com
Skokanka na lyžích Anežka Indráčková bude nejmladší českou olympioničkou v historii
Nadějná česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková bojuje s unikátním problémem, má strach z výšek
Premiérový závod ve SP má za sebou Matuáš Bauer z letošního března
Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, bude absolvovat svůj první světový šampionát v klasickém lyžování
Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v Kitzbühelu
David Pastrňák (vlevo) s Romanem Červenkou
Kapitán Roman Červenka poslal Čechy do vedení
22
Otakar Plzák
ZOH 2026
Letošní zimní olympijské hry odstartují 6. února a potrvají až do 22. února 2026. Do Itálie vyrazí 113 českých sportovců, čímž národní výprava vyrovná dosavadní rekord v počtu účastníků na ZOH. Kdo všechno a v jakých disciplínách bude bojovat o cenné kovy? Kompletní přehled naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

PROGRAM ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER 2026
KDY?6. - 22. února 2026
KDE?Milán, Cortina, 
ČESKÁ ÚČASTCelkově se na ZOH 2026 podívá 113 českých sportovců.

CurlingBiatlon SaněSkeletonAkrobatické lyžování
Alpské lyžování – Běh na lyžích – Severská kombinace – Snowboarding 
Rychlobruslení – Krasobruslení Hokej ženy – Hokej muži 
Short track – Skoky na lyžích

Curling na ZOH 2026

Česká nominace v curlingu na ZOH 2026

Curlingová reprezentace čítá sedm jmen. Mužský tým tvoří pětice hráčů, v kategorii smíšených párů (mixů) nás bude reprezentovat Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským.

Mužský tým
SkipLukáš Klíma
Vice-skipMarek Černovský
Druhý kámenMartin Jurík
LeadLukáš Klípa
NáhradníkRadek Boháč
MIX
Julie ZelingerováVít Chabičovský

Program Curlingu na ZOH 2026 - tým mužů

Datum a čas

Zápas

Výsledek

ST 11. 2., 19:05

tým z kvalifikace vs. Česko

 

PÁ 13. 2., 09:05

Švýcarsko vs. Česko

 

PÁ 13. 2., 19:05

Česko vs. Norsko

 

SO 14. 2., 14:05

Česko vs. Velká Británie

 

NE 15. 2., 19:05

Itálie vs. Česko

 

PO 16. 2., 14:05

Česko vs. Kanada

 

ST 18. 2., 14:05

tým z kvalifikace vs. Česko

 

ČT 19. 2., 09:05

Švédsko vs. Česko

 

Program Curlingu na ZOH 2026 - Zelingerová / Chabičovský

Datum a čas

Zápas

Výsledek

ST 4. 2., 19:05

Kanada vs. Česko

 

ČT 5. 2., 10:05

Švédsko vs. Česko

 

ČT 5. 2., 19:05

Česko vs. Velká Británie

 

PÁ 6. 2., 14:35

Česko vs. USA

 

SO 7. 2., 14:35

Česko vs. Korea

 

SO 7. 2., 19:05

Česko vs. Švýcarsko

 

NE 8. 2., 10:05

Norsko vs. Česko

 

NE 8. 2., 14:35

Itálie vs. Česko

 

PO 9. 2., 10:05

Česko vs. Estonsko

 

Biatlon na ZOH 2026

Česká nominace v biatlonu na ZOH 2026

Biatlon zůstává v Česku nesmírně populární, protože stále vzbuzuje velké medailové naděje. Fanoušci spoléhají hlavně na Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga a Markétu Davidovou. Ta kvůli olympiádě omezila starty ve Světovém poháru, aby se maximálně připravila na vrchol sezony. Otázkou zůstává, zda jí zdraví dovolí reprezentovat naši zemi pod pěti kruhy naplno. Překvapením v nominaci je dvaadvacetiletý talent Petr Hák, kterého do týmu vynesly skvělé výsledky v IBU Cupu.

ŽenyMuži
Markéta DavidováVítězslav Hornig
Tereza VoborníkováMichal Krčmář
Lucie CharvátováTomáš Mikyska
Jessica JislováMikuláš Karlík
Tereza VinklárkováPetr Hák

Program biatlonu na ZOH 2026

Datum a čas

Disciplína

Výsledek

NE 8. 2., 14:05

Smíšená štafeta

 

ÚT 10. 2, 13:30

Mužský individuální závod - 20 km

 

ST 11. 2, 14:15

Ženský individuální závod - 15 km

 

PÁ 13. 2, 14:00

Mužský sprint - 10 km

 

SO 14. 2, 14:00

Ženský sprint - 7,5 km

 

NE 15. 2, 11:15

Stíhací závody - muži

 

NE 15. 2, 14:45

Stíhací závody - ženy

 

ÚT 17. 2, 14:30

Mužská štafeta - 4 x 7,5 km

 

ST 18. 2., 14:45

Ženská štafeta - 4 x 6 km

 

PÁ 20. 2., 14:15

Muži - hromadný start - 15 km

 

SO 21. 2., 14:15

Ženy - hromadný start - 12,5 km

 

Saně na ZOH 2026

Česká nominace v saních na ZOH 2026

Jediným zástupcem v této disciplíně bude Ondřej Hyman, pro kterého jde už o čtvrtou olympiádu v kariéře.

Muži
Ondřej Hyman

Program saní na ZOH 2026

Datum a čas

Závod

Výsledek

SO 7. 2., 17:00

Muži jednotlivci - 1. jízda

 

SO 7. 2., 18:32

Muži jednotlivci - 2. jízda

 

NE 8. 2., 17:00

Muži jednotlivci - 3. jízda

 

NE 8. 2., 18:31

Muži jednotlivci - 4. jízda

 

PO 9. 2., 17:00

Ženy jednotlivkyně - 1. jízda

 

PO 9. 2., 18:32

Ženy jednotlivkyně - 2. jízda

 

ÚT 10. 2., 17:00

Ženy jednotlivkyně - 3. jízda

 

ÚT 10. 2., 18:41

Ženy jednotlivkyně - 4. jízda

 

ST 11. 2., 17:00

Ženy dvojice - 1. jízda

 

ST 11. 2., 17:48

Muži dvojice - 1. jízda

 

ST 11. 2., 18:48

Ženy dvojice - 2. jízda

 

ST 11. 2., 19:37

Ženy dvojice - 2. jízda

 

ČT 12. 2., 18:30

Týmová štafeta

 

Skeleton na ZOH 2026

Česká nominace ve skeletonu na ZOH 2026

Jediným českým želízkem v ohni je Anna Fernstädtová. Ta se pokusí zaútočit na stupně vítězů a vybojovat pro Česko historicky první medaili v tomto sportu na ZOH.

Ženy
Anna Fernstädtová

Program skeletonu na ZOH 2026

Datum a čas

Závod

Výsledek

ČT 12. 2., 09:30

Muži - 1. jízda

 

ČT 12. 2., 11:05

Muži - 2. jízda

 

PÁ 13. 2., 16:00

Ženy - 1. jízda

 

PÁ 13. 2., 17:45

Ženy - 2. jízda

 

PÁ 13. 2., 19:30

Muži - 3. jízda

 

PÁ 13. 2., 21:14

Muži - 4. jízda (finále)

 

SO 14. 2., 18:00

Ženy - 3. jízda

 

SO 14. 2., 19:44

Ženy - 4. jízda (finále)

 

NE 15. 2., 18:00

Štafeta mix (dvojice)

 

Akrobatické lyžování na ZOH 2026

Česká nominace v akrobatickém lyžování na ZOH 2026

V akrobatickém lyžování nás bude reprezentovat celkem šest závodníků: Adéla Měrková, Diana Chocenská, Matyáš Kroupa, Nicholas Novak, Daniel Paulus a Lucie Krausová. Za velký úspěch bychom považovali umístění kohokoliv z nich v elitní desítce.

ŽenyMuži
Adéla Měrková (Akrobatické skoky)Matyáš Kroupa (Jízda v boulích)
Diana Chocenská (Skikros)Nicholas Novak (Akrobatické skoky)
Lucie Krausová (Skikros)Daniel Paulus (Skikros)

Program v akrobatickém lyžování na ZOH 2026

Datum a časDisciplínaVýsledek
SO 7. 2., 10:30Slopestyle - ženy (kvalifikace) 
SO 7. 2., 14:00Slopestyle - muži (kvalifikace) 
PO 9. 2., 12:30Slopestyle - ženy (finále) 
ÚT 10. 2., 11:15Boule - muži (kvalifikace) 
ÚT 10.2., 12:30Slopestyle - muži (finále) 
ÚT 10. 2., 14:15Boule - ženy (kvalifikace) 
ST 11. 2., 11:00Boule - ženy (kvalifikace) 
ST 11. 2., 14:15Boule - ženy (finále) 
ČT 12. 2., 10:00Boule - muži (kvalifikace) 
ČT 12. 2., 12:15Boule - muži (finále) 
SO 14. 2., 10:30Paralelní boule - ženy (finále) 
SO 14. 2., 19:30Big air - ženy (kvalifikace) 
NE 15. 2., 10:30Paralelní boule - muži (finále) 
NE 15. 2., 19:30Big air - muži (kvalifikace) 
PO 16. 2., 19:30Big air - ženy (finále) 
ÚT 17. 2., 10:45Skoky - ženy (kvalifikace) 
ÚT 17. 2., 13:30Skoky - muži (kvalifikace) 
ÚT 17. 2., 19:30Big air - muži (finále) 
ST 18. 2., 11:30Skoky - ženy (finále) 
ČT 19. 2., 10:30Halfpipe - muži (kvalifikace) 
ČT 19. 2., 11:30Skoky - muži (finále) 
ČT 19 .2., 19:30Halfpipe - ženy (kvalifikace) 
PÁ 20. 2., 12:00Skikros - ženy (finále) 
PÁ 20. 2., 19:30Halfpipe - muži (finále) 
SO 21. 2., 10:45Skoky - MIX (finále) 
SO 21. 2., 12:00Skikros - muži (finále) 
SO 21. 2., 19:30Halfpipe - ženy (finále) 

Alpské lyžování na ZOH 2026

Česká nominace v alpském lyžování na ZOH 2026

Na startovních listinách alpského lyžování figuruje šest českých jmen. Nechybí mezi nimi „obojživelnice“ Ester Ledecká, jejíž start je sice v rovině teorie, ale naděje stále žije. Solidní formu před hrami potvrdil Jan Zabystřan, který by mohl překvapit a potrápit nejužší světovou špičku.

ŽenyMuži
Martina DubovskáJan Zabystřan
Alena LabaštováMarek Müller
Ester Ledecká 
Barbora Nováková 

Program alpského lyžování na ZOH 2026

Datum a čas

Závod

Výsledek

SO 7. 2., 11:30

Sjezd - muži

 

NE 8. 2., 11:30

Sjezd - ženy

 

PO 9. 2., 10:30

Kombinace - muži (sjezd)

 

PO 9. 2., 14:00

Kombinace - muži (slalom)

 

ÚT 10. 2., 10:30

Kombinace - ženy (sjezd)

 

ÚT 10. 2., 14:00

Kombinace - ženy (slalom)

 

ST 11. 2., 11:30

Super G - muži

 

ČT 12. 2., 11:30

Super G - ženy

 

SO 14. 2., 10:00

Obří slalom - muži (1. kolo)

 

SO 14. 2., 13:30

Obří slalom - muži (2. kolo)

 

NE 15. 2., 10:00

Obří slalom - ženy (1. kolo)

 

NE 15. 2., 13:30

Obří slalom - ženy (2. kolo)

 

PO 16. 2., 10:00

Slalom - muži (1. kolo)

 

PO 16. 2., 13:30

Slalom - muži (2. kolo)

 

ST 18. 2., 10:00

Slalom - ženy (1. kolo)

 

ST 18. 2., 13:30

Slalom - ženy (2. kolo)

 

Běh na lyžích na ZOH 2026

Česká nominace v běhu na lyžích na ZOH 2026

V nominaci běžců na lyžích se objevilo celkem 11 jmen. Pozornost poutá zejména Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, který má doma z olympijských tratí jedno stříbro a dva bronzy.

ŽenyMuži
Barbora AntošováMatyáš Bauer
Tereza BeranováOndřej Černý
Barbora HavlíčkováAdam Fellner
Anna JaklováMichal Novák
Kateřina JanatováJiří Tuž
Anna Milerská 

Program běhu na lyžích na ZOH 2026

Datum a čas

Závod

Výsledek

SO 7. 2., 13:00

Ženy - skiatlon

 

NE 8. 2., 12:30

Muži - skiatlon

 

PO 10. 2., 09:15

Ženy - sprint klasicky Q

 

PO 10. 2., 09:55

Muži - sprint klasicky Q

 

PO 10. 2., 11:45

Ženy - sprint K finále

 

PO 10. 2., 12:15

Muži - sprint K finále

 

ST 12. 2., 13:00

Ženy - 10 km volně

 

ČT 13. 2., 11:45

Muži - 10 km volně

 

PÁ 14. 2., 12:00

Ženy - štafeta 4×7,5 km

 

SO 15. 2., 12:00

Muži - štafeta 4×7,5 km

 

ST 18. 2., 09:45

Ženy - tým sprint volně Q

 

ST 18. 2., 10:15

Muži - tým sprint volně Q

 

ST 18. 2., 11:45

Ženy - tým sprint V finále

 

ST 18. 2., 12:15

Muži - tým sprint V finále

 

SO 21. 2., 11:00

Muži - 50 km klasicky

 

NE 22. 2., 10:00

Ženy - 50 km klasicky

 

Severská kombinace na ZOH 2026

Česká nominace v severské kombinaci na ZOH 2026

V tomto tradičním sportu uvidíme dva reprezentanty – Jiřího Konvalinku a Jana Vytrvala. Jejich cílem bude útok na horní polovinu startovního pole.

Muži
Jiří KonvalinkaJan Vytrval

Program severské kombinace na ZOH 2026

Datum a časZávodVýsledky
ST 11. 2., 10:00Individuální závod (střední můstek) – Muži 
ST 11. 2., 13:45Individuální závod (běh na 10 km) – Muži 
ÚT 17. 2., 10:00Individuální závod (velký můstek) – Muži 
ÚT 17. 2., 13:45Individuální závod (běh na 10 km) – Muži 
ČT 19. 2., 10:00Tým sprint (velký můstek) – Muži 
ČT 19. 2., 14:00Tým sprint (běh na 10 x 1,5 km) – Muži 

Snowboarding na ZOH 2026

Česká nominace ve snowboardingu na ZOH 2026

Disciplína, od které se právem očekávají medaile. Ester Ledecká patří k největším favoritkám na zlato. Cenný kov chce vybojovat i Eva Adamczyková, která se úspěšně vrací po mateřské dovolené. Celkově se ve snowboardových disciplínách představí devět českých nadějí.

ŽenyMuži
Eva AdamczykováRadek Houser
Karolína HrůšováJakub Hroneš
Ester LedeckáKryštof Choura
Zuzana MaděrováKryštof Minárik
Laura Záveská 

Program snowboardingu na ZOH 2026

Datum a časZávodVýsledky
ČT 05. 02., 19:30Big air – Muži (kvalifikace) 
SO 07. 02., 19:30Big air – Muži (finále) 
NE 08. 02., 09:00Obří slalom – Ženy (kvalifikace) 
NE 08. 02., 09:30Obří slalom – Muži (kvalifikace) 
NE 08. 02., 10:00Obří slalom – Ženy (finále) 
NE 08. 02., 10:30Obří slalom – Muži (finále) 
NE 08. 02., 19:30Big air – Ženy (kvalifikace) 
PO 09. 02., 19:30Big air – Ženy (finále) 
ST 11. 02., 10:30Half-pipe – Ženy (kvalifikace) 
ST 11. 02., 19:30Half-pipe – Muži (kvalifikace) 
ČT 12. 02., 10:00Snowboardcross – Muži (seeding run) 
ČT 12. 02., 13:45Snowboardcross – Muži (finále) 
ČT 12. 02., 19:30Half-pipe – Ženy (finále) 
PÁ 13. 02., 10:00Snowboardcross – Ženy (seeding run) 
PÁ 13. 02., 13:30Snowboardcross – Ženy (finále) 
PÁ 13. 02., 19:30Half-pipe – Muži (finále) 
SO 15. 02., 13:45Snowboardcross – MIX (dvojice) 
PO 16. 02., 10:30Slopestyle – Ženy (kvalifikace) 
PO 16. 02., 14:00Slopestyle – Muži (kvalifikace) 
ÚT 17. 02., 13:00Slopestyle – Ženy (finále) 
ST 18. 02., 12:30Slopestyle – Muži (finále) 

Rychlobruslení na ZOH 2026

Česká nominace v rychlobruslení na ZOH 2026

Loučení Martiny Sáblíkové bude jedním z nejsilnějších příběhů her. Je jasné, že legendární rychlobruslařka touží po medailové tečce. Ambice na stupně vítězů má i Nikola Zdráhalová, která zazářila titulem mistryně Evropy na trati 1000 metrů a stříbrem na patnáctistovce. O slovo se jistě přihlásí i talentovaný Metoděj Jílek.

ŽenyMuži
Martina SáblíkováMetoděj Jílek
Nikola Zdráhalová 

Program rychlobruslení na ZOH 2026

Datum a časDisciplínaVýsledky
SO 7. 2., 16:00Ženy - 3000 m 
NE 8. 2., 16:00Muži - 5000 m 
PO 9. 2., 17:30Ženy - 1000 m 
ST 11. 2., 12:30Muži - 1000 m 
ČT 12. 2., 16:30Ženy - 5000 m 
PÁ 13. 2., 16:00Muži - 10 000 m 
SO 14. 2., 16:00Muži - 500 m 
NE 15. 2., 16:00Ženy - 500 m 
ÚT 17. 2., 14:30Muži - Stíhací závod družstev 
ÚT 17. 2., 14:30Ženy - Stíhací závod družstev 
ČT 19. 2., 16:30Muži - 1500 m 
PÁ 20. 2., 16:30Ženy - 1500 m 
SO 21. 2., 15:00Muži - Hromadný start 
SO 21. 2., 15:00Ženy - Hromadný start 

Krasobruslení na ZOH 2026

Česká nominace v krasobruslení na ZOH 2026

V krasobruslení se dočkáme dvou českých sourozeneckých párů. Mrázkovi i Taschlerovi budou chtít promluvit do první desítky konečného pořadí.

ŽenyMuži
Kateřina MrázkováDaniel Mrázek
Natálie TaschlerováFilip Taschler

Program krasobruslení na ZOH 2026

Datum a časDisciplínaVýsledek
PÁ 6. 2., 9:55Týmy - taneční páry (RT) 
PÁ 6. 2., 11:35Týmy - sportovní dvojice (KP) 
PÁ 6. 2., 13:35Týmy - ženy (KP) 
SO 7. 2., 19:45Týmy - muži (KP) 
SO 7. 2., 22:05Týmy - taneční páry (VJ) 
NE 8. 2., 19:30Týmy - sportovní dvojice (VJ) 
NE 8. 2., 20:45Týmy - ženy (VJ) 
NE 8. 2., 21:55Týmy - muži (VJ) 
PO 9. 2., 19:20Taneční páry - rytmický tanec 
ÚT 10. 2., 18:30Muži - krátký program 
ST 11. 2., 19:30Taneční páry - volná jízda 
PÁ 13. 2., 19:00Muži - volná jízda 
NE 15. 2., 19:45Sportovní dvojice - krátký program 
PO 16. 2., 20:00Sportovní dvojice - volná jízda 
ÚT 17. 2., 18:45Ženy - krátký program 
ČT 19. 2., 19:00Ženy - volná jízda 

Lední hokej žen na ZOH 2026

Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Historický milník pro český ženský hokej. „Lvice“ chtějí zabojovat o svou první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, sebevědomí jim tedy rozhodně nechybí.

BrankářkyMichaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)
ObránkyněAneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)
ÚtočniceAdéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)

Program v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Datum a časZápas
ČT 5. 2., 16:40USA – ČESKO
PÁ 6. 2., 14:40ČESKO – Švýcarsko
NE 8. 2., 21:10ČESKO – Finsko
PO 9. 2., 21:10Kanada – ČESKO

Lední hokej mužů na ZOH 2026

Česká nominace v ledním hokeji mužů na ZOH 2026

Sledovanější nominace, než ta hokejová, v Česku neexistuje. Trenér Radim Rulík vsadil na zkušenost a zlaté jádro z pražského mistrovství světa. Nechybí ani největší hvězdy z NHL v čele s Pastrňákem, Gudasem či Zachou.

BrankářiLukáš Dostál (Anaheim Ducks), Karel Vejmelka (Utah Mammoth), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers)
ObránciRadko Gudas (Anaheim Ducks), Michal Kempný (Brynäs IF), David Špaček (Iowa Wild), Filip Hronek (Vancouver Canucks), Jiří Ticháček (Kärpät), Jan Rutta (Genève-Servette), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec)
ÚtočníciRoman Červenka (HC Dynamo Pardubice), Radek Faksa (Dallas Stars), Pavel Zacha (Boston Bruins), Ondřej Palát (New Jersey Devils), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights), David Kämpf (Vancouver Canucks), Ondřej Kaše (HC Litvínov), Dominik Kubalík (EV Zug), David Pastrňák (Boston Bruins), Matěj Stránský (HC Davos), David Tomášek (Färjestad BK), Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Program v ledním hokeji mužů na ZOH 2026

Datum a časZápasVýsledky
ČT 12. 2., 16:40ČESKO – Kanada 
PÁ 13. 2., 16:40Francie – ČESKO 
PO 15. 2., 12:10Švýcarsko – ČESKO 

Short track na ZOH 2026

Česká nominace v short tracku na ZOH 2026

V short tracku nás bude reprezentovat osamocená Petra Vaňková, jejímž cílem je proniknout do nejlepší desítky.

Ženy
Petra Vaňková

Program short track na ZOH 2026

Datum a časDisciplínaVýsledky
ÚT 10. 2., 12:56Štafeta 2 000 m - MIX (finále A) 
ČT 12. 2., 21:31500 m - ženy (finále A) 
ČT 12. 2., 21:431 000 m - muži (finále A) 
SO 14. 2., 22:341 500 m - muži (finále A) 
PO 16. 2., 12:421 000 m - ženy (finále A) 
ST 18. 2., 20:59Štafeta 3 000 m - ženy (finále A) 
ST 18. 2., 21:29500 m - muži (finále A) 
PÁ 20. 2., 20:151 500 m - ženy (čtvrtfinále) 
PÁ 20. 2., 21:001 500 m - ženy (semifinále) 
PÁ 20. 2., 21:29Štafeta 5 000 m - muži (finále A) 
PÁ 20. 2., 21:561 500 m - ženy (finále B) 
PÁ 20. 2., 22:031 500 m - ženy (finále A) 

Skoky na lyžích na ZOH 2026

Česká nominace ve skocích na lyžích na ZOH 2026

Mezi čtyřmi jmény v nominaci figuruje i teprve patnáctiletá Anežka Indráčková. Ta měla původně startovat po boku sestry Karolíny, která však kvůli těhotenství do Itálie neodcestuje. Naši skokani pomýšlejí na umístění v elitní třicítce.

ŽenyMuži
Anežka IndráčkováRoman Koudelka
Veronika Jenčová 
Klára Ulrichová 

Program skoků na lyžích na ZOH 2026

Datum a časZávodVýsledky
SO 7. 2., 18:45Střední můstek – Ženy 
PO 9. 2., 19:00Střední můstek – Muži 
ÚT 10. 2., 18:45Týmový závod – MIX 
SO 14. 2., 18:45Velký můstek – Muži 
NE 15. 2., 18:45Velký můstek – Ženy 
PO 16. 2., 19:00Super Team – Muži (dvojice) 

