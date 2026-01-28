Olympijská pochodeň táhne Italy do ulic, média ale dál řeší jen fotbal. Legendy kritizují
Za osm dnů vypuknou v Milánu a Cortině zimní olympijské hry. Při pohledu na italské sportovní listy byste to ale vlastně ani moc nepoznali. Mezi lidmi je však situace jiná. „V každém městě se spousta lidí chodí dívat na štafetu s olympijskou pochodní,“ prozradil italský novinář. Také problémy s některými sportovišti přitáhly velkou pozornost. A ještě jedna věc: stížnosti italských sportovních legend. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>
Být zimní olympiáda v Česku a jistě i v mnoha dalších zemích, měli byste posledních pár týdnů v novinách a na webech řadu textů o tom, jak jsou připravená sportoviště, co vás na nich čeká a hlavně jak si vedou domácí sportovci ve svých předolympijských startech a jakou mají formu. Ovšem v Itálii to mají zatím jinak.
„Itálie teď žije olympiádou hlavně díky štafetě s olympijskou pochodní. V každém městě se lidé chodí dívat do ulic a hodně to prožívají. Ale v novinách se olympiádě ještě nedostává moc prostoru. V Itálii se všechno točí kolem fotbalu,“ přiblížil během biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě italský novinář Giorgio Capodaglio z webu Fondo Italia.
Při těchto slovech projížděl mobilní verzi listu Gazzetta dello Sport a opravdu. Řada stran růžového listu patřila týmovému míčovému sportu, část se věnovala tenisovému grandslamu Australian Open a italské hvězdě Janniku Sinnerovi. Na zimní sporty zbyla zhruba strana a na biatlon?
„Tady ten malý sloupeček vespod stránky,“ ukazoval smutně novinář, který jezdí za Dorotheou Wiererovou, Tommasem Giacomelem a dalšími na většinu Světových pohárů a světových šampionátů a chybět nebude ani doma v Anterselvě.
„Přijde mi, že veřejnost prožívá olympiádu momentálně víc než italská média. Lidé jsou tak šťastní, když se k nim do regionu dostane pochodeň. Minulý čtvrtek byla v Benátkách, to bylo krásné. Stejně jako v Římě, kde byla spousta lidí. Přestože to je hodně daleko od hor, tak z toho byli nadšení a byla to velká událost,“ dodal Capodaglio.
Úspěchy v biatlonu? Moc tu oblíbený není
Ovšem obyvatelé Apeninského poloostrova silně vnímají také problémy, které byly a částečně ještě jsou spojené s Hrami. „Rozestavěná hokejová hala v Milánu, bobová dráha… Samozřejmě že to lidé řešili. Hodně se o tom mluvilo, hodně o tom mluvili i politici,“ potvrdil novinář a současně přidal ještě jedno ožehavé téma, které se mimo Itálii až tolik nedostalo.
Štafeta s olympijským ohněm nepřináší jen pozitivní ohlasy. „Asi před dvěma týdny se bývalý běžec na lyžích a pětinásobný olympijský medailista Silvio Fauner ozval, že ho nikdo z organizačního výboru nepozval do štafety s olympijským ohněm.
Přitom se do ní zapojila spoustu mladých influencerů, ale ne medailisté z italské historie. Silvio si na to veřejně postěžoval: Jak to, že on si to nezaslouží a někdo, kdo třeba ani nemá se sportem nic společného, ano? Budí to dojem, že zapomínáme na naši historii,“ řekl trochu zahanbeně Capodaglio.
Současně dodal, že podobná situace nastala s bývalým hvězdným sjezdařem Kristianem Ghedinou, který se proslavil svou roznožkou v rychlosti téměř 140 km/h při legendárním sjezdu v Kitzbühelu v roce 2004.
Právě díky sjezdu na Hahnenkammu a italskému vítězi Giovannimu Franzonimu se v Gazzettě a také v listu Corriere dello Sport dostalo zimním olympijským sportům o víkendu větší pozornosti. „Ačkoliv máme úspěšnou Dorotheu Wiererovou v biatlonu, ten rozhodně tak oblíbený není. Ze zimních sportů je u nás nejpopulárnější alpské lyžování. I proto teď bylo hlavním tématem, když se vracela po zranění Federica Brignoneová,“ prohlásil Capodaglio.
Ze zimních sportovců je ale podle něj ještě víc než Brignoneová oblíbená Sofia Goggiaová. „V Itálii se do sportovců zamilováváme a pak řešíme jen je. Není ani tak důležité, kolik mají zlatých medailí nebo vítězných závodů. Pro italské fanoušky je nejdůležitější osobnost. Takže lidé Sofii milují. Problém s Doro je, že biatlon není v Itálii zas tak slavný sport. Kdyby byl, lidé by ji s její osobností zbožňovali,“ vysvětlil novinář.
To ale neznamená, že biatlonové závody v Anterselvě v Jižním Tyrolsku nebudou Italy sledované. I když nejspíš víc fanoušků bude ze zahraničí, stejně jako při jiných závodech zde. Přesto bude na domácí biatlonisty kladen velký tlak. „Protože Itálie ještě nemá žádné individuální olympijské zlato.“
Navíc Wiererová je v Antholzi, jak zní německý název Anterselvy, doma. Však také aby tyto Hry pomohla zpropagovat, poskytla celou řadu rozhovorů. Budou to pro ni také vůbec poslední závody její patnáctileté úspěšné kariéry. Je proto nervózní? „U Doro nikdy nepoznáte, jak se ve skutečnosti cítí. Vždycky vypadá normálně, jako obvykle. Nikdy jsem ji třeba neviděl brečet. Ale dá se říct, že celý tým blížící se olympiádu vnímá a také na ni celou sezonu trénuje,“ odpověděl Capodaglio.
Velkými domácími hvězdami, od kterých se budou čekat medaile, budou ještě Lisa Vittozziová a Tommaso Giacomel. U Vittozziové, vítězky SP ze sezony 2023/24, je už prý cítit nervozita. „Pro ni je totiž olympijský úspěch velmi důležitý, protože individuální medaili z Her ještě nemá. No a Tommi? Ten vám řekne, že žádný tlak z okolí necítí, protože ten největší klade sám na sebe. Často mi říká, že nikdo na něj není tak přísný a příkrý jako on sám. Je k sobě opravdu hodně kritický,“ vysvětlil žurnalista.
Snad tedy i v Itálii půjde během ZOH alespoň na chvíli fotbal trochu do ústraní a místní média budou na předních stranách informovat o této události, která se po řadě let vrací znovu do míst blízkých Evropanům.
Termíny ZOH 2026
Událost
Termín
Slavnostní zahájení
6. února
Slavnostní zakončení
22. února
Biatlonové soutěže
8.–21. února
Sjezd žen
8. února (Goggiaová)
Super-G žen
12. února (Goggiaová)
Obří slalom
15. února (Brignoneová)