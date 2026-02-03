ZOH 2026 ONLINE: Bude Pastrňák vlajkonošem? Kanada dělá změnu v nominaci
Velký sportovní svátek se už blíží. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už tento pátek 6. února, první soutěže se rozeběhnou o dva dny dříve. Do Itálie se postupně přesunuje všech 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. února 2026
Hokejisté Kanady dělají podle zámořských zdrojů změnu v nominaci, zraněného útočníka Anthonyho Cirelliho nahrazuje Sam Bennett z Floridy.
Už je to tady! První Češi jdou na ZOH v severní Itálii do boje už ve středu (19:05, PP ČT sport), kdy curlingová smíšená dvojice Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje s Kanaďany. „Hodně rád bych je porazil,“ říká Chabičovský. Více čtěte ZDE >>>
Radko Gudas bere do Milána manželku i všechny čtyři děti. Dcera Leontýna má pro Český olympijský výbor natáčet rozhovory a videa. „Říkala, že tam bude pracovně, což mi přišlo vtipné. Je do toho zapálená a těší se.“
Vlajkonoši výpravy Spojených států amerických při slavnostním zahájení v pátek v Miláně budou rychlobruslařka Erin Jacksonová a pilot bobu Frank Del Duca.
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na programu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Hvězdná Američanka v úterý odpoledne definitivně potvrdila, že se Her v Itálii zúčastní. Více čtěte ZDE >>>
Největší hvězda české hokejové reprezentace bude v Miláně až nečekaně brzy. David Pastrňák přiletí ze zámoří do dějiště olympiády dříve, než se původně čekalo. Hvězdný útočník Bostonu totiž chce stihnout slavnostní zahájení Her, které je na programu v pátek večer. Nabízí se tak možnost, že by byl mistr světa z Prahy 2024 vlajkonošem české výpravy. Kromě „Pasty“ do Itálie přiletí dřív například i pravděpodobná česká jednička Lukáš Dostál.
Rychlobruslař Metoděj Jílek se již plně zabydlel v olympijské vesnici v Miláně a má za sebou i čtyři tréninky na stadionu, na kterém bude usilovat o medaile celkem na třech tratích a v závodu s hromadným startem. Devatenáctiletý olympijský debutant, který hned patří mezi medailové kandidáty zejména na dlouhých tratích, je v Miláně od minulého pátku, už tam měl čas si zvyknout.
„Vyloženě nic mě nepřekvapilo. Možná jen to, kolik drobných dárků jsme od všech dostali. To bylo příjemné,“ vyprávěl rodák z Prahy v rozhovoru na sítích Českého olympijského týmu. Jako zkušený olympionik již začal měnit odznáčky zejména s dalšími sportovci. „Pár už jich mám. Je to dobrá příležitost, jak se seznámit s novými lidmi,“ podotkl s úsměvem.
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se americká lyžařka Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na pořadu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Jasno o startu hvězdné Američanky zřejmě bude už na úterní tiskové konferenci týmu USA (od 16:00), kde se očekává její zasádní oznámení. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. února 2026
Po prvním pobytu na karlovarském ledě si pochvaloval úroveň tréninku. Reprezentační kouč Radim Rulík se sešel s evropskou částí olympijského výběru v domově Energie kvůli adaptaci na užší led. K dispozici měl 12 nominovaných, tři náhradníky i stříbrné talenty z šampionátu do 20 let. Hráči z NHL se k mužstvu připojí až v Miláně, chybět by neměli ani zranění Pavel Zacha a Martin Nečas. „Dokud nedostanu informaci, že nemůžou, počítám s nimi,“ prohlásil trenér. Více čtěte ZDE>>>
Zimní olympijské hry 2026 startují už tento týden a v mase zhruba tří tisícovek sportovců bude čekat na svou chvilku slávy i třináct Rusů. Ti budou startovat pod neutrální vlajkou, protože Rusko a Bělorusko má dál embargo a pod pěti kruhy startovat pod jejich vlajkou nikdo nesmí. Zajímavé ale je sledovat, jak vnímají ambice svých sportovců přímo v Rusku. Na medaili podle tamních médií myslí hlavně Nikita Filippov v novém olympijském sportu – skialpinismu. V závěsu jsou pak dvě krasobruslařské naděje. Více čtěte ZDE>>>
V průběhu závodu Světového poháru ve Willingenu řešili norští skokané na lyžích pořádné trable, údajně měli být okradeni! Podle německé policie probíhá vyšetřování, celková hodnota škod zatím odhadnuta nebyla.
„Výpravě zmizely přilby, bundy, čepice, rukavice nebo brýle," citovala agentura DPA ředitele norského týmu Jana-Erika Aalbua. Zloději mimo jiné odcizili přilby skokanů Johanna Andrého Forfanga a Halvora Egnera Graneruda, nicméně lyže si překvapivě neodnesli. Pár dnů před startem olympiády tak Norové řeší nečekané starosti, závod ve Willingenu pro ně představoval poslední prověrku.
Nedaleko milánské haly Santa Giulia, kde se uskuteční olympijské hokejové zápasy, se za poslední týden odehrály dva bezpečnostní incidenty. Při prvním z nich policisté zastřelili jednoho muže a při druhém dalšího muže vážně zranili. Píší o tom dnes italská média. Okolí stanice metra a vlaků Rogoredo je podle policie oblastí vyhledávanou drogovými dealery. Větší policejní přítomnost byla na místě patrná již na začátku minulého týdne.
1. incident: Právě při zásahu proti prodejcům drog se stal první incident z minulého pondělí, při kterém policista zastřelil muže. Podle obhájců policisty, který čelí vyšetřování prokuratury, na něj zastřelený muž namířil zbraň. Později se ukázalo, že zbraň nemohla vystřelit.
2. incident: Ve vážném stavu se pak podle médií nachází muž čínského původu, kterého policie postřelila v oblasti v neděli. Muž podle policie nejdřív vzal zbraň hlídači a poté prchal před policejními hlídkami. Když mu policejní vozy u stanice Rogoredo zablokovaly cestu, tak na ně vystřelil, a zasahující policisté palbu opětovali.
Olympijští činitelé Spojených států změnili jméno amerického olympijského domu v Miláně z Ice House (Ledový dům) na Winter House (Zimní dům), a to kvůli tomu, aby název nepřipomínal zkratku Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který je kvůli svým praktikám v USA terčem tvrdé kritiky. Informuje o tom agentura Reuters. „Náš koncept pohostinnosti byl navržen jako soukromý prostor bez rušivých vlivů, kde se sportovci, jejich rodiny a přátelé mohou sejít, aby oslavili jedinečný zážitek ze zimních her,“ uvedli v prohlášení zástupci amerického hokeje, krasobruslení a rychlobruslení.
Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo první dopingový případ. Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová. Čtyřiadvacetiletá závodnice měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na letrozol. Bere se při hormonální léčbě rakoviny prsu a je zakázán kvůli tomu, že může být použit k potlačení vedlejších účinků působení anabolických steroidů.
Majitelka pěti medailí z juniorského mistrovství světa Passlerová závodí ve Světovém poháru od roku 2021. Jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu jsou dvě jedenáctá místa, se štafetou byla v sezoně 2022/23 dvakrát třetí. V generálce na olympijské hry se Passlerová v lednu představila v Novém Městě na Moravě, kde obsadila 42. místo ve zkráceném vytrvalostním závodu.
Proč Martina Sáblíková odmítla roli vlajkonošky české výpravy? Rozhovor s rychlobruslařkou čtěte ZDE >>>
Vrcholový sport vyžaduje obrovské finanční investice a realita je taková, že ani ti nejúspěšnější nejsou zdaleka plně zabezpečeni. Německá bobistka Lisa Buckwitzová, olympijská vítězka z roku 2018 v Pchjongčchangu, se v rámci přípravy na nadcházející zimní hry v Milánu a Cortině rozhodla pro spolupráci s platformou OnlyFans. „Rozhodně se nebudu ukazovat nahá,“ vzkazuje fanouškům i kritikům. Více čtěte ZDE>>>
Po dlouhých osmi letech si snowboardkrosařka Eva Adamczyková převzala výbaru pro olympijské hry. V roce 2022 na Hry do Pekingu neodletěla kvůli zlomenině kotníků. Tentokrát se chystá do Livigna, kde bude mít komfort rodinné atmosféry. Na místě se s pomocí manžela Marka nebo sestry bude starat o ročního chlapečka Kryštofa. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. ledna 2026
Kanadu bude na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo poprvé na zimních hrách reprezentovat víc žen než mužů. V nominaci čítající 207 sportovců je 108 žen a 99 mužů. Kanaďané budou mít v Itálii druhou nejpočetnější výpravu po USA s 227 sportovci. Nejmladším členem kanadské výpravy je osmnáctiletý snowboardista Eli Bouchard, nejstarším čtyřiačtyřicetiletý curler Matt Kennedy. V nominaci je 109 nováčků, medaile bude obhajovat 47 sportovců.
Zprávy ze dne 29. ledna 2026
Fanoušci Rytířů před zápasem s Plzní popřáli hodně štěstí na nadcházejících hrách Philu Pietronirovi. Obránce Kladna bude hájit barvy domácí Itálie.
Vedení hokejové reprezentace potvrdilo informace deníku Sport a webu iSport ze čtvrtečního dopoledne. Radim Šimek o olympiádu kvůli zranění nepřijde. „Vyšetření neukázala nic závažného, Radim Šimek se tak v pondělí 2. února připojí do kempu v Karlových Varech,“ říká hlavní trenér reprezentace Radim Rulík.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Za osm dnů vypuknou v Milánu a Cortině zimní olympijské hry. Při pohledu na italské sportovní listy byste to ale vlastně ani moc nepoznali. Mezi lidmi je však situace jiná. „V každém městě se spousta lidí chodí dívat na štafetu s olympijskou pochodní,“ prozradil italský novinář. Také problémy s některými sportovišti přitáhly velkou pozornost. A ještě jedna věc: stížnosti italských sportovních legend. Více čtěte ZDE>>>
Fanoušci hokejových Pardubice se při včerejším utkání proti Kladnu (2:1 p) rozloučili choreografií se čtveřicí hráčů, kteří z Dynama míří na olympijské hry. Roman Červenka a Lukáš Sedlák budou reprezentovat Česko, Petera Čerešňáka a Miloše Kelemena povolalo Slovensko.
Karlovarského útočníka Ondřeje Beránka připravilo zranění o roli náhradníka v českém hokejovém týmu pro olympijský turnaj v Miláně. Ze stejného důvodu je ohrožen start libereckého obránce Radima Šimka. Reprezentační kouč Radim Rulík to dnes uvedl pro Radiožurnál Sport. Oba hráči se zranili v úterních extraligových zápasech. Více čtěte ZDE>>>
Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. Agentuře Reuters to řekla americká reprezentantka Annika Malacinská. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní olympijský výbor požaduje. Takže to, že závod žen na hrách není, je prostě špatně,“ uvedla Malacinská. „Další olympijský cyklus bez závodu na hrách si nemůžeme dovolit,“ dodala.
Biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se umí vžít do situace Markéty Davidové, kterou v běžícím čase ke startu olympijských her trápí bolesti v zádech. Sama se před olympiádou v Pchjongčchangu kvůli potížím s lýtky musela vzdát. Ale doufá, že její nástupkyně dopadne jinak. „Podle mě je vítěz ten, kdo ve vítězství věří až do konce,“ říká Soukalová. Celý rozhovor ZDE>>>
- 1
- 2