ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play off

Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkou
Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkouZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Narvaný Český dům oslavuje zlato Metoděje Jílka
Ze zlatého rychlobruslaře Metoděje Jílka je hvězda
Metoděj Jílek oslavuje svůj triumf na deseti kilometrech v Českém domě
Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s trenérem
Metoděj Jílek objímá Martinu Sáblíkovou při oslavách své zlaté medaile v Českém domě
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Metoděj Jílek si užívá oslavy zlaté medaile
56
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině už se přehouply do druhé poloviny. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů, po prvním týdnu má česká výprava na kontě už čtyři medaile včetně zlata a stříbra rychlobruslaře Metoděje Jílka. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 14. února 2026

Lední hokej
14. února 2026 · 08:41

Hokejový útočník Kevin Fiala kvůli zranění nohy v duelu s Kanadou (1:5) už nezasáhne do olympijského turnaje v Miláně. Švýcaři tak přišli o jednoho z lídrů.

 

Pro hokejistu českého původu Fialu skončil páteční duel s Kanaďany necelé tři minuty před koncem po střetu u hrazení s Tomem Wilsonem. Z ledu devětadvacetiletého Švýcara odvezli zdravotníci na nosítkách a putoval do nemocnice. V půl druhé v noci svaz informoval, že pro Fialu olympijský turnaj skončil kvůli vážnému zranění ve spodní části nohy.

 

„Není to snadné pro nikoho z nás, je to vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer pro média. Jeho svěřenci v tu dobu s největším favoritem prohrávali 1:5. Další gól už nepadl a Kanada si z „české“ skupiny zajistila postup do čtvrtfinále. Švýcaři budou hrát s Českem v neděli od 12:10 v Santa Giulia Areně o druhé místo.

 

Pro Fischera není Fialovo zranění jedinou starostí. Jiný útočník Denis Malgin má potíže s ramenem a obránce Andrea Glauser podezření na otřes mozku. Českým hokejistům v duelu proti Francii chyběl zraněný bek Jan Rutta. Společně s vítězi tří skupin projde přímo do čtvrtfinále nejlepší tým z druhých míst, zbývající mužstva budou hrát předkolo play off. Více o zranění Kevina Fialy čtěte ZDE>>>

Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Krasobruslení
14. února 2026 · 08:29

Když se dva perou, pátý se směje. Tak by mohla být označována soutěž krasobruslařů v Miláně. Kazach Michajl Šajdorov byl po krátkém programu na 5. místě, jenže předvedl výjimečnou volnou jízdu. Kolaps favorita favoritů Ilii MalininaUSA a svázanost Japonce Jumy Kagijamy mu přinesly zlatou radost. Více čtěte ZDE>>>

Krasobruslař Šajdorov má olympijské zlato, Malinin selhal a byl osmý
Krasobruslař Šajdorov má olympijské zlato, Malinin selhal a byl osmý
Rychlobruslení
14. února 2026 · 07:55

Rychlobruslař Metoděj Jílek se postavil v Českém domě v Miláně na pódium, rozverně bouchl šampaňské a ještě víc tím rozpumpoval vítězné oslavy. Rozdal spoustu selfie, nespočetněkrát si s někým plácl, zazpíval část české hymny, děkoval. Co dalšího se dělo v rámci přivítání zlatého šampiona? Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
14. února 2026 · 05:00

SOBOTA 14.2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):

  • 10:00 sjezdové lyžování - obří slalom muži 1. kolo (Müller)
  • 10:30 akrobatické lyžování - paralelní jízda v boulích ženy
  • 12:00 běh na lyžích - štafeta 4x7,5 km ženy (Beranová, Havlíčková, Milerská, Janatová)
  • 13:30 sjezdové lyžování - obří slalom muži 2. kolo
  • 14:05 curling - muži: Česko - Velká Británie
  • 14:45 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Voborníková, Davidová, Charvátová, Vinklárková)
  • 17:00 rychlobruslení - 500 m muži
  • 18:00 skeleton ženy - 3. jízda (Fernstädtová)
  • 18:45 skoky na lyžích - velký můstek muži (Koudelka)
  • 19:44 skeleton ženy - 4. jízda (Fernstädtová)
  • 22:34 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m muži
14. února 2026 · 04:30

Medailové pořadí po 7. dnu:

Lední hokej
14. února 2026 · 00:23

Pátečný zápas mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém zámořský tým podobně jako proti Česku jasně vyhrál (5:1), nedohrál švýcarský útočník Kevin Fiala. Kvůli zranění po srážce s Tomem Wilsonem byl nucen opustit hřiště na nosítkách. VÍCE čtěte ZDE>>>

Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Zraněného Kevina Fialu odnáší ze hřiště na nosítkách
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou

Zprávy ze dne 13. února 2026

Krasobruslení
13. února 2026 · 23:40

Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici. Více čtěte ZDE>>>

Kazašský krasobruslař Michail Šajdorov je nečekaným vítězem olympijských her
Kazašský krasobruslař Michail Šajdorov je nečekaným vítězem olympijských her
Lední hokej
13. února 2026 · 23:00

Bylo po duelu s Francií (6:3) na olympiádě v Miláně, ovšem když měl podcast Zimák za hosta Roberta Krona, mraky otázek se očekávaně snesly k tématu, jak je současný český hokej vnímám v NHL a v zámoří vůbec. Šéf skautingu u týmu NHL Seattle Kraken a bývalý vynikající útočník i na základě opakovaných úspěchů reprezentační dvacítky na posledních MS potvrdil, že zdejší hokej má za oceánem velmi dobrý zvuk a stále vychovává vynikající mladé hráče.

Video placeholder
Živě s Robertem Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého • v=2&#38;iSport.cz
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 22:56

V Českém domu je k nehnutí. Fanoušci si chtějí naplno užít oslavu zlaté medaile Metoděje Jílka. U velkého okamžiku svého nástupce nemohla chybět Martina Sáblíková. Mezi účastníky oslavy se ovšem objevil také bývalý boss fotbalistů Jablonce Miroslav Pelta, jemuž byl od loňského října přerušen trest odnětí svobody. Reportáž z oslav Jílkova zlata ZDE>>>

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Bývalý jablonecký boss Miroslav Pelta a podnikatel Petr Syrovátko jsou v Miláně na oslavách zlata Metoděje Jílka
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Martina Sáblíková nechybí na oslavách zlaté medaile jejího nástupce Metoděje Jílka
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 22:20

Český dům v Miláně vítá zlatého rychlobruslaře.

Video placeholder
Curling
13. února 2026 · 22:12

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d'Ampezzo ve čtvrtek tým skipa Lukáše Klímy nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve večerním utkání Norům 4:7. Již dopoledne se Radek Boháč stal v 48 letech nejstarším českým olympionikem v historii zimních her, do hry zasáhl jako náhradník a překonal dosavadní maximum legendárního hokejisty Jaromíra Jágra.

Čeští curleři na premiérové olympiádě dál čekají na výhru
Čeští curleři na premiérové olympiádě dál čekají na výhru
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
13. února 2026 · 21:49

Český dům netrpělivé vyhlíží zlatého hrdinu Metoděje Jílka.

Českým dům čeká na zlatého hrdinu Metoděje Jílka
Českým dům čeká na zlatého hrdinu Metoděje Jílka
Lední hokej
13. února 2026 · 21:12

Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka
Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka
Snowboarding
13. února 2026 · 21:00

Takhle jezdí nejrychlejší máma ve vesmíru! Eva Adamczyková dokončila obdivuhodný comeback po téměř dvouleté mateřské pauze. V Livignu na své třetí olympiádě získala třetí medaili a těsným stříbrem na vítěznou Australankou Josie Baffovou doplnila svou medailovou kolekci. Po zlatu ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu má česká snowboardcrossařka teď i druhý nejcennější kov. A na místě slavila se svými nejbližšími. Více čtěte ZDE>>>

Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Eva v objetí s manželem Markem těsně po stříbrné jízdě.
Eva v objetí s manželem Markem těsně po stříbrné jízdě.
Lední hokej
13. února 2026 · 20:51

„Fakt? Super! Zdálo se mi, že jsem slyšel fanoušky, takže mě mrzelo, že jsme to nestihli, ale o pauze jsme měli úplně jiné starosti,“ reagoval David Pastrňák na zlato Metoděje Jílka v závodě na 10 kilometrů. Jak ale přiznal, ve stejný čas se hvězdný útočník zabýval hlavně výpadkem českých hokejistů ve druhé třetině zápasu proti Francii, kdy ztratili náskok 2:0 a prohrávali 2:3. I díky Pastově gólu Češi vyhráli 6:3.

Český útočník David Pastrňák po vstřelení gólu
Český útočník David Pastrňák po vstřelení gólu
Rychlobruslení
13. února 2026 · 20:10

Dokončil svoji jízdu a dobře tušil, že nakročil hodně rázně na cestu za zlatou medailí. Rychlobruslař Metoděj Jílek po projetí cílem zvedl ruce nad hlavu, lehce klopýtl a mezi vydýcháváním a máváním fanouškům obkroužil ještě jedno kolo. Zdvižený palec od Nora Sandera Eitrema dobře napovídal, že Čech nastavil smrtící tempo. Na desítce mu nikdo nestačil, ani soupeři z posledního páru. „Nastavil jsem skvělý čas, bylo hodně těžké ho přejet. Bylo to nejisté, ale vyšlo to,“ usmíval se později před novináři devatenáctiletý olympijský vítěz. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkou
Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkou
Lední hokej
13. února 2026 · 19:13

České hokejistky podlehly ve čtvrtfinále v Miláně Švédsku 0:2 a jejich sen o první medaili při druhé účasti na olympijských hrách se rozplynul. Více čtěte ZDE>>>

Důležitý moment
Lední hokej
13. února 2026 · 19:12

Povinná výhra, drama i úleva. Čeští hokejisté porazili v druhém utkání v základní skupině A na olympijských hrách Francii 6:3. Díky obratu ze stavu 2:3 si po úvodní porážce s Kanadou (0:5) připsal národní tým v Miláně první body na turnaji, vítězný gól dal v závěru druhé třetiny při oslabení Matěj Stránský. Více čtěte ZDE>>>

Radost českých hokejistů z gólu Matěje Stránského (uprostřed)
Radost českých hokejistů z gólu Matěje Stránského (uprostřed)
Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Palát oslavují gól proti Francii
Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Palát oslavují gól proti Francii
Skeleton
13. února 2026 · 19:10

Skeletonistka Anna Fernstädtová je v polovině olympijského závodu v Cortině jedenáctá. Po dvou ze čtyř jízd ztrácí devětadvacetiletá česká reprezentantka 1,28 sekundy na vedoucí Janine Flockovou z Rakouska. Závod vyvrcholí v sobotu večer. Fernstädtová zajela v dnešních kolech podobné časy 57,90 a 57,86. Po úvodní jízdě byla dvanáctá, v druhé si polepšila o jednu příčku i díky nevydařenému výkonu mistryně světa Kimberley Bosové z Nizozemska.

Rychlobruslení
13. února 2026 · 18:03
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:55

Kdo si stěžoval na nedostatek Jílkových emocí po závodu na pět kilometrů, teď musí být nadšený. Jílek běží pod českými vlajkami a hecuje tribuny. Tak vypadá zlatá radost. Více čtěte ZDE>>>

Radost Metoděje Jílka poté, co získal jistotu zlaté medaile
Radost Metoděje Jílka poté, co získal jistotu zlaté medaile
Radost Metoděje Jílka poté, co získal jistotu zlaté medaile
Radost Metoděje Jílka poté, co získal jistotu zlaté medaile
Metoděj Jílek a jeho zlaté vyčerpání
Metoděj Jílek a jeho zlaté vyčerpání
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:50

Metoděj Jílek je olympijský vítěz! Poslední dvojice skončila až daleko za jeho časem. Už v průběhu posledních kol se český mladík objímal postupně se všemi členy svého týmu. Více čtěte ZDE>>>

Zlatý Metoděj Jílek
Zlatý Metoděj Jílek
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:38

Metoděj Jílek okamžitě po průjezdu cílem zvedl ruce nad hlavu, pak lehce klopýtl. Při průjezdu kolem oválu mává zaplněným tribunám, zatímco v předklonu vydýchává velkolepý výkon. Nor Sadner Eitrem, který Jílka překonal na pětce, mu ukázal vztyčený palec.

Metoděj Jílek zdraví fanoušky po své úžasné jízdě na 10 kilometrů
Metoděj Jílek zdraví fanoušky po své úžasné jízdě na 10 kilometrů
Důležitý moment
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:36

Metoděj Jílek má jistotu další olympijské medaile! Svoji jízdu dojel v čase 12:33,44. Dosud prvního muže překonal o 5,64 sekundy. Na řadu už jdou jen dva závodníci, kteří můžou devatenáctiletého Čecha překonat.

Metoděj Jílek v závodu na 10 000 metrů
Metoděj Jílek v závodu na 10 000 metrů
Rychlobruslení
13. února 2026 · 17:21

Držitel světového rekordu na desítce Davide Ghiotto bude bez medaile, do cíle dojel jako průběžně čtvrtý. Ve vedení je dál polský reprezentant Vladimir Semirunnij, do akce jde ale už za malou chvíli Čech Metoděj Jílek.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

