ZOH 2026 ONLINE: Curleři se pokouší o první výhru, Hroneš jede kvalifikaci Big Airu
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už zítra, první soutěže se rozběhly už ve středu. Dnes do bojů vstoupily české hokejistky, o senzaci proti USA se ale nepostaraly. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE>>>
České vrcholy dne:
- Do olympijského turnaje v Miláně vstoupily české hokejistky těžkým zápasem proti USA. Češky proti jednomu z favoritů na zlato prohrály 1:5.
- Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský po středeční prohře s Kanadou padli ve čtvrtek dopoledne proti Švédsku 4:7, večer je čeká Velká Británie (19:05, sledujte ONLINE přenos >>>)
- Snowboardista Jakub Hroneš se představí v kvalifikaci Big Airu, ve které bude bojovat o místo ve dvanáctičlenném finále. Kvalifikace začíná v 19:30, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 5. února 2026
Vedle české střídačky se v průběhu zápasu s hokejistkami USA objevila ruská vlajka. Individuální ruští olympionici přitom na olympiádě smějí startovat jen jako neutrální sportovci a ne pod vlajkou své země. Hokejového turnaje se Rusko účastnit nesmí.
Jak může Lindsey Vonnová nastoupit do olympijského sjezdu s přetrženým kolenním vazem? Sama legendární Američanka je přesvědčená o tom, že odpověď zní: ANO. Fyzioterapeut vysvětluje, jak v tom paradoxně pomáhají její dřívější vážná zranění. VÍCE čtěte ZDE>>>
Do hlediště při zápase českých hokejistek proti USA dorazil také americký viceprezident J. D. Vance a ministr zahraniční Marco Rubio.
Čeští hokejisté se chystají na nástup do vládního speciálu a odlet do Milána.
Ester Ledecká je podle plánu na startovní listině pátečního tréninku sjezdu v Cortině d´Ampezzo. Startovat ale nebude, protože se připravuje na nedělní snowboardový závod v Livignu. Trenér Tomáš Bank ji nasazuje pro případ, že by se lyžařský program odkládal.
Čeští hokejisté vyráží do dějiště olympijský her. Evropská část reprezentace odpoledne odlétá z Letiště Kbely do Milána, kde se později setká i s posilami z NHL.
Norští biatlonisté měli v přípravném období před olympijskými hrami základnu ve stejném hotelu v Lavazé, v němž v prosinci náhle zemřel jejich reprezentační kolega Sivert Guttom Bakken. Norský reprezentant Johannes Dale-Skjevdal to označil za důležité a chytré. Více čtěte ZDE >>>
Černé terče musí zbělat. Pak to chce ještě rychlé běžky a možná trochu štěstí. I tenhle recept na biatlonovou medaili z olympiády může platit, jenže ve čtvrtině nového století to většinou nestačí. Světová špička se ubírá jasným směrem propracovaného tréninku zahrnující dlouhé pobyty ve výšce i využití tajemného světa hypoxie. „V zahraničí na to existuje celá sportovní věda,“ upozorňuje Libor Vítek, předseda Vědecko-výzkumné rady ČOV a lékař českých biatlonistů. Ani ti nestojí stranou. Více čtěte ZDE>>>
Poznává, jak těžké je sportovní loučení. Martina Sáblíková, rychlobruslařská legenda, si stoupla před novináře a z tváře a slov bylo před poslední olympiádou patrné dojetí, obavy i sentiment. Více čtěte ZDE >>>
Ve výrazně oranžovém oblečení a na stejně barevných kolech jsou v milánských ulicích k nepřehlédnutí. Členové nizozemského olympijského týmu ještě před oficiálním zahájením Her vyrazili z olympijské vesnice do centra města. Náměstí okolo slavného Duoma se stalo na další týdny centrem světového sportu. Vedle Nizozemců se po rozlehlém náměstí procházejí lidé v kolekcích Spojených států, Korey, Kazachstánu nebo domácí Itálie. Mezi turisty z řad fanoušků nescházejí ani Češi. Více čtěte ZDE>>>
Za pár dní si to rozdají o olympijské medaile. Na startu Her se však alpští snowboardisté v čele s Češkami Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou spojili, aby pomohli udržet svou disciplínu v programu. „Myslíme si, že by nebylo fér, abychom tam nebyli,“ řekla Maděrová. Více čtěte ZDE>>>
Zápas Finsko - Kanada na turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen z dneška na příští čtvrtek 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v níž je i česká reprezentace, se měl hrát na závěr dnešního programu od 21:10. Finský tým krátce před startem turnaje zdecimoval výskyt noroviru. Výběr Suomi musel zrušit středeční trénink a na dnešním rozbruslení bylo podle agentury AP jen osm hráček do pole a dvě brankářky. Mluvčí Finské hokejové asociace Henna Malmbergová uvedla, že 13 hokejistek je buď nakažených, nebo v karanténě.
Tři olympiády po sobě závodila biatlonistka Eva Puskarčíková za Česko. Na začátku italských Her je ale místo v Anterselvě v Livignu, kde v rodinném penzionu jejího přítele Thomase Bormoliniho hostí tým Nového Zélandu. A pro případ medailového úspěchu bude hrát důležitou roli. Rozhovor čtěte ZDE>>>
Metoděj Jílek může na ZOH 2026 rozepsat další úspěšnou kapitolu českého sportu pod pěti kruhy. V 19 letech jeho hvězda stoupá. Když už se ho zeptají, kdo je pro něj inspirací, často vysouká jméno slovinské cyklistické ikony Tadeje Pogačare, který toho ze svého života s příznivci sdílí poměrně hodně. Jílek teď sám jde fanouškům naproti, rozjíždí vlastní kanál na YouTube, kde už přidal první video o přípravě na olympijské hry. Více čtěte ZDE>>>
Zasněžené údolí Livigno má novou dominantu. Na startu olympijských her se v něm jako mrakodrap tyčí obří konstrukce freestylového Big Airu, který nemá obdoby. „Start má padesát pět metrů nad zemí, což si myslím, že je docela hustý,“ usmívá se reprezentant Jakub Hroneš, kterého ve čtvrtek čeká kvalifikace (19.30, PP ČT sport). Více čtěte ZDE>>>
Olympiádou žije i centrum Milána. Ještě den před zahájením se k Duomu, nejslavnější milánské památce, vypravili fanoušci i olympionici z různých koutů světa. Nejvýrazněji zářila oranžová barva nizozemské výpravy.
Olympiáda ještě pořádně nezačala a už došlo na jedno vážnější zranění. Snowboardová ikona Mark McMorris (32) z Kanady chce v Itálii čtvrtou olympijskou medaili a pokračovat v tradici posledních tří olympiád, jenže v tréninku disciplíny Big Air se zranil a musel být odvezen na nosítkách. Více čtěte ZDE>>>
Globální hokejová hvězda, osminásobný vítěz Zlaté hokejky, mistr světa. Teď i vlajkonoš české výpravy. David Pastrňák, útočník Bostonu, který potáhne národní tým na olympijském turnaji. O hokejových záležitostech exkluzivně promluvil pro páteční Sport Magazín, ale webu iSport se svěřil i se zajímavostmi ze života, které určitě fanoušky zaujmou. Čekají s manželkou Rebeccou kluka, nebo holčičku? Proč se stáhl ze sociálních sítí? Čím ho baví Guardiola a Mourinho? A proč by rád o sobě udělal film? ČTĚTE ZDE>>>
Český útočník David Pastrňák se vyjádřil k možnosti nést českou vlajku na slavnostním zahájení olympijských her po posledním zápase před pauzou v NHL. „Popravdě nemám slov. Je pro mě obrovskou ctí reprezentovat svou zemi, mám radost,“ komentoval hráč Bostonu. V závěrečném utkání potkal bývalého spoluhráče Brada Marchanda, jenž bude v hokejovém turnaji nastupovat za Kanadu, se kterou se Češi utkají 12. února v prvním skupinovém klání. „Brad na sebe může být právem pyšný, že se do týmu dostal. Doufám, že se potkáme v Miláně,“ pravil Pastrňák.
Zprávy ze dne 4. února 2026
David Pastrňák není jedinou hvězdou NHL, která při zahajovacím ceremoniálu ponese vlajku své země. V Miláně se stejné pocty dostane i Leonu Draisaitlovi. Útočník Edmontonu bude v Itálii po téměř sedmi letech reprezentovat Německo.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský zahájili olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d'Ampezzo porážkou s Kanadou 5:10 po sedmi endech. Více čtěte ZDE>>>
Hned úvodní soutěžní disciplína na ZOH 2026 v Itálii se potýká s technickými problémy. V hale pro curling totiž na několik minut vypadlo osvětlení. Týkalo se to i zápasu českých curlerů Víta Chabičovského a Julie Zelingrové, kteří bojují v premiérovém skupinovém duelu s favorizovanou kanadskou dvojicí.
Lyžařky v Cortině přišly kvůli hustému sněžení o čtvrteční první trénink sjezdu. Řekl to hlavní ředitel závodu z Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Peter Gerdol. Další tréninky jsou naplánované na pátek a sobotu, závod je na programu v neděli.
„Stále hustě sněží a ani předpověď počasí nám nedovoluje, abychom na zítřek nějak rozumně naplánovali trénink,“ řekl Gerdol na odpolední schůzce s týmovými vedoucími. „Teď je naším hlavním cílem, abychom byli připraveni na páteční ranní trénink,“ doplnil.
Sjezdaři včetně jediného českého zástupce Jana Zabystřana, kteří závodí v Bormiu, absolvovali úvodní trénink dnes. Z českých závodnic by se na start sjezdu mohly postavit Alena Labaštová, Barbora Nováková a Elise Maria Negri. Ester Ledecká dala kvůli termínové kolizi přednost snowboardingu, ve kterém zaútočí na třetí zlato za sebou.
Čeští sportovci mají jasno! Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo zvolili jako vlajkonoše hokejového útočníka Davida Pastrňáka a biatlonistku Lucii Charvátovou. Hvězda Bostonu povede v pátek večer milánskou část české výpravy na slavnostním ceremoniálu na slavném San Siru, bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 bude zastupovat Česko na zahájení v Cortině. VÍCE čtěte ZDE>>>