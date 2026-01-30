ZOH 2026 ONLINE: Kanada má poprvé více žen než mužů, extraliga přála hokejistům
Velký sportovní svátek se už blíží. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už v pátek 6. února, první soutěže se rozeběhnou už o dva dny dříve. Do Itálie se postupně přesunuje všech 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. ledna 2026
Kanadu bude na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo poprvé na zimních hrách reprezentovat víc žen než mužů. V nominaci čítající 207 sportovců je 108 žen a 99 mužů. Kanaďané budou mít v Itálii druhou nejpočetnější výpravu po USA s 227 sportovci. Nejmladším členem kanadské výpravy je osmnáctiletý snowboardista Eli Bouchard, nejstarším čtyřiačtyřicetiletý curler Matt Kennedy. V nominaci je 109 nováčků, medaile bude obhajovat 47 sportovců.
Zprávy ze dne 29. ledna 2026
Fanoušci Rytířů před zápasem s Plzní popřáli hodně štěstí na nadcházejících hrách Philu Pietronirovi. Obránce Kladna bude hájit barvy domácí Itálie.
Vedení hokejové reprezentace potvrdilo informace deníku Sport a webu iSport ze čtvrtečního dopoledne. Radim Šimek o olympiádu kvůli zranění nepřijde. „Vyšetření neukázala nic závažného, Radim Šimek se tak v pondělí 2. února připojí do kempu v Karlových Varech,“ říká hlavní trenér reprezentace Radim Rulík.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Za osm dnů vypuknou v Milánu a Cortině zimní olympijské hry. Při pohledu na italské sportovní listy byste to ale vlastně ani moc nepoznali. Mezi lidmi je však situace jiná. „V každém městě se spousta lidí chodí dívat na štafetu s olympijskou pochodní,“ prozradil italský novinář. Také problémy s některými sportovišti přitáhly velkou pozornost. A ještě jedna věc: stížnosti italských sportovních legend. Více čtěte ZDE>>>
Fanoušci hokejových Pardubice se při včerejším utkání proti Kladnu (2:1 p) rozloučili choreografií se čtveřicí hráčů, kteří z Dynama míří na olympijské hry. Roman Červenka a Lukáš Sedlák budou reprezentovat Česko, Petera Čerešňáka a Miloše Kelemena povolalo Slovensko.
Karlovarského útočníka Ondřeje Beránka připravilo zranění o roli náhradníka v českém hokejovém týmu pro olympijský turnaj v Miláně. Ze stejného důvodu je ohrožen start libereckého obránce Radima Šimka. Reprezentační kouč Radim Rulík to dnes uvedl pro Radiožurnál Sport. Oba hráči se zranili v úterních extraligových zápasech. Více čtěte ZDE>>>
Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. Agentuře Reuters to řekla americká reprezentantka Annika Malacinská. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní olympijský výbor požaduje. Takže to, že závod žen na hrách není, je prostě špatně,“ uvedla Malacinská. „Další olympijský cyklus bez závodu na hrách si nemůžeme dovolit,“ dodala.
Biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se umí vžít do situace Markéty Davidové, kterou v běžícím čase ke startu olympijských her trápí bolesti v zádech. Sama se před olympiádou v Pchjongčchangu kvůli potížím s lýtky musela vzdát. Ale doufá, že její nástupkyně dopadne jinak. „Podle mě je vítěz ten, kdo ve vítězství věří až do konce,“ říká Soukalová. Celý rozhovor ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. ledna 2026
Lyžař Jan Zabystřan by na olympijských hrách rád vytáhl sáčko, které se hodí na vyhlašování. Nečekaný vítěz prosincového superobřího slalomu ve Val Gardeně ale nechce sám sebe dostávat pod tlak. Řekl to novinářům po té, co si dnes vyzvedl olympijskou kolekci. Ta se mu celkově líbí. „Třeba taková ta vlněná bunda, nebo sáčko. To sáčko se hlavně bere na vyhlašování a takové věci, tak doufám, že si ho budu mít šanci vzít,“ usmíval se čerstvě osmadvacetiletý rodák z Kadaně. Hodit se mu může mimořádně teplá zimní bunda. „Říkali mi, že se tam dokonce dá dát powerbanka a bude to hřát. Doufám, že to nebudu muset v Bormiu zapnout, že tam nebude minus dvacet. Ale kdyby bylo, tak jsme připravení,“ ocenil.
Plánovaná nová oblast pro zábavu a velké kulturní akce na okraji Milána je stále ve velké míře jen na papíře. Na rozsáhlém pozemku nicméně stojí polyfunkční hala Santa Giulia, kde se odehrají některé hokejové zápasy olympijského turnaje. Včetně utkání českého týmu. Podle dostupných informací se dodělává především interiér stavby. První olympijský hokejový zápas bu de v hale ve čtvrtek 5. února, kdy se střetnou ženské týmy Itálie a Francie. Jak to vypadá na místě? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. ledna 2026
Příští čtvrtek nasednou do letadla a vypraví se do Milána. Ještě předtím si členové národního hokejového týmu začali vyzvedávat kolekci olympijského oblečení. V pondělí pro ni do pražského Kongresového centra zavítali členové realizačního týmu i předpokládaný kapitán Roman Červenka. „Nikdy v životě jsem si tolik oblečení nezkoušel. Nejsem žádný modeman,“ vyprávěl reprezentační kouč Radim Rulík poté, co si téměř hodinu zkoušel jednotlivé kousky. Více čtěte ZDE>>>
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů. Po dnešním zasedání vlády to na tiskové konferenci řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Stejné ocenění má připadnout i vítězným paraolympionikům.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Nejistota okolo Markéty Davidové, jedné z hlavních hvězd českého biatlonového týmu, sice dál trvá, už je ale o něco menší. V neděli v Novém Městě na Moravě prozradil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář, že od pondělí se má Davidová vrátit k tréninku. „Markéta prošla řadou vyšetření plus rehabilitačním procesem. V pondělí se má zapojit do přípravy a ve čtvrtek odjede s týmem na olympiádu.“ Více čtěte ZDE>>>