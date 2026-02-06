Předplatné

ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“

David Pastrňák jako vlajonoš české olympijské výpravy
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině byly v pátek večer oficiálně zahájeny, oheň vzplál po 23. hodině. České sportovce přivedli vlajkonoši hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Snowboarding

Zprávy ze dne 6. února 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 23:38

Nad areálem zase létají vrtulníky, bezpečnostní složky mají pohotovost. Bude dlouho trvat, než se okolí vyprázdní.

Lední hokej
6. února 2026 · 23:37

Když s vlajkou vstoupil na vyprodaný ikonický stadion San Siro, byl v úžasu. „Na to nikdy nezapomenu,“ reagoval David Pastrňák, jenž v krátkém rozhovoru pro olympijský tým okomentoval, jak nesl při slavnostním zahájení vlajku. Pobavila ho slečna, která držela ceduli s nápisem Czechia, protože ho oslovila Pasta. „V Itálii se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ smál se reprezentační útočník. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 23:34

Slavnostní zahájení je u konce. San Siro už je rozsvícené, sportovci odcházejí po ploše. Pořadatelé přes reproduktory vyzvali návštěvníky, aby následovali cedule a byli připravení na to, že může dojít v dopravě ke zdržení.

Důležitý moment
6. února 2026 · 23:30

Olympijský oheň byl vůbec poprvé v historii zapálen na dvou místech současně. Jeden v Miláně uprostřed vítězného oblouku Arco della Pace a druhý v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona. Postaraly se o to lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová.

Olympijský oheň v Miláně už vzplál
6. února 2026 · 23:21

Umělecký program na ploše v Miláně stále pokračuje. Všechno se pomalu připravuje na to, že se na dvou místech najednou zapálí olympijský oheň. Dočkáme se za pár minut.

6. února 2026 · 23:14

Operní pěvkyně Cecilia Bartoliová nyní s pomocí čínského pianisty Langa Langa zpívá olympijskou hymnu. Mnoho diváků na stadionu rozsvítilo své mobilní telefony, i tento zážitek si chtějí nahrát.

6. února 2026 · 23:10

Na San Siro dorazila olympijská vlajka, kterou nese osm výrazných osobností ze světa sportu. Moderátorka večera je postupně představuje, diváci mezitím hlasitě tleskají.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 23:09

Slečna, která nesla ceduli s nápisem Czechia, oslovila českého útočníka těsně před nástupem na plochu Pasta. Což všechny pobavilo. „To byla sranda. Určitě nás to všechny rozesmálo. V Itálii jsem takhle nazvaný ještě nebyl, tady se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ okomentoval to s úsměvem David Pastrňák.

Biatlon
6. února 2026 · 23:05

Dorazilo také vyjádření biatlonistky Lucie Charvátová, která nesla českou vlajku na zahájení v Cortině. „Doufám, že jako vlajkonoška jsem obstála a zhostila se té role čestně. Budeme mít všichni určitě skvělý zážitek. V Cortině to pro nás bylo připravené a tu atmosféru jsme si moc užili. Trénovala jsem mávání vlajkou těsně před startem, protože jsem měla lehkou nervozitu, aby se mi vlajka nezamotala. Myslím, že jsem to zvládla dobře, že jsem do toho dala spoustu energie. Byla trošičku těžká, takže nakonec mě už bolely ruce, ale bylo to super. Tím, že je centrum Cortiny poměrně malé, všichni sportovci se tam vměstnali a atmosféru to opravdu mělo. Ulice byly zaplněné lidmi, fanoušky, sportovci. Bylo to super i v Cortině. Věřím, že v Miláně to bylo ještě lepší, ale my jsme si to tady užili,“ uvedla 33letá rodačka z Hradce Králové.

Biatlonistka Lucie Charvátová si užila roli české vlajkonošky při nástupu v Cortině
6. února 2026 · 23:02

Stejně jako při zahajovacím ceremoniálu fotbalového mistrovství Evropy před pěti lety vystoupil italský tenorista Andrea Bocelli se skladbou Nessun dorma. Pár metrů před ním se už předává olympijská pochodeň.

Lední hokej
6. února 2026 · 22:57

Český vlajkonoš David Pastrňák a jeho první reakce po slavnostním zahájení: „Bylo to nádherný, bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou naší zemi a všechny sportovce. Doufám, že nám to přinese štěstí. Moc jsem si to užil. Pohled, jak jsme přicházeli na San Siro, jak to bylo vyprodané, na to nikdy nezapomenu.“

Český nástup v Miláně i na dalších místech byl určitě zapamatovatelný
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 22:53

Když italský prezident prohlásil oficiální formulku o zahájení Her, lidé skandovali jeho jméno. Další důkaz jeho popularity v Itálii.

Důležitý moment
6. února 2026 · 22:51

Dalším řečníkem byl italský prezident Sergio Mattarella, který pětadvacáté zimní olympijské hry v čase 22:51 oficiálně zahájil.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 22:48

Mimochodem, je to šéfka MOV, ale zároveň i bývalá olympionička. Jako plavkyně dvakrát vyhrála olympiádu (2004 a 2008). Celkem má sedm medailí z Her. Takže mluví i o tom, že dobře ví, jak se sportovci cítí. Je to první žena v historii v čele MOV.

6. února 2026 · 22:44

Teď už mluví zmíněná předsedkyně olympijského hnutí Kirsty Coventryová. Kromě pětasedmdesáti tisíc diváků v ochozech San Sira ji poslouchají i miliony lidí u televizních obrazovek. Na stadionu zůstala také řada sportovců.

6. února 2026 · 22:33

Přichází čas na proslovy, jako první se slova ujal prezident organizačního výboru pro zimní olympijské a paralympijské hry 2026 Giovanni Malagò. Nejprve pozdravil italského prezidenta Sergia Mattarellu a poté i předsedkyni olympijského hnutí Kirsty Coventryovou.

6. února 2026 · 22:31

Italská herečka Brenda Lodigianiová teď diváky učí pochopit běžná italská gesta, mnohdy impulzivní a výbušná. Zahajovací ceremoniál už trvá zhruba dvě a půl hodiny, to hlavní ale teprve přijde.

6. února 2026 · 22:20

V rámci oslav 102 let od zahájení prvních zimních her ve francouzském Chamonix si diváci mohli vychutnat klip s nádechem historie. Hlavní roli si v něm vzala italská herečka Sabrina Impacciatoreová.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 22:15

San Siro ovládlo nadšení, nastupují domácí Italové. V posledních minutách spíš ponurá atmosféra se rázem proměnila, lidé bouří. Mimochodem - kapacita slavného stadionu je 75 tisíc lidí.

6. února 2026 · 22:12

Jako poslední z výprav dorazily na milánský stadion reprezentanti USA, Francie a domácí Itálie. Her se zúčastní hned 235 sportovců ze Spojených států, rekordních 162 z Francie a 196 z Itálie.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 22:04

Velký aplaus, mnohem silnější než u ostatních výprav, slyšeli sportovci Ukrajiny. Je jich na ploše v Miláně jenom pár, ale i tak se jim dostalo velké podpory.

6. února 2026 · 22:01

Po San Marinu, Srbsku a Singapuru vyšli na plac i reprezentanti Slovenska, které v Miláně vede hokejista Tomáš Tatar a v Cortině bobistka Viktória Čerňanská. Hned po Slovensku následuje představení Slovinců.

Zkušený hokejový útočník Tomáš Tatar přivedl na plochu San Sira slovenské sportovce
Důležitý moment
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 21:51

Česká výprava, která zabrala místo na židlích určených pro sportovce na ploše, už prořídla. Není divu, je fakt zima a určitě se nevyplatí tady nastydnout. Zůstalo jenom pár lidí, předpokládám, že hlavně činovníků. Sportovci už se chystají na to, proč jsou tady. Bojovat o medaile.

6. února 2026 · 21:45

Podobně jako Brazílie, třeba i Madagaskar měl na San Siru jediného zástupce. Vlajku afrického ostrova nesl usměvavý Mathieu Gravier, francouzsko-madagaskarský alpský lyžař.

6. února 2026 · 21:39

S téměř sedmdesátičlennou výpravou se na slavnostním zahájení ukázali Lotyši, za jejichž hokejový tým nastoupí hned osm hráčů z české nejvyšší soutěže. Národní vlajku nesl sedmatřicetiletý hokejový veterán Kaspars Daugavinš, jenž dříve hrával za Ottawu, Boston, Ženevu, Spartak Moskva nebo i slovenské Michalovce.

