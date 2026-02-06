ZOH 2026 ONLINE: Pastrňák už je v Miláně! Fotil se s fanoušky, prezident fandil hokejistkám
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už dnes. Ani na druhý pokus se nepodařilo vyhrát českým hokejistkám, v pátečním duelu podlehly Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů.
České vrcholy dne:
- Curlingový smíšený pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský pokračoval v nabitém programu, sérii tří porážek se jim ovšem proti USA nepovedlo zastavit. Mladí čeští debutanti podlehli favorizovanému páru Cory Thiesseová, Korey Dropkin 1:8.
- České hokejistky ani na druhý pokus nedokázaly vyhrát. Po úvodní porážce od výběru USA (1:5) sice měly duel proti Švýcarsku rozehraný dobře, ani dvoubrankové vedení ovšem nestačilo a prohrály 3:4 po samostatných nájezdech.
- V Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně začnou XXV. zimní olympijské hry. Slavnostní ceremoniál v obou hlavních dějištích je na programu od 20:00. Česko povedou jako vlajkonoši David Pastrňák a Lucie Charvátová.
Zprávy ze dne 6. února 2026
České hokejistky podlehly ve druhém vystoupení na ZOH Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech, třebaže vedly už 3:1. Ve čtvrtek vstoupily do turnaje porážkou s favorizovanými obhájkyněmi stříbra ze Spojených států amerických 1:5 a mají tak na kontě jediný bod. V osmé sérii rozstřelu rozhodla Ivana Weyová.
Reprezentanti USA Cory Thiessová a Korey Dropkin se při pátečním zápase ve smíšeném curlingovém deblu těšili podpory jednoho z nejslavnějších rapperů všech dob, Cordozara Calvina Broaduse, známého pod přezdívkou „Snoop Dogg“. Čtyřiapadesátiletá star si vyzkoušela metání i posílání kamene. Jeho favoritům se následně podařilo porazit Kanadu v poměru 7:5. Rapper byl součástí výpravy USA již při letních Hrách v Paříži před dvěma roky.
Český vlajkonoš už je v Miláně! David Pastrňák dorazil v pátek do dějiště olympijských her a krátce po příletu zavítal do Českého domu, kde se fotil s fanoušky. Večer ho pak čeká velká pocta, když ponese českou vlajku při slavnostním zahájení Her na ikonickém San Siru.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli i čtvrtý zápas. Mladí čeští debutanti podlehli 1:8 favorizovanému americkému páru Cory Thiesseová, Korey Dropkin, jenž si naopak připsal už čtvrté vítězství. Zápas byl předčasně ukončen po šestém z osmi endů.
Zápas ženského národního týmu proti Švýcarsku sleduje přímo v hale prezident Petr Pavel. Na sobě má bílou variantu reprezentačního dresu.
Český curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje proti USA
Lyžařka Lindsey Vonnová zvládla týden po vážném úrazu kolena trénink sjezdu. Jednačtyřicetiletá hvězdná Američanka absolvovala první test na sjezdovce Tofana bez zjevných problémů a v neděli chce s přetrženým vazem závodit.
Vonnová si minulý pátek při pádu ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz, pohmoždila kost a poškodila meniskus. Dnes s ortézou nejela trénink na plné riziko a v pořadí závodnic, z nichž některé neprojely řádně všechny branky, obsadila 11. místo. Za nejrychlejší krajankou Jacqueline Wilesovou zaostala o 1,39 sekundy.
Prezident Petr Pavel dnes v Miláně slavnostně otevřel Český dům. A bude Alena Šeredová fandit Čechům, nebo Italům?
Jeden ze zámořských gólmanů si vyjednal dřívější přílet, další dva dorazí do Milána až v neděli. Hokejová reprezentace proto pro úvodní trénink musela zvolit nestandardní řešení. Výstroj oblékli média manažer národního týmu Jonáš Štekr a kustod Petr Šulan. „Říkal jsem si, že to možná bude trošku snazší, ale snazší to nebylo. Radši střílet na Dostyho," smál se po úvodním nácviku vyhlášený kanonýr Dominik Kubalík.
Lukáš Dostál před vrcholnou akcí nic nepodcenil, do dějiště Her dorazil s velkým předstihem, aby si zvykl na časový posun. Jak vypadal první trénink? A co jeho nečekaní kolegové v brance?
Lyžař Jan Zabystřan uzavřel program tréninků sjezdu šestým místem. Do třetího dne zkušebních jízd v Bormiu se zapojilo jen 23 ze 44 přihlášených závodníků, z nichž řada jela naplno jen některé úseky a závěr na sjezdovce Stelvio vypustili. Nejrychlejší čas zaznamenal James Crawford z Kanady, za nímž Zabystřan zaostal o 2,83 sekundy.
Český skokan na lyžích Roman Koudelka absolvoval v uplynulých dvou dnech už šest tréninků na středním můstku a postaral se o malou raritu, když šestkrát obsadil v nesoutěžním srovnání 34. pozici z 42 mužů. Tak trochu definice stabilní výkonnosti...
Český dům v Miláně otevřel prezident Petr Pavel i jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini.
Jak vypadal první trénink českých hokejistů v Miláně? Prohlédněte si fotografie Pavla Mazáče.
Americká legenda Lindsey Vonnová pojede nedělní sjezd i s přetrženým vazem v koleni. „Nic mě nedělá šťastnější. První trénink už dnes, mám startovní číslo 10. Pojďme na to!“ napsala k fotografii na sociálních sítích.
Hokejová reprezentace právě absolvuje první trénink na milánském ledě. V akci je všech 12 hráčů z Evropy, brankář Lukáš Dostál i další dva gólmani. Na tréninku vypomáhá média manažer reprezentace Jonáš Štekr a kustod Petr Šulan.
David Pastrňák v exkluzivním rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS mluví o zlatém snu na olympiádě, skvělé formě spoluhráče Martina Nečase i touze vidět Ester Ledeckou. „Máme respekt, pokoru, ale nebojíme se," hlásí největší hokejová hvězda výpravy.
Kolik medailí přiveze česká výprava z letošních olympijských her? Odhad deníku Sport a webu iSport je pět medailí. Jakých? A kdo ze sportovců je získá? V rukávu navíc Česku zůstává i několik žolíků.
Začátek olympiády v pátek oficiálně stvrdí slavnostní ceremoniál (20:00). U zapálení olympijského ohně v Miláně nebude chybět ani český prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Jak uvedla hradní kancelář, prezidentský pár navštíví dějiště Her od 6. do 8. února. Před zahájením mají v plánu i návštěvu zápasu českých hokejistek proti Švýcarsku.
Zprávy ze dne 5. února 2026
Snowboardista Jakub Hroneš neprošel do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku 86,00, od postupové dvanáctky ho dělilo 77 bodů. Po prvním triku z nájezdu vybudovaného na konstrukci vysoké 55 metrů se při dopadu dostal hodně na zadní hranu prkna a „hrábl si“ rukou na zem. Po úvodním kole mu patřilo 22. místo ze 30 závodníků. Známku rovných 40 bodů napodruhé nutně potřeboval vylepšit, aby si zachoval šanci na finále. To se mu navzdory podpoře českého snowboardcrossového týmu včetně Evy Adamczykové nevydařilo. Tentokrát dopad vůbec neustál a bylo po nadějích.
Čeští hokejisté se úspěšně přesunuli z Prahy do Milána. Na letišti se také sektali s pravděpodobnou českou jedničkou Lukášem Dostálem, který už přiletěl z Anaheimu do dějiště olympijských her.
Ani třetí zápas české curlingové dvojici nevyšel. Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským podlehli Velké Británii 7:8. V závěru Češi sahali po prodloužení, ale Zelingrová v závěrečném hodu minula soupeřův kámen a pouhé dva body v posledním endu na srovnání nestačily.
„Přišel mi signál od naší třetí gólmanky, která to viděla ze druhé strany. Napsala mi zprávu, hned jsem reagovala. Volali jsme IIHF a nechali jsme ji odstranit. Docela rychle reagovali. Upřímně nevím, co se tam stalo, nevím, kdo to tam dal," komentovala generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová pověšenou ruskou vlajku na tribuně během utkání Češek proti USA (1:5). Ze zábradlí ji odstranila jedna z organizátorek během třetí třetiny.
Po osmi letech je zpátky. Eva Adamczyková už nechybí v Livignu a hned předvedla krásnou přilbu, která pro českou snowboardkrosařku má speciální význam. Barevné vzory připomínají její oblíbený svetr po mamince.
Vedle české střídačky se v průběhu zápasu s hokejistkami USA objevila ruská vlajka. Individuální ruští olympionici přitom na olympiádě smějí startovat jen jako neutrální sportovci a ne pod vlajkou své země. Hokejového turnaje se Rusko účastnit nesmí.