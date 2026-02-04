ZOH 2026 ONLINE: Příští Hry už v lednu? Kvůli globálnímu oteplování se zvažuje změna
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už tento pátek 6. února, první soutěže se rozbíhají už dnes, kdy do turnaje vstupuje český curlingový pár. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 4. února 2026
Termín ZOH by se mohl v budoucnu přesunout ze současného února na leden, což by zároveň umožnilo posunutí paralympiády z března na únor. Před startem her v Miláně a Cortině d'Ampezzo to uvedl Mezinárodní olympijský výbor, který to zvažuje jako reakci na globální oteplování.
MOV pod vedením nové prezidentky Kirsty Coventryové analyzuje současnou situaci kolem olympijských her. A změnu termínu pro jejich zimní vydání zvažuje. „Diskutujeme o tom, že bychom zimní olympiádu posunuli na trochu dřívější termín. Že bychom ji udělali v lednu, protože by to mělo důsledky i pro paralympiádu,“ řekl novinářům člen MOV Karl Stoss, který dohlíží na změny sportovního programu. Letošní paralympijské hry v Miláně a Cortině se uskuteční od 6. do 15. března. „Březen je velmi pozdě, protože slunce už má takovou sílu, že dokáže roztát sníh,“ poznamenal Stoss.
Odpočítávejme dny. XXV. zimní olympijské hry v Cortině a Miláně se kvapem blíží. Proto neuškodí si trochu připomenout, jak těžké začátky měla zimní olympiáda před více než sto lety, aby se vůbec přiblížila zájmem své starší letní sestře. Slyšeli jste už někdy o disciplínách jako vojenská hlídka nebo skijoring? To už je olympijská prehistorie. Kdy se ale poprvé vysílalo, jak se vyvíjel status ženy sportovkyně a odkdy se účastníci podrobovali antidopingovým kontrolám? Historie zimních olympiád v grafickém článku ZDE>>>
Lyžař Jan Zabystřan obsadil v úvodním tréninku na sobotní sjezd 30. místo. Na sjezdovce Stelvio zaostal při prvních seznamovacích jízdách o 3,40 sekundy za nejrychlejším Američanem Ryanem Cochranem-Sieglem.
Tým deníku Sport a serveru iSport už je v Miláně.
Italské lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her. Italský olympijský výbor informace nepotvrdil a prohlásil, že definitivní rozhodnutí o tom, kdo oheň v dějišti soutěží zažehne, padne až na poslední chvíli.
Už dva dny před slavnostním zahájením her nastoupí večer v Cortině d'Ampezzo k prvním zápasům olympijského turnaje curlingové smíšené dvojice. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se na úvod představí proti Kanadě, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Curlingový turnaj dvojic hraje deset týmů, prvenství z Pekingu 2022 obhajují Italové. Česko před čtyřmi lety reprezentovali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, obsadili šesté místo.
Už zítra to vypukne. První zápasy ženského hokejového turnaje se odehrají na olympijském stadionu Santa Giulia v Miláně, kde budou příští týden hrát i čeští hokejisté. Ten je kvůli zpoždění stavebních prací pod drobnohledem. Interiér se podařilo ve velké míře upravit, uvedla to agentura ANSA, jejíž reportér zařízení navštívil. Nedokončené je však okolí polyfunkční haly, kde byla měla vzniknout nová čtvrt pro kulturní a sportovní aktivity. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. února 2026
Uspořádat zimní olympijské hry bylo náročnější, než jsme si představovali. V úterý to na jednání Mezinárodního olympijského výboru uvedl podle agentury Reuters Andrea Varnier, šéf nadace Milano Cortina 2026, která má na starost organizaci her. Varnier také přiznal, že hry budou stát více, než se původně počítalo. „Tato cesta se ukázala náročnější, než jsme si původně představovali,“ uvedl Varnier. Pořadatelé původně sázeli na to, že ve velké míře využijí již existujících sportovní zařízení, což vedlo k tomu, že se hry konají na několika místech ve třech různých regionech. Varnier přiznal, že některá zařízení se podaří připravit na poslední chvíli.
Útočník Anthony Cirelli z Tampy Bay si kvůli zranění za Kanadu na Hrách v Miláně nezahraje. V týmu, jenž bude 11. února prvním soupeřem české reprezentace na turnaji, ho nahradil útočník Floridy Sam Bennett. Organizace Hockey Canada oznámila změnu nominace dva dny poté, co Cirelli nedohrál po nárazu od soupeře utkání pod otevřeným nebem proti Bostonu. Ani Bennett nedokončil minulý duel NHL, v pondělí musel kvůli zranění v horní části těla odstoupit ze zápasu Floridy proti Buffalu.
Už je to tady! První Češi jdou na ZOH v severní Itálii do boje už ve středu (19:05, PP ČT sport), kdy curlingová smíšená dvojice Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje s Kanaďany. „Hodně rád bych je porazil,“ říká Chabičovský. Více čtěte ZDE >>>
Radko Gudas bere do Milána manželku i všechny čtyři děti. Dcera Leontýna má pro Český olympijský výbor natáčet rozhovory a videa. „Říkala, že tam bude pracovně, což mi přišlo vtipné. Je do toho zapálená a těší se.“
Vlajkonoši výpravy Spojených států amerických při slavnostním zahájení v pátek v Miláně budou rychlobruslařka Erin Jacksonová a pilot bobu Frank Del Duca.
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na programu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Hvězdná Američanka v úterý odpoledne definitivně potvrdila, že se Her v Itálii zúčastní. Více čtěte ZDE >>>
Největší hvězda české hokejové reprezentace bude v Miláně až nečekaně brzy. David Pastrňák přiletí ze zámoří do dějiště olympiády dříve, než se původně čekalo. Hvězdný útočník Bostonu totiž chce stihnout slavnostní zahájení Her, které je na programu v pátek večer. Nabízí se tak možnost, že by byl mistr světa z Prahy 2024 vlajkonošem české výpravy. Kromě „Pasty“ do Itálie přiletí dřív například i pravděpodobná česká jednička Lukáš Dostál.
Rychlobruslař Metoděj Jílek se již plně zabydlel v olympijské vesnici v Miláně a má za sebou i čtyři tréninky na stadionu, na kterém bude usilovat o medaile celkem na třech tratích a v závodu s hromadným startem. Devatenáctiletý olympijský debutant, který hned patří mezi medailové kandidáty zejména na dlouhých tratích, je v Miláně od minulého pátku, už tam měl čas si zvyknout.
„Vyloženě nic mě nepřekvapilo. Možná jen to, kolik drobných dárků jsme od všech dostali. To bylo příjemné,“ vyprávěl rodák z Prahy v rozhovoru na sítích Českého olympijského týmu. Jako zkušený olympionik již začal měnit odznáčky zejména s dalšími sportovci. „Pár už jich mám. Je to dobrá příležitost, jak se seznámit s novými lidmi,“ podotkl s úsměvem.
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se americká lyžařka Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na pořadu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Jasno o startu hvězdné Američanky zřejmě bude už na úterní tiskové konferenci týmu USA (od 16:00), kde se očekává její zasádní oznámení. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. února 2026
Po prvním pobytu na karlovarském ledě si pochvaloval úroveň tréninku. Reprezentační kouč Radim Rulík se sešel s evropskou částí olympijského výběru v domově Energie kvůli adaptaci na užší led. K dispozici měl 12 nominovaných, tři náhradníky i stříbrné talenty z šampionátu do 20 let. Hráči z NHL se k mužstvu připojí až v Miláně, chybět by neměli ani zranění Pavel Zacha a Martin Nečas. „Dokud nedostanu informaci, že nemůžou, počítám s nimi,“ prohlásil trenér. Více čtěte ZDE>>>
Zimní olympijské hry 2026 startují už tento týden a v mase zhruba tří tisícovek sportovců bude čekat na svou chvilku slávy i třináct Rusů. Ti budou startovat pod neutrální vlajkou, protože Rusko a Bělorusko má dál embargo a pod pěti kruhy startovat pod jejich vlajkou nikdo nesmí. Zajímavé ale je sledovat, jak vnímají ambice svých sportovců přímo v Rusku. Na medaili podle tamních médií myslí hlavně Nikita Filippov v novém olympijském sportu – skialpinismu. V závěsu jsou pak dvě krasobruslařské naděje. Více čtěte ZDE>>>
V průběhu závodu Světového poháru ve Willingenu řešili norští skokané na lyžích pořádné trable, údajně měli být okradeni! Podle německé policie probíhá vyšetřování, celková hodnota škod zatím odhadnuta nebyla.
„Výpravě zmizely přilby, bundy, čepice, rukavice nebo brýle," citovala agentura DPA ředitele norského týmu Jana-Erika Aalbua. Zloději mimo jiné odcizili přilby skokanů Johanna Andrého Forfanga a Halvora Egnera Graneruda, nicméně lyže si překvapivě neodnesli. Pár dnů před startem olympiády tak Norové řeší nečekané starosti, závod ve Willingenu pro ně představoval poslední prověrku.
Nedaleko milánské haly Santa Giulia, kde se uskuteční olympijské hokejové zápasy, se za poslední týden odehrály dva bezpečnostní incidenty. Při prvním z nich policisté zastřelili jednoho muže a při druhém dalšího muže vážně zranili. Píší o tom dnes italská média. Okolí stanice metra a vlaků Rogoredo je podle policie oblastí vyhledávanou drogovými dealery. Větší policejní přítomnost byla na místě patrná již na začátku minulého týdne.
1. incident: Právě při zásahu proti prodejcům drog se stal první incident z minulého pondělí, při kterém policista zastřelil muže. Podle obhájců policisty, který čelí vyšetřování prokuratury, na něj zastřelený muž namířil zbraň. Později se ukázalo, že zbraň nemohla vystřelit.
2. incident: Ve vážném stavu se pak podle médií nachází muž čínského původu, kterého policie postřelila v oblasti v neděli. Muž podle policie nejdřív vzal zbraň hlídači a poté prchal před policejními hlídkami. Když mu policejní vozy u stanice Rogoredo zablokovaly cestu, tak na ně vystřelil, a zasahující policisté palbu opětovali.
Olympijští činitelé Spojených států změnili jméno amerického olympijského domu v Miláně z Ice House (Ledový dům) na Winter House (Zimní dům), a to kvůli tomu, aby název nepřipomínal zkratku Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který je kvůli svým praktikám v USA terčem tvrdé kritiky. Informuje o tom agentura Reuters. „Náš koncept pohostinnosti byl navržen jako soukromý prostor bez rušivých vlivů, kde se sportovci, jejich rodiny a přátelé mohou sejít, aby oslavili jedinečný zážitek ze zimních her,“ uvedli v prohlášení zástupci amerického hokeje, krasobruslení a rychlobruslení.
Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo první dopingový případ. Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová. Čtyřiadvacetiletá závodnice měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na letrozol. Bere se při hormonální léčbě rakoviny prsu a je zakázán kvůli tomu, že může být použit k potlačení vedlejších účinků působení anabolických steroidů.
Majitelka pěti medailí z juniorského mistrovství světa Passlerová závodí ve Světovém poháru od roku 2021. Jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu jsou dvě jedenáctá místa, se štafetou byla v sezoně 2022/23 dvakrát třetí. V generálce na olympijské hry se Passlerová v lednu představila v Novém Městě na Moravě, kde obsadila 42. místo ve zkráceném vytrvalostním závodu.
Proč Martina Sáblíková odmítla roli vlajkonošky české výpravy? Rozhovor s rychlobruslařkou čtěte ZDE >>>
Vrcholový sport vyžaduje obrovské finanční investice a realita je taková, že ani ti nejúspěšnější nejsou zdaleka plně zabezpečeni. Německá bobistka Lisa Buckwitzová, olympijská vítězka z roku 2018 v Pchjongčchangu, se v rámci přípravy na nadcházející zimní hry v Milánu a Cortině rozhodla pro spolupráci s platformou OnlyFans. „Rozhodně se nebudu ukazovat nahá,“ vzkazuje fanouškům i kritikům. Více čtěte ZDE>>>
Po dlouhých osmi letech si snowboardkrosařka Eva Adamczyková převzala výbaru pro olympijské hry. V roce 2022 na Hry do Pekingu neodletěla kvůli zlomenině kotníků. Tentokrát se chystá do Livigna, kde bude mít komfort rodinné atmosféry. Na místě se s pomocí manžela Marka nebo sestry bude starat o ročního chlapečka Kryštofa. Rozhovor čtěte ZDE >>>
