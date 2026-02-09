ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem Davidové
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině byly v pátek večer oficiálně zahájeny. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů, po prvním víkendu má česká výprava na kontě už zlato zásluhou snowboardistky Zuzany Maděrové a stříbro rychlobruslaře Metoděje Jílka. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
Dobře zná jejího tátu, který mu kdysi zavolal: Hele, vezmeš ji oddílu? To bylo v době, kdy jí bylo osm let. Teď je snowboardistka Zuzana Maděrová olympijská vítězka a celou dobu ji vede trenér Evžen Mareš. Bodrý chlapík, který se s ničím moc nemaže. „Jestli ji sláva změní? Pokud ji povedu i dál já, tak ne. To si pohlídám,“ usmívá se kouč, jenž popisuje, jak je jeho VIP svěřenkyně paličatá nebo jak ji v mládí na sjezdovce někdo sestřelil… Více čtěte ZDE>>>
V úterním mužském závodě biatlonistů na 20 kilometrů bude kvůli lehčímu nachlazení chybět Tomáš Mikyska. Na startu budou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a ve své olympijské premiéře Petr Hák.
Markéta Davidová ve středu nepojede olympijský vytrvalostní závod na 15 kilometrů. Dnes absolvovala lehký trénink a o jejím dalším působení na Hrách ještě není rozhodnuto. Závod absolvují Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Terezea Vinklárková a Jessica Jislová. Více čtěte ZDE>>>
Franjo von Allmen má druhé zlato na ZOH 2026. Tanguy Nef spolu s ním zvítězil v týmové kombinaci. Celkem se rozdají čtyři stříbrné medaile. Ve shodném čase se totiž seřadili za vítězným duem další Švýcaři Marco Odermatt a Loic Meillard s Rakušany Vincentem Kriechmayrem a Manuelem Fellerem. Česká dvojice Jan Zabystřan a Marek Müller obsadila poslední 20. příčku.
David Pastrňák v rozhovoru po tréninku reagoval i na dotaz deníku Sport, jestli se bude snažit na dálku nějak podpořit Ester Ledeckou, s kterou se přes léto seznámili, když točili reklamu pro loterijní společnost. „Chtěl jsem jí napsat, ale zatím jsem to ještě neudělal, abych tomu dal trošku odstup. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem ji ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás,“ pousmál se Pastrňák, který takhle na dálku vyjadřuje podporu STR.
Švýcarská akrobatická lyžařka Mathilde Gremaudová obhájila zlato z Pekingu v disciplíně slopestyle. Těsně tak porazila populární Číňanku Eileen Guovou. Bronz bere Kanaďanka Megan Oldhamová.
Kanada přivezla do Itálie našlapaný tým, zájem o první nácvik byl obrovský. V pondělí měli novináři do tréninkové arény přístup zakázaný. Javorové listy se připravovaly za zavřenými dveřmi. „Trénink jsme nechtěli uzavřít. Udělali jsme to jenom proto, že je tréninková hala moc malá,“ vysvětloval po pobytu na ledě hlavní kouč Jon Cooper. Více čtěte ZDE >>>
Takto na českém tréninku vypadají přesilovkové formace.
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Více čtěte ZDE>>>
Mluvilo se o něm jako o nástupci Alexandra Bolšunova, když ve 22 letech dostal výjimku a mohl se od prosince účastnit závodů SP pod neutrální vlajkou. Savelij Korostělev neměl tak oslnivé výsledky v konfrontaci s Klaebem a spol., jak mohl kdekdo za Uralem čekat. Na olympiádu se však vyspal dobře. Ve skiatlonu na dvakrát deset kilometrů sahal po medaili, nakonec mu zbylo nepopulární čtvrté místo. A v Rusku křičí, že došlo na křivdu. Více čtěte ZDE >>>
Na tréninku je i švýcarská novinářka, která se mě vyptává na osud Matěje Stránského. Jestli opravdu po sezoně z Davosu odejde do Pardubic. A chce se ho na to přímo zeptat. Oficiálně to zatím nikdo nepotvrdil. Na kempu před odletem do Milána reagoval Stránský na otázku iSportu následovně: „Já ještě vůbec nevím, nechtěl bych to komentovat, soustředím se na sezonu v Davosu a tak bych to i nechal." Uvidíme, co poví švýcarské novinářce...
Český trénink je otevřený, sleduje ho i řada kanadských novinářů. Nechybí ani Jakub Voráček, který se potkal s řadou známých z Kanady. „Kontakty jsem si tam dělal 15 let,“ smál se bývalý reprezentační útočník.
Čeští hokejisté v Miláně absolvují další trénink, složení formací je stejné jako včera.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli turnaj vítězstvím 8:4 nad Estonskem a v konečném pořadí obsadili osmé místo. Zelingrová s Chabičovským zakončili své premiérové vystoupení pod pěti kruhy s bilancí tří výher a šesti porážek. Stejně na tom byla Korea, kterou však za sebe Češi odsunuli díky lepší vzájemné bilanci.
Kombinaci dvojic díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo, Češi jsou poslední ze všech. Více čtěte ZDE >>>
Zlatému dolu českých zimních olympiád hrozí uzavření. Mezinárodní olympijský výbor zvažuje co s paralelním obřím slalomem, v němž po Ester Ledecké senzačně převzala vládu Zuzana Maděrová. A český trumf je na hraně vyřazení. „Ráda bych, aby ten člověk, co to rozhoduje, viděl tady to všechno a řekl, že je hloupý, že to vůbec zvažovali,“ zlobí se Ledecká. Více čtěte ZDE>>>
Ester Ledecká nebude na startu dnešního sjezdařského tréninku v Cortině d´Ampezzo. Znamená to, že definitivně nebude závodit ani v úterním týmovém závodě. Naplno se soustředí na čtvrteční závod v super-G, což je dlouhodobě její nejsilnější disciplína. Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu zvítězila, na ZOH 2022 v Pekingu skončila pátá, třináct setin od bronzu.
V neděli večer oznámil český hokejový tým, že také na olympiádě v Miláně jej povede v roli kapitána Roman Červenka. Hráče, kteří budou na dresu nosit „C“, oficiálně představily i celky Kanady, Švédska a Finska. Zámořský tým podle očekávání povede Sidney Crosby, jemuž budou asistovat Connor McDavid s Calem Makarem. Finové naopak ukázali na Mikaela Granlunda, kterému budou k ruce Mikko Rantanen a Sebastian Aho. „Je to velká čest,“ líčil Granlund. „Ve finském hokeji už bylo několik skvělých lídrů. Být teď součástí této skupiny je pro mě velká čest.“
Oproti loňskému turnaji 4 Nations Face-Off mění svého kapitána Švédové. Zatímco v minulém roce stál v jejich čele obránce Victor Hedman, tentokrát padla volba na Gabriela Landeskoga. „Máme docela širokou škálu vůdčích osobností, ale myslím si, že symbolika Gabeho cesty byla před turnajem jasná. Celý tým ho nesmírně respektuje,“ hlásil švédský trenér Sam Halam. Landeskoga, jenž byl kvůli zranění prakticky tři roky bez hokeje, budou s „áčkem“ zastupovat Erik Karlsson a už zmíněný Hedman.
Jan Zabystřan zajel kombinační sjezd v čase 1:55.68. Na trať vyrazil jako druhý v pořadí, na jaký výsledek bude jeho jízda stačit, sledujte ZDE >>>
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová se postarala o pořádný poprask. Před svým pondělním závodem na jeden kilometr odmítla mluvit s novináři. Výjimku udělala jen pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS, jenže rozhovor dopadl katastrofálně. Více čtěte ZDE>>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje proti Estoncům poslední zápas na olympijském turnaji, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová si poprvé osahala olympijské ledové koryto. V pondělí ráno absolvovala dvě tréninkové jízdy. Ta první jí přiliš nevyšla, když skončila devatenáctá. Ve druhé už vyjela 4. místo, když zaostala za Němkou Jacqueline Pfeiferovou o 24 setin sekundy. Další dvě tréninkové jízdy jsou na programu v úterý.
Radost vítězky sjezdu Breezy Johnsonové zastínily dvě věci. Jednak ošklivý pád její týmové kolegyně Lindsey Vonnové. A taky fakt, že svou medaili si na krku moc dlouho neužila. Rozpadla se jí totiž na tři kusy, jak prozradila na tiskové konferenci po slavnostním ceremoniálu. Více čtěte ZDE >>>
Livigno 2026 vidělo oba světy emocí naráz. Pláč Ester Ledecké, která opouští trůn, zlatý hattrick na snowboardu nevyšel. Když ji zdravili fanoušci, propukla v pláč. Chvíli předtím měla vlhké oči i její nástupkyně, 22letá Zuzana Maděrová. Zvykejte si na označení – olympijská šampionka! Nakoukněte s námi do zákulisí, co všechno se během velkého dne dělo... >>>
V nádherné atmosféře zaplněné Südtirol Areny v Anterselvě se na úvod biatlonové olympiády rozpouštěly zklamání z propadu smíšené štafety a obavy o zdraví Markéty Davidové. Ta po krušném závěrečném úseku s odkazem na svůj fyzický stav nepřišla do mixzony. Podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře si ale zranění zad nezhoršila. Rozhovor čtěte ZDE >>>