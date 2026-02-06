ZOH 2026 ONLINE: První trénink hokejistů v Miláně, prezident otevřel Český dům
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už dnes. Po úvodní prohře do dalšího zápasu nastupují české hokejistky. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE>>>
České vrcholy dne:
- Curlingový smíšený pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský pokračuje v nabitém programu, sérii tří porážek se pokouší zastavit proti USA. ONLINE přenos od 14:35 sledujte ZDE>>>
- České hokejistky po úvodní porážce 1:5 od výběru USA bojují o první výhru na turnaji proti Švýcarkám. ONLINE přenos od 14:40 sledujte ZDE>>>
- V Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně začnou XXV. zimní olympijské hry. Slavnostní ceremoniál v obou hlavních dějištích je na programu od 20:00. Česko povedou jako vlajkonoši David Pastrňák a Lucie Charvátová. ONLINE přenos ze zahájení ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. února 2026
Český dům v Miláně otevřel prezident Petr Pavel i jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini.
Jak vypadal první trénink českých hokejistů v Miláně? Prohlédněte si fotografie Pavla Mazáče.
Americká legenda Lindsey Vonnová pojede nedělní sjezd i s přetrženým vazem v koleni. „Nic mě nedělá šťastnější. První trénink už dnes, mám startovní číslo 10. Pojďme na to!“ napsala k fotografii na sociálních sítích.
Hokejová reprezentace právě absolvuje první trénink na milánském ledě. V akci je všech 12 hráčů z Evropy, brankář Lukáš Dostál i další dva gólmani. Na tréninku vypomáhá média manažer reprezentace Jonáš Štekr a kustod Petr Šulan.
David Pastrňák v exkluzivním rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS mluví o zlatém snu na olympiádě, skvělé formě spoluhráče Martina Nečase i touze vidět Ester Ledeckou. „Máme respekt, pokoru, ale nebojíme se,“ hlásí největší hokejová hvězda výpravy. VÍCE čtetě ZDE>>>
Kolik medailí přiveze česká výprava z letošních olympijských her? Odhad deníku Sport a webu iSport je pět medailí. Jakých? A kdo ze sportovců je získá? V rukávu navíc Česku zůstává i několik žolíků. VÍCE čtěte ZDE>>>
Začátek olympiády v pátek oficiálně stvrdí slavnostní ceremoniál (20:00). U zapálení olympijského ohně v Miláně nebude chybět ani český prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Jak uvedla hradní kancelář, prezidentský pár navštíví dějiště Her od 6. do 8. února. Před zahájením mají v plánu i návštěvu zápasu českých hokejistek proti Švýcarsku.
Zprávy ze dne 5. února 2026
Snowboardista Jakub Hroneš neprošel do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku 86,00, od postupové dvanáctky ho dělilo 77 bodů. Po prvním triku z nájezdu vybudovaného na konstrukci vysoké 55 metrů se při dopadu dostal hodně na zadní hranu prkna a „hrábl si“ rukou na zem. Po úvodním kole mu patřilo 22. místo ze 30 závodníků. Známku rovných 40 bodů napodruhé nutně potřeboval vylepšit, aby si zachoval šanci na finále. To se mu navzdory podpoře českého snowboardcrossového týmu včetně Evy Adamczykové nevydařilo. Tentokrát dopad vůbec neustál a bylo po nadějích.
Čeští hokejisté se úspěšně přesunuli z Prahy do Milána. Na letišti se také sektali s pravděpodobnou českou jedničkou Lukášem Dostálem, který už přiletěl z Anaheimu do dějiště olympijských her.
Ani třetí zápas české curlingové dvojici nevyšel. Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským podlehli Velké Británii 7:8. V závěru Češi sahali po prodloužení, ale Zelingrová v závěrečném hodu minula soupeřův kámen a pouhé dva body v posledním endu na srovnání nestačily.
„Přišel mi signál od naší třetí gólmanky, která to viděla ze druhé strany. Napsala mi zprávu, hned jsem reagovala. Volali jsme IIHF a nechali jsme ji odstranit. Docela rychle reagovali. Upřímně nevím, co se tam stalo, nevím, kdo to tam dal,“ komentovala generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová pověšenou ruskou vlajku na tribuně během utkání Češek proti USA (1:5). Ze zábradlí ji odstranila jedna z organizátorek během třetí třetiny. VÍCE čtěte ZDE>>>
Po osmi letech je zpátky. Eva Adamczyková už nechybí v Livignu a hned předvedla krásnou přilbu, která pro českou snowboardkrosařku má speciální význam. Barevné vzory připomínají její oblíbený svetr po mamince. VÍCE čtěte ZDE>>>
Vedle české střídačky se v průběhu zápasu s hokejistkami USA objevila ruská vlajka. Individuální ruští olympionici přitom na olympiádě smějí startovat jen jako neutrální sportovci a ne pod vlajkou své země. Hokejového turnaje se Rusko účastnit nesmí.
Jak může Lindsey Vonnová nastoupit do olympijského sjezdu s přetrženým kolenním vazem? Sama legendární Američanka je přesvědčená o tom, že odpověď zní: ANO. Fyzioterapeut vysvětluje, jak v tom paradoxně pomáhají její dřívější vážná zranění. VÍCE čtěte ZDE>>>
Do hlediště při zápase českých hokejistek proti USA dorazil také americký viceprezident J. D. Vance a ministr zahraniční Marco Rubio.
Čeští hokejisté se chystají na nástup do vládního speciálu a odlet do Milána.
Ester Ledecká je podle plánu na startovní listině pátečního tréninku sjezdu v Cortině d´Ampezzo. Startovat ale nebude, protože se připravuje na nedělní snowboardový závod v Livignu. Trenér Tomáš Bank ji nasazuje pro případ, že by se lyžařský program odkládal.
Čeští hokejisté vyráží do dějiště olympijský her. Evropská část reprezentace odpoledne odlétá z Letiště Kbely do Milána, kde se později setká i s posilami z NHL.
Norští biatlonisté měli v přípravném období před olympijskými hrami základnu ve stejném hotelu v Lavazé, v němž v prosinci náhle zemřel jejich reprezentační kolega Sivert Guttom Bakken. Norský reprezentant Johannes Dale-Skjevdal to označil za důležité a chytré. Více čtěte ZDE >>>
Černé terče musí zbělat. Pak to chce ještě rychlé běžky a možná trochu štěstí. I tenhle recept na biatlonovou medaili z olympiády může platit, jenže ve čtvrtině nového století to většinou nestačí. Světová špička se ubírá jasným směrem propracovaného tréninku zahrnující dlouhé pobyty ve výšce i využití tajemného světa hypoxie. „V zahraničí na to existuje celá sportovní věda,“ upozorňuje Libor Vítek, předseda Vědecko-výzkumné rady ČOV a lékař českých biatlonistů. Ani ti nestojí stranou. Více čtěte ZDE>>>
Poznává, jak těžké je sportovní loučení. Martina Sáblíková, rychlobruslařská legenda, si stoupla před novináře a z tváře a slov bylo před poslední olympiádou patrné dojetí, obavy i sentiment. Více čtěte ZDE >>>
Ve výrazně oranžovém oblečení a na stejně barevných kolech jsou v milánských ulicích k nepřehlédnutí. Členové nizozemského olympijského týmu ještě před oficiálním zahájením Her vyrazili z olympijské vesnice do centra města. Náměstí okolo slavného Duoma se stalo na další týdny centrem světového sportu. Vedle Nizozemců se po rozlehlém náměstí procházejí lidé v kolekcích Spojených států, Korey, Kazachstánu nebo domácí Itálie. Mezi turisty z řad fanoušků nescházejí ani Češi. Více čtěte ZDE>>>
Za pár dní si to rozdají o olympijské medaile. Na startu Her se však alpští snowboardisté v čele s Češkami Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou spojili, aby pomohli udržet svou disciplínu v programu. „Myslíme si, že by nebylo fér, abychom tam nebyli,“ řekla Maděrová. Více čtěte ZDE>>>
Zápas Finsko - Kanada na turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen z dneška na příští čtvrtek 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v níž je i česká reprezentace, se měl hrát na závěr dnešního programu od 21:10. Finský tým krátce před startem turnaje zdecimoval výskyt noroviru. Výběr Suomi musel zrušit středeční trénink a na dnešním rozbruslení bylo podle agentury AP jen osm hráček do pole a dvě brankářky. Mluvčí Finské hokejové asociace Henna Malmbergová uvedla, že 13 hokejistek je buď nakažených, nebo v karanténě.
Tři olympiády po sobě závodila biatlonistka Eva Puskarčíková za Česko. Na začátku italských Her je ale místo v Anterselvě v Livignu, kde v rodinném penzionu jejího přítele Thomase Bormoliniho hostí tým Nového Zélandu. A pro případ medailového úspěchu bude hrát důležitou roli. Rozhovor čtěte ZDE>>>