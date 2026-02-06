ZOH 2026 ONLINE: Slavnostní zahájení probíhá, Pastrňák a Charvátová přivedli české sportovce
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už dnes. Ani na druhý pokus se nepodařilo vyhrát českým hokejistkám, v pátečním duelu podlehly Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy dne:
- Curlingový smíšený pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský pokračoval v nabitém programu, sérii tří porážek se jim ovšem proti USA nepovedlo zastavit. Mladí čeští debutanti podlehli favorizovanému páru Cory Thiesseová, Korey Dropkin 1:8.
- České hokejistky ani na druhý pokus nedokázaly vyhrát. Po úvodní porážce od výběru USA (1:5) sice měly duel proti Švýcarsku rozehraný dobře, ani dvoubrankové vedení ovšem nestačilo a prohrály 3:4 po samostatných nájezdech. Více čtěte ZDE >>>
- V Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně začnou XXV. zimní olympijské hry. Slavnostní ceremoniál v obou hlavních dějištích je na programu od 20:00. Česko povedou jako vlajkonoši David Pastrňák a Lucie Charvátová. ONLINE přenos ze zahájení ZDE >>>
Zprávy ze dne 6. února 2026
Čeští sportovci v Livignu počkali na nástup našich výprav v Miláně a v Cortině a šli na kutě.
V záběru se objevili i další hokejisté, třeba Karel Vejmelka, Jan Rutta, Tomáš Kundrátek, Roman Červenka, David Tomášek, Dominik Kubalík, Jiří Ticháček nebo Matěj Stránský. Nechyběli ani trenéři Radim Rulík a Jiří Kalous. Po odpoledním zápase se Švýcarskem nechyběly ani hokejistky.
Početná česká výprava vedená Pastrňákem si užila dlouhé chvíle, když pochodovala po stadionu. Útočník hrdě mával vlajkou, někdy ji vzal i do jedné ruky a tou druhou mával do hlediště. Po Kanadě určitě pocitově nejpočetnější skupina na ploše. Dosud...
Po početné 207členné výpravě Kanady se na plochu San Sira dostala i česká výprava, kterou vede hokejista David Pastrňák. Ve stejnou chvíli nese českou vlajku v Cortině d'Ampezzo biatlonistka Lucie Charvátová. Následují reprezentanti Chile.
Za Brazílii na ploše San Sira jde jediný sportovec, který nese vlajku. Slavný lyžař Lucas Pinheiro Braathen, který začal jezdit za Brazílii... Svůj moment si náramně užívá, fanoušci mu tleskají. Je vidět, jaký je to showman.
Začínají chodit výpravy. Přímo na San Siru působí trochu zvláštně, když fanoušci v hledišti vidí u prvních výprav pouze hostesky, které nesou název země. A za nimi nikoho... Protože sportovci jdou v Cortině. To tady lidé mohou sledovat na velkoplošných obrazovkách.
Ve 20:41 začíná přehlídka sportovců. Jako první přicházejí tradičně Řekové, zástupci kolébky olympijských her. Ve stejnou chvíli nastupují řečtí reprezentanti i v Cortině d'Ampezzo.
Houslista Giovanni Andrea Zanon, který mimo jiné vystoupil na slavnostním zakončení olympiády v Pekingu v roce 2022, zahrál na efekt pro diváky nejprve v Anterselvě a hned poté i v Miláně. Mezitím herec Pierfrancesco Favino zarecitoval verše z básně L'infinito od umělce Giacoma Leopardiho.
Olympijská atmosféra je už pořádně cítit i v Anterselvě, kde se čeští biatlonisté připravují na nedělní smíšenou štafetu. Hlavní zprávou je, že se Markéta Davidová po problémech se zády stále připravuje na start. „Pořád trénuju, což je pozitivní,“ pochvaluje si. Více čtěte ZDE >>>
Modelka Vittoria Cerettiová přinesla italskou vlajku ke stožáru, následně došlo k jejímu vztyčení. Stejný ceremoniál proběhl i v Cortině d'Ampezzo. Na San Siru pak zazněla italská hymna, kterou zpíval celý stadion, což byl silný moment.
Jen pro zajímavost - italskému prezidentovi je 84 let, zemi vládne od roku 2015 a když na něj byl poprvé záběr, lidé mohutně aplaudovali. Je vidět, že je tady velmi respektovaný...
V Livignu je na zahájení ve snowparku zhruba 3000 lidí. Dvě obří obrazovky, lidé se koukají i z pivního stanu.
Na stadionu San Siro se ukázal i prezident Itálie Sergio Mattarella, který podle připraveného videoklipu dorazil tramvají, kterou řídil motocyklový šampion Valentino Rossi. Doplnila ho i Kirsty Coventryová, bývalá zimbabwská plavkyně, která byla jako první žena v historii olympijského hnutí zvolena prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru.
Mariah Carey, slavná americká zpěvačka, spustila v italštině a zazpívala známou skladbu Volare. Což hned vyvolalo velký ohlas, také zámořští novináři, sedící vedle mě, si vzali mobily a natáčí si to. Je to nezvyklé ji takhle slyšet...
Diváci nyní sledují připomínku italského filmu, konkrétně scény ze snímku Sladký život. Na jevišti se objevila herečka Matilda De Angelis, dále se vzpomíná na hudební skladatele Gaetana Donizettiho, Giuseppe Verdiho a Gioacchina Rossiniho.
David Pastrňák nebude jediný hokejista, který ponese vlajku. Těmi dalšími jsou:
- Dánsko - Jesper Jensen
- Finsko - Mikko Lehtonen
- Lotyšsko - Kaspars Daugaviņš
- Německo - Leon Draisaitl
- Slovensko - Tomáš Tatar
- Švýcarsko - Nino Niederreiter
Zahajovací ceremoniál pětadvacátých zimních olympijských her na stadionu San Siro, domově fotbalistů Interu a AC Milán, právě odstartoval. Hlavním motivem večera je „Armonia“, což v překladu z italštiny znamená harmonie. Na ploše teď probíhá první umělecké vystoupení.
Zahájení už začalo. Když se setmí, lidé v hledišti svítí svými mobily, čímž je atmosféra ještě znásobená. Jinak se pořádně ochladilo. A ten, kdo přišel v tom, co měl na sobě přes den, kdy se dalo chodit i bez mikiny, musí pořádně litovat... Mrznou i prsty.
Nad stadionem akorát prolétávají vrtulníky. Je vidět, že se blíží začátek ceremoniálu. Bezpečnostní opatření jsou velmi přísná, už během dne byly po městě vidět desítky policistů. Každý návštěvník prošel před vstupem na San Siro důkladnou prohlídkou, nikdo si nesměl přinést vodu ani žádné jídlo. U vchodů tak na stolech zůstávaly lahve i sušenky.
Češi půjdou na řadu jako sedmnáctí, hned za Kanadou. Tady pořadí zemí: Řecko, Albánie, Andorra, Saúdská Arábie, Argentina, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Benin, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kanada a ČESKO.
Dopředu je známé, že českým vlajkonošem bude David Pastrňák, osminásobný vítěz Zlaté hokejky a útočník, který na sebe strhává velkou pozornost. Do Milána dorazil dneska dopoledne, pak odpočíval a šel se krátce podívat do českého domu. Kde už se pozdravil s fanoušky. Je to hrdý Čech, který si nenechá ujít žádnou příležitost, aby to i veřejně ukázal.
Na ploše už je moderátor, který se snaží publikum dostat do varu. Míchá italštinu s angličtinou, po ochozech ikonického stadionu už běží mexická vlna.
Slavnostní zahájení už je za rohem, sportovci vyráží z olympijských vesnic či ubytování na ceremoniály. Hokejisté míří v Miláně na San Siro i s vlajkonošem Davidem Pastrňákem.
Slavné San Siro už se pomalu plní. Zatím hraje hudba, na ploše jsou nachystané čtyři velké sochy. Před stadionem byly už tři hodiny před začátkem stovky lidí, metro bylo přeplněné, takže už některými stanicemi jenom projíždělo. Protože už by se dovnitř nikdo nevešel.
Gabriela Soukalová, trojnásobná olympijská medailista ze Soči 2014, navštívila české biatlonisty v Anterselvě. Bývalá hvězda, která byla hlavní tváří boomu českého biatlonu, bude na Hrách působit jako reportérka ČT sport.