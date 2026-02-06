Předplatné

ZOH 2026 ONLINE: Slavnostní zahájení probíhá, Pastrňák a Charvátová přivedli české sportovce

David Pastrňák jako vlajonoš české olympijské výpravy
David Pastrňák jako vlajonoš české olympijské výpravyZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Velkolepé slavnostní zahájení ZOH 2026 na milánském stadionu San Siro
Velkolepé slavnostní zahájení ZOH 2026 na milánském stadionu San Siro
Velkolepé slavnostní zahájení ZOH 2026 na milánském stadionu San Siro
Velkolepé slavnostní zahájení ZOH 2026 na milánském stadionu San Siro
ZOH 2026
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už dnes. Ani na druhý pokus se nepodařilo vyhrát českým hokejistkám, v pátečním duelu podlehly Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy dne:

  • Curlingový smíšený pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský pokračoval v nabitém programu, sérii tří porážek se jim ovšem proti USA nepovedlo zastavit. Mladí čeští debutanti podlehli favorizovanému páru Cory Thiesseová, Korey Dropkin 1:8.
  • České hokejistky ani na druhý pokus nedokázaly vyhrát. Po úvodní porážce od výběru USA (1:5) sice měly duel proti Švýcarsku rozehraný dobře, ani dvoubrankové vedení ovšem nestačilo a prohrály 3:4 po samostatných nájezdech. Více čtěte ZDE >>>
  • V Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně začnou XXV. zimní olympijské hry. Slavnostní ceremoniál v obou hlavních dějištích je na programu od 20:00. Česko povedou jako vlajkonoši David Pastrňák a Lucie Charvátová. ONLINE přenos ze zahájení ZDE >>>

Biatlon
Lední hokej
Snowboarding

Zprávy ze dne 6. února 2026

Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
6. února 2026 · 21:14

Čeští sportovci v Livignu počkali na nástup našich výprav v Miláně a v Cortině a šli na kutě.

6. února 2026 · 21:04

V záběru se objevili i další hokejisté, třeba Karel Vejmelka, Jan Rutta, Tomáš Kundrátek, Roman Červenka, David Tomášek, Dominik Kubalík, Jiří Ticháček nebo Matěj Stránský. Nechyběli ani trenéři Radim Rulík a Jiří Kalous. Po odpoledním zápase se Švýcarskem nechyběly ani hokejistky.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 21:03

Početná česká výprava vedená Pastrňákem si užila dlouhé chvíle, když pochodovala po stadionu. Útočník hrdě mával vlajkou, někdy ji vzal i do jedné ruky a tou druhou mával do hlediště. Po Kanadě určitě pocitově nejpočetnější skupina na ploše. Dosud...

Důležitý moment
6. února 2026 · 21:02

Po početné 207členné výpravě Kanady se na plochu San Sira dostala i česká výprava, kterou vede hokejista David Pastrňák. Ve stejnou chvíli nese českou vlajku v Cortině d'Ampezzo biatlonistka Lucie Charvátová. Následují reprezentanti Chile.

Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:55

Za Brazílii na ploše San Sira jde jediný sportovec, který nese vlajku. Slavný lyžař Lucas Pinheiro Braathen, který začal jezdit za Brazílii... Svůj moment si náramně užívá, fanoušci mu tleskají. Je vidět, jaký je to showman.

Důležitý moment
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:44

Začínají chodit výpravy. Přímo na San Siru působí trochu zvláštně, když fanoušci v hledišti vidí u prvních výprav pouze hostesky, které nesou název země. A za nimi nikoho... Protože sportovci jdou v Cortině. To tady lidé mohou sledovat na velkoplošných obrazovkách.

6. února 2026 · 20:41

Ve 20:41 začíná přehlídka sportovců. Jako první přicházejí tradičně Řekové, zástupci kolébky olympijských her. Ve stejnou chvíli nastupují řečtí reprezentanti i v Cortině d'Ampezzo.

6. února 2026 · 20:37

Houslista Giovanni Andrea Zanon, který mimo jiné vystoupil na slavnostním zakončení olympiády v Pekingu v roce 2022, zahrál na efekt pro diváky nejprve v Anterselvě a hned poté i v Miláně. Mezitím herec Pierfrancesco Favino zarecitoval verše z básně L'infinito od umělce Giacoma Leopardiho.

Biatlon
6. února 2026 · 20:34

Olympijská atmosféra je už pořádně cítit i v Anterselvě, kde se čeští biatlonisté připravují na nedělní smíšenou štafetu. Hlavní zprávou je, že se Markéta Davidová po problémech se zády stále připravuje na start. „Pořád trénuju, což je pozitivní,“ pochvaluje si. Více čtěte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:33

Modelka Vittoria Cerettiová přinesla italskou vlajku ke stožáru, následně došlo k jejímu vztyčení. Stejný ceremoniál proběhl i v Cortině d'Ampezzo. Na San Siru pak zazněla italská hymna, kterou zpíval celý stadion, což byl silný moment.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:30

Jen pro zajímavost - italskému prezidentovi je 84 let, zemi vládne od roku 2015 a když na něj byl poprvé záběr, lidé mohutně aplaudovali. Je vidět, že je tady velmi respektovaný...

Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
6. února 2026 · 20:27

V Livignu je na zahájení ve snowparku zhruba 3000 lidí. Dvě obří obrazovky, lidé se koukají i z pivního stanu.

6. února 2026 · 20:24

Na stadionu San Siro se ukázal i prezident Itálie Sergio Mattarella, který podle připraveného videoklipu dorazil tramvají, kterou řídil motocyklový šampion Valentino Rossi. Doplnila ho i Kirsty Coventryová, bývalá zimbabwská plavkyně, která byla jako první žena v historii olympijského hnutí zvolena prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:18

Mariah Carey, slavná americká zpěvačka, spustila v italštině a zazpívala známou skladbu Volare. Což hned vyvolalo velký ohlas, také zámořští novináři, sedící vedle mě, si vzali mobily a natáčí si to. Je to nezvyklé ji takhle slyšet...

Mariah Carey, slavná americká zpěvačka, spustila na slavnostním zahájení ZOH 2026 v italštině
Mariah Carey, slavná americká zpěvačka, spustila na slavnostním zahájení ZOH 2026 v italštině
6. února 2026 · 20:13

Diváci nyní sledují připomínku italského filmu, konkrétně scény ze snímku Sladký život. Na jevišti se objevila herečka Matilda De Angelis, dále se vzpomíná na hudební skladatele Gaetana Donizettiho, Giuseppe Verdiho a Gioacchina Rossiniho.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:11

David Pastrňák nebude jediný hokejista, který ponese vlajku. Těmi dalšími jsou:

  • Dánsko - Jesper Jensen
  • Finsko - Mikko Lehtonen
  • Lotyšsko - Kaspars Daugaviņš
  • Německo - Leon Draisaitl
  • Slovensko - Tomáš Tatar
  • Švýcarsko - Nino Niederreiter
6. února 2026 · 20:08

Zahajovací ceremoniál pětadvacátých zimních olympijských her na stadionu San Siro, domově fotbalistů Interu a AC Milán, právě odstartoval. Hlavním motivem večera je „Armonia“, což v překladu z italštiny znamená harmonie. Na ploše teď probíhá první umělecké vystoupení.

Slavnostní zahájení zimních olympijských her na San Siru právě začalo
Slavnostní zahájení zimních olympijských her na San Siru právě začalo
Slavnostní zahájení zimních olympijských her na San Siru právě začalo
Slavnostní zahájení zimních olympijských her na San Siru právě začalo
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 20:06

Zahájení už začalo. Když se setmí, lidé v hledišti svítí svými mobily, čímž je atmosféra ještě znásobená. Jinak se pořádně ochladilo. A ten, kdo přišel v tom, co měl na sobě přes den, kdy se dalo chodit i bez mikiny, musí pořádně litovat... Mrznou i prsty.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 19:59

Nad stadionem akorát prolétávají vrtulníky. Je vidět, že se blíží začátek ceremoniálu. Bezpečnostní opatření jsou velmi přísná, už během dne byly po městě vidět desítky policistů. Každý návštěvník prošel před vstupem na San Siro důkladnou prohlídkou, nikdo si nesměl přinést vodu ani žádné jídlo. U vchodů tak na stolech zůstávaly lahve i sušenky.

Důležitý moment
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 19:37

Češi půjdou na řadu jako sedmnáctí, hned za Kanadou. Tady pořadí zemí: Řecko, Albánie, Andorra, Saúdská Arábie, Argentina, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Benin, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kanada a ČESKO.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 19:33

Dopředu je známé, že českým vlajkonošem bude David Pastrňák, osminásobný vítěz Zlaté hokejky a útočník, který na sebe strhává velkou pozornost. Do Milána dorazil dneska dopoledne, pak odpočíval a šel se krátce podívat do českého domu. Kde už se pozdravil s fanoušky. Je to hrdý Čech, který si nenechá ujít žádnou příležitost, aby to i veřejně ukázal.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 19:23

Na ploše už je moderátor, který se snaží publikum dostat do varu. Míchá italštinu s angličtinou, po ochozech ikonického stadionu už běží mexická vlna.

 

Slavnostní zahájení zimních olympijských her na San Siru právě začalo
Slavnostní zahájení zimních olympijských her na San Siru právě začalo
Důležitý moment
6. února 2026 · 19:20

Slavnostní zahájení už je za rohem, sportovci vyráží z olympijských vesnic či ubytování na ceremoniály. Hokejisté míří v Miláně na San Siro i s vlajkonošem Davidem Pastrňákem.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
6. února 2026 · 19:15

Slavné San Siro už se pomalu plní. Zatím hraje hudba, na ploše jsou nachystané čtyři velké sochy. Před stadionem byly už tři hodiny před začátkem stovky lidí, metro bylo přeplněné, takže už některými stanicemi jenom projíždělo. Protože už by se dovnitř nikdo nevešel.

Biatlon
6. února 2026 · 19:12

Gabriela Soukalová, trojnásobná olympijská medailista ze Soči 2014, navštívila české biatlonisty v Anterselvě. Bývalá hvězda, která byla hlavní tváří boomu českého biatlonu, bude na Hrách působit jako reportérka ČT sport.

