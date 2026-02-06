ZOH 2026 ONLINE: Sportovci vyráží na zahájení, Soukalová navštívila české biatlonisty
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už dnes. Ani na druhý pokus se nepodařilo vyhrát českým hokejistkám, v pátečním duelu podlehly Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy dne:
- Curlingový smíšený pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský pokračoval v nabitém programu, sérii tří porážek se jim ovšem proti USA nepovedlo zastavit. Mladí čeští debutanti podlehli favorizovanému páru Cory Thiesseová, Korey Dropkin 1:8.
- České hokejistky ani na druhý pokus nedokázaly vyhrát. Po úvodní porážce od výběru USA (1:5) sice měly duel proti Švýcarsku rozehraný dobře, ani dvoubrankové vedení ovšem nestačilo a prohrály 3:4 po samostatných nájezdech. Více čtěte ZDE >>>
- V Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně začnou XXV. zimní olympijské hry. Slavnostní ceremoniál v obou hlavních dějištích je na programu od 20:00. Česko povedou jako vlajkonoši David Pastrňák a Lucie Charvátová. ONLINE přenos ze zahájení ZDE >>>
Zprávy ze dne 6. února 2026
Češi půjdou na řadu jako sedmnáctí, hned za Kanadou. Tady pořadí zemí: Řecko, Albánie, Andorra, Saúdská Arábie, Argentina, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Benin, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kanada a ČESKO.
Dopředu je známé, že českým vlajkonošem bude David Pastrňák, osminásobný vítěz Zlaté hokejky a útočník, který na sebe strhává velkou pozornost. Do Milána dorazil dneska dopoledne, pak odpočíval a šel se krátce podívat do českého domu. Kde už se pozdravil s fanoušky. Je to hrdý Čech, který si nenechá ujít žádnou příležitost, aby to i veřejně ukázal.
Na ploše už je moderátor, který se snažím publikum dostat do varu. Míchá italštinu s angličtinou, po ochozech ikonického stadionu už běží mexická vlna.
Slavnostní zahájení už je za rohem, sportovci vyráží z olympijských vesnic či ubytování na ceremoniály. Hokejisté míří v Miláně na San Siro i s vlajkonošem Davidem Pastrňákem.
Slavné San Siro už se pomalu plní. Zatím hraje hudba, na ploše jsou nachystané čtyři velké sochy. Před stadionem byly už tři hodiny před začátkem stovky lidí, metro bylo přeplněné, takže už některými stanicemi jenom projíždělo. Protože už by se dovnitř nikdo nevešel.
Gabriela Soukalová, trojnásobná olympijská medailista ze Soči 2014, navštívila české biatlonisty v Anterselvě. Bývalá hvězda, která byla hlavní tváří boomu českého biatlonu, bude na Hrách působit jako reportérka ČT sport.
Když Martina Sáblíková končila oficiální část rozhovoru, směrem k novinářům ještě prohodila: „To, co tady předvede, bude fakt pecka.“ Řeč je o Metoději Jílkovi. V 19 letech rychlobruslařská kometa, která působí jako muž bez nervů. Podle expertů může na olympiádě brát dvě medaile a sci-fi nejsou ani dvě zlaté. „Tlak? Já sám vím, že mám na medaile,“ odpoví suše. Mladík, z něhož se může během pár dní stát národní hrdina, v neděli jede pětikilometrovou trať. Více čtěte ZDE >>>
Mezinárodní antidopingová agentura (WADA) reagovala na spekulace médií, že si někteří skokani na lyžích uměle zvětšují penis, aby zmanipulovali měření rozměrů těla a získali tak aerodynamickou výhodu. Generální ředitel WADA Olivier Niggli na čtvrteční tiskové konferenci v Miláně krátce před zahájením olympijských her uvedl, že agentura prověří, zda se v případě tohoto údajného podvodu jedná o doping. S informací přišel začátkem roku německý deník Bild. Riziko podvodu se týká klíčového měření před sezonou, kdy se vytvoří 3D model těla skokanů, na jehož základě se pak stanoví povolená velikost kombinézy, kterou nosí po zbytek sezony. Kdyby kombinézy obsahovaly nadbytečný materiál, mohl by jim při letu dodávat větší vztlak. Vzhledem k tomu, že rozkrok kombinéz smí dosahovat ke spodní části genitálií sportovců, dočasně zvětšený penis při měření by jim poskytoval možnost lepšího výkonu.
Zatímco americký viceprezident J. D. Vance jednal „o společných hodnotách západní civilizace“ s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou jen pár hodin před slavnostním zahájením, stovky studentů Milánské univerzity se sešly a protestovaly proti Vancově návštěvě a hlavně proti přítomnosti americké Imigračního a celního úřadu (ICE). Italská vláda se vyjádřila, že přítomná divize ICE nemá operativní pravomoci.
Redaktor webu iSport Zdeněk Janda už míří na stadion San Siro, kde v 20:00 začne slavnostní zahájení zimních olympijských her.
České hokejistky podlehly ve druhém vystoupení na ZOH Švýcarsku 3:4 po samostatných nájezdech, třebaže vedly už 3:1. Ve čtvrtek vstoupily do turnaje porážkou s favorizovanými obhájkyněmi stříbra ze Spojených států amerických 1:5 a mají tak na kontě jediný bod. V osmé sérii rozstřelu rozhodla Ivana Weyová. Více čtěte ZDE >>>
Reprezentanti USA Cory Thiessová a Korey Dropkin se při pátečním zápase ve smíšeném curlingovém deblu těšili podpory jednoho z nejslavnějších rapperů všech dob, Cordozara Calvina Broaduse, známého pod přezdívkou „Snoop Dogg“. Čtyřiapadesátiletá star si vyzkoušela metání i posílání kamene. Jeho favoritům se následně podařilo porazit Kanadu v poměru 7:5. Rapper byl součástí výpravy USA již při letních Hrách v Paříži před dvěma roky.
Český vlajkonoš už je v Miláně! David Pastrňák dorazil v pátek do dějiště olympijských her a krátce po příletu zavítal do Českého domu, kde se fotil s fanoušky. Večer ho pak čeká velká pocta, když ponese českou vlajku při slavnostním zahájení Her na ikonickém San Siru.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli i čtvrtý zápas. Mladí čeští debutanti podlehli 1:8 favorizovanému americkému páru Cory Thiesseová, Korey Dropkin, jenž si naopak připsal už čtvrté vítězství. Zápas byl předčasně ukončen po šestém z osmi endů.
Zápas ženského národního týmu proti Švýcarsku sleduje přímo v hale prezident Petr Pavel. Na sobě má bílou variantu reprezentačního dresu.
Český curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje proti USA, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Lyžařka Lindsey Vonnová zvládla týden po vážném úrazu kolena trénink sjezdu. Jednačtyřicetiletá hvězdná Američanka absolvovala první test na sjezdovce Tofana bez zjevných problémů a v neděli chce s přetrženým vazem závodit.
Vonnová si minulý pátek při pádu ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz, pohmoždila kost a poškodila meniskus. Dnes s ortézou nejela trénink na plné riziko a v pořadí závodnic, z nichž některé neprojely řádně všechny branky, obsadila 11. místo. Za nejrychlejší krajankou Jacqueline Wilesovou zaostala o 1,39 sekundy.
Prezident Petr Pavel dnes v Miláně slavnostně otevřel Český dům. A bude Alena Šeredová fandit Čechům, nebo Italům? Více čtěte ZDE >>>
Jeden ze zámořských gólmanů si vyjednal dřívější přílet, další dva dorazí do Milána až v neděli. Hokejová reprezentace proto pro úvodní trénink musela zvolit nestandardní řešení. Výstroj oblékli média manažer národního týmu Jonáš Štekr a kustod Petr Šulan. „Říkal jsem si, že to možná bude trošku snazší, ale snazší to nebylo. Radši střílet na Dostyho,“ smál se po úvodním nácviku vyhlášený kanonýr Dominik Kubalík. Více čtěte ZDE>>>
Lukáš Dostál před vrcholnou akcí nic nepodcenil, do dějiště Her dorazil s velkým předstihem, aby si zvykl na časový posun. Jak vypadal první trénink? A co jeho nečekaní kolegové v brance? Více čtěte ZDE >>>
Lyžař Jan Zabystřan uzavřel program tréninků sjezdu šestým místem. Do třetího dne zkušebních jízd v Bormiu se zapojilo jen 23 ze 44 přihlášených závodníků, z nichž řada jela naplno jen některé úseky a závěr na sjezdovce Stelvio vypustili. Nejrychlejší čas zaznamenal James Crawford z Kanady, za nímž Zabystřan zaostal o 2,83 sekundy.
Český skokan na lyžích Roman Koudelka absolvoval v uplynulých dvou dnech už šest tréninků na středním můstku a postaral se o malou raritu, když šestkrát obsadil v nesoutěžním srovnání 34. pozici z 42 mužů. Tak trochu definice stabilní výkonnosti...
Český dům v Miláně otevřel prezident Petr Pavel i jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini.
Jak vypadal první trénink českých hokejistů v Miláně? Prohlédněte si fotografie Pavla Mazáče.