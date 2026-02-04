ZOH 2026 ONLINE: Velká pocta pro další hvězdu NHL. Draisaitl ponese německou vlajku
Velký sportovní svátek je tady! Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině čeká slavnostní zahájení už tento pátek 6. února, první soutěže se rozběhly už ve středu. Český curlingový pár do turnaje vstoupil prohrou s favorizovanou Kanadou. V Itálii se postupně představí 114 českých reprezentantů. Sledujeme ONLINE na iSport.cz. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 4. února 2026
David Pastrňák není jedinou hvězdou NHL, která při zahajovacím ceremoniálu ponese vlajku své země. V Miláně se stejné pocty dostane i Leonu Draisaitlovi. Útočník Edmontonu bude v Itálii po téměř sedmi letech reprezentovat Německo.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský zahájili olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d'Ampezzo porážkou s Kanadou 5:10 po sedmi endech. Více čtěte ZDE>>>
Hned úvodní soutěžní disciplína na ZOH 2026 v Itálii se potýká s technickými problémy. V hale pro curling totiž na několik minut vypadlo osvětlení. Týkalo se to i zápasu českých curlerů Víta Chabičovského a Julie Zelingrové, kteří bojují v premiérovém skupinovém duelu s favorizovanou kanadskou dvojicí.
Lyžařky v Cortině přišly kvůli hustému sněžení o čtvrteční první trénink sjezdu. Řekl to hlavní ředitel závodu z Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Peter Gerdol. Další tréninky jsou naplánované na pátek a sobotu, závod je na programu v neděli.
„Stále hustě sněží a ani předpověď počasí nám nedovoluje, abychom na zítřek nějak rozumně naplánovali trénink,“ řekl Gerdol na odpolední schůzce s týmovými vedoucími. „Teď je naším hlavním cílem, abychom byli připraveni na páteční ranní trénink,“ doplnil.
Sjezdaři včetně jediného českého zástupce Jana Zabystřana, kteří závodí v Bormiu, absolvovali úvodní trénink dnes. Z českých závodnic by se na start sjezdu mohly postavit Alena Labaštová, Barbora Nováková a Elise Maria Negri. Ester Ledecká dala kvůli termínové kolizi přednost snowboardingu, ve kterém zaútočí na třetí zlato za sebou.
Čeští sportovci mají jasno! Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo zvolili jako vlajkonoše hokejového útočníka Davida Pastrňáka a biatlonistku Lucii Charvátovou. Hvězda Bostonu povede v pátek večer milánskou část české výpravy na slavnostním ceremoniálu na slavném San Siru, bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 bude zastupovat Česko na zahájení v Cortině. VÍCE čtěte ZDE>>>
Anna Fernstädtová, nebo Anna Fernstädt? Česká televize se před zahájením zimních olympijských her vyslovila k otázce, která vyvolává mezi diváky tradičně emoce. Budou se přechylovat ženská příjmení, nebo nikoliv?Více čtěte ZDE>>>
Redaktoři iSportu dorazili k hlavní hokejové aréně v Miláně. Ta hlavní zpráva na začátek: Hala stojí! A uvnitř se bruslí… Ale intenzivně se všechno dodělává. S lehkou nadsázkou se takhle dá okomentovat stav, v jakém se nachází místo, k němuž budou během Her směřovaná největší pozornost českých fanoušků. A to je hokejová hala Santa Giulia, v níž se odehraje hlavní část mužského turnaje. Reportéři iSportu zjišťovali stav přímo na místě. Jisté je, že nehrozí žádný kolaps, že by se v ní hrát nemohlo… Celou reportáž čtěte ZDE>>>
Termín ZOH by se mohl v budoucnu přesunout ze současného února na leden, což by zároveň umožnilo posunutí paralympiády z března na únor. Před startem her v Miláně a Cortině d'Ampezzo to uvedl Mezinárodní olympijský výbor, který to zvažuje jako reakci na globální oteplování.
MOV pod vedením nové prezidentky Kirsty Coventryové analyzuje současnou situaci kolem olympijských her. A změnu termínu pro jejich zimní vydání zvažuje. „Diskutujeme o tom, že bychom zimní olympiádu posunuli na trochu dřívější termín. Že bychom ji udělali v lednu, protože by to mělo důsledky i pro paralympiádu,“ řekl novinářům člen MOV Karl Stoss, který dohlíží na změny sportovního programu. Letošní paralympijské hry v Miláně a Cortině se uskuteční od 6. do 15. března. „Březen je velmi pozdě, protože slunce už má takovou sílu, že dokáže roztát sníh,“ poznamenal Stoss.
Odpočítávejme dny. XXV. zimní olympijské hry v Cortině a Miláně se kvapem blíží. Proto neuškodí si trochu připomenout, jak těžké začátky měla zimní olympiáda před více než sto lety, aby se vůbec přiblížila zájmem své starší letní sestře. Slyšeli jste už někdy o disciplínách jako vojenská hlídka nebo skijoring? To už je olympijská prehistorie. Kdy se ale poprvé vysílalo, jak se vyvíjel status ženy sportovkyně a odkdy se účastníci podrobovali antidopingovým kontrolám? Historie zimních olympiád v grafickém článku ZDE>>>
Lyžař Jan Zabystřan obsadil v úvodním tréninku na sobotní sjezd 30. místo. Na sjezdovce Stelvio zaostal při prvních seznamovacích jízdách o 3,40 sekundy za nejrychlejším Američanem Ryanem Cochranem-Sieglem.
Tým deníku Sport a serveru iSport už je v Miláně.
Italské lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her. Italský olympijský výbor informace nepotvrdil a prohlásil, že definitivní rozhodnutí o tom, kdo oheň v dějišti soutěží zažehne, padne až na poslední chvíli.
Už dva dny před slavnostním zahájením her nastoupí večer v Cortině d'Ampezzo k prvním zápasům olympijského turnaje curlingové smíšené dvojice. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se na úvod představí proti Kanadě, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Curlingový turnaj dvojic hraje deset týmů, prvenství z Pekingu 2022 obhajují Italové. Česko před čtyřmi lety reprezentovali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, obsadili šesté místo.
Už zítra to vypukne. První zápasy ženského hokejového turnaje se odehrají na olympijském stadionu Santa Giulia v Miláně, kde budou příští týden hrát i čeští hokejisté. Ten je kvůli zpoždění stavebních prací pod drobnohledem. Interiér se podařilo ve velké míře upravit, uvedla to agentura ANSA, jejíž reportér zařízení navštívil. Nedokončené je však okolí polyfunkční haly, kde byla měla vzniknout nová čtvrt pro kulturní a sportovní aktivity. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. února 2026
Uspořádat zimní olympijské hry bylo náročnější, než jsme si představovali. V úterý to na jednání Mezinárodního olympijského výboru uvedl podle agentury Reuters Andrea Varnier, šéf nadace Milano Cortina 2026, která má na starost organizaci her. Varnier také přiznal, že hry budou stát více, než se původně počítalo. „Tato cesta se ukázala náročnější, než jsme si původně představovali,“ uvedl Varnier. Pořadatelé původně sázeli na to, že ve velké míře využijí již existujících sportovní zařízení, což vedlo k tomu, že se hry konají na několika místech ve třech různých regionech. Varnier přiznal, že některá zařízení se podaří připravit na poslední chvíli.
Útočník Anthony Cirelli z Tampy Bay si kvůli zranění za Kanadu na Hrách v Miláně nezahraje. V týmu, jenž bude 11. února prvním soupeřem české reprezentace na turnaji, ho nahradil útočník Floridy Sam Bennett. Organizace Hockey Canada oznámila změnu nominace dva dny poté, co Cirelli nedohrál po nárazu od soupeře utkání pod otevřeným nebem proti Bostonu. Ani Bennett nedokončil minulý duel NHL, v pondělí musel kvůli zranění v horní části těla odstoupit ze zápasu Floridy proti Buffalu.
Už je to tady! První Češi jdou na ZOH v severní Itálii do boje už ve středu (19:05, PP ČT sport), kdy curlingová smíšená dvojice Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje s Kanaďany. „Hodně rád bych je porazil,“ říká Chabičovský. Více čtěte ZDE >>>
Radko Gudas bere do Milána manželku i všechny čtyři děti. Dcera Leontýna má pro Český olympijský výbor natáčet rozhovory a videa. „Říkala, že tam bude pracovně, což mi přišlo vtipné. Je do toho zapálená a těší se.“
Vlajkonoši výpravy Spojených států amerických při slavnostním zahájení v pátek v Miláně budou rychlobruslařka Erin Jacksonová a pilot bobu Frank Del Duca.
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na programu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Hvězdná Američanka v úterý odpoledne definitivně potvrdila, že se Her v Itálii zúčastní. Více čtěte ZDE >>>
Největší hvězda české hokejové reprezentace bude v Miláně až nečekaně brzy. David Pastrňák přiletí ze zámoří do dějiště olympiády dříve, než se původně čekalo. Hvězdný útočník Bostonu totiž chce stihnout slavnostní zahájení Her, které je na programu v pátek večer. Nabízí se tak možnost, že by byl mistr světa z Prahy 2024 vlajkonošem české výpravy. Kromě „Pasty“ do Itálie přiletí dřív například i pravděpodobná česká jednička Lukáš Dostál.
Rychlobruslař Metoděj Jílek se již plně zabydlel v olympijské vesnici v Miláně a má za sebou i čtyři tréninky na stadionu, na kterém bude usilovat o medaile celkem na třech tratích a v závodu s hromadným startem. Devatenáctiletý olympijský debutant, který hned patří mezi medailové kandidáty zejména na dlouhých tratích, je v Miláně od minulého pátku, už tam měl čas si zvyknout.
„Vyloženě nic mě nepřekvapilo. Možná jen to, kolik drobných dárků jsme od všech dostali. To bylo příjemné,“ vyprávěl rodák z Prahy v rozhovoru na sítích Českého olympijského týmu. Jako zkušený olympionik již začal měnit odznáčky zejména s dalšími sportovci. „Pár už jich mám. Je to dobrá příležitost, jak se seznámit s novými lidmi,“ podotkl s úsměvem.
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se americká lyžařka Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na pořadu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Jasno o startu hvězdné Američanky zřejmě bude už na úterní tiskové konferenci týmu USA (od 16:00), kde se očekává její zasádní oznámení. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. února 2026
Po prvním pobytu na karlovarském ledě si pochvaloval úroveň tréninku. Reprezentační kouč Radim Rulík se sešel s evropskou částí olympijského výběru v domově Energie kvůli adaptaci na užší led. K dispozici měl 12 nominovaných, tři náhradníky i stříbrné talenty z šampionátu do 20 let. Hráči z NHL se k mužstvu připojí až v Miláně, chybět by neměli ani zranění Pavel Zacha a Martin Nečas. „Dokud nedostanu informaci, že nemůžou, počítám s nimi,“ prohlásil trenér. Více čtěte ZDE>>>
Zimní olympijské hry 2026 startují už tento týden a v mase zhruba tří tisícovek sportovců bude čekat na svou chvilku slávy i třináct Rusů. Ti budou startovat pod neutrální vlajkou, protože Rusko a Bělorusko má dál embargo a pod pěti kruhy startovat pod jejich vlajkou nikdo nesmí. Zajímavé ale je sledovat, jak vnímají ambice svých sportovců přímo v Rusku. Na medaili podle tamních médií myslí hlavně Nikita Filippov v novém olympijském sportu – skialpinismu. V závěsu jsou pak dvě krasobruslařské naděje. Více čtěte ZDE>>>
