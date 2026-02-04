Jak se měnily zimní olympiády: hokej v létě, jen 13 žen a první zpomalené záběry
Odpočítávejme dny. XXV. zimní olympijské hry v Cortině a Miláně se kvapem blíží. Proto neuškodí si trochu připomenout, jak těžké začátky měla zimní olympiáda před více než sto lety, aby se vůbec přiblížila zájmem své starší letní sestře. Slyšeli jste už někdy o disciplínách jako vojenská hlídka nebo skijoring? To už je olympijská prehistorie. Kdy se ale poprvé vysílalo, jak se vyvíjel status ženy sportovkyně a odkdy se účastníci podrobovali antidopingovým kontrolám? Program ZOH 2026 najdete ZDE>>>