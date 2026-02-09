Hokej žen na ZOH 2026: program, play off, skupiny, nominace, kdy hrají Češky?
Hokejistky vstoupí do olympijského turnaje už 5. února, ještě před oficiálním zahájením her. Hokejový program potrvá až do 19. února, kdy vše vyvrcholí velkým finále. Češky touží přepsat historii a zaútočit na cenné kovy. Kompletní program, výsledky a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH naleznete ZDE >>>
Kdy hrají Češky? Program a výsledky v ledním hokeji žen na ZOH 2026
- USA – ČESKO 5:1, čtvrtek 5. 2., 16:40
- ČESKO – Švýcarsko 3:4sn, pátek 6. 2., 14:40
- ČESKO – Finsko 2:0, neděle 8. 2., 21:10
- Kanada – ČESKO, pondělí 9. 2., 21:10
Program hokeje žen na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|čtvrtek 5. února
|12:10
|Švédsko - Německo 4:1
|Skupina B
|14:40
|Itálie - Francie 4:1
|Skupina B
|16:40
|USA - ČESKO 5:1
|Skupina A
|21:10
|Finsko - Kanada (odloženo) ONLINE
|Skupina A
|pátek 6. února
|12:10
|Francie - Japonsko 2:3
|Skupina B
|14:40
|ČESKO - Švýcarsko 3:4sn
|Skupina A
|sobota 7. února
|12:10
|Německo - Japonsko 5:2
|Skupina B
|14:40
|Švédsko - Itálie 6:1
|Skupina B
|16:40
|USA - Finsko 5:0
|Skupina A
|21:10
|Švýcarsko - Kanada 0:4
|Skupina A
|neděle 8. února
|16:40
|Francie - Švédsko 0:4
|Skupina B
|21:10
|ČESKO - Finsko 2:0
|Skupina A
|pondělí 9. února
|12:10
|Japonsko - Itálie ONLINE
|Skupina B
|16:40
|Německo - Francie ONLINE
|Skupina B
|20:10
|Švýcarsko - USA ONLINE
|Skupina A
|21:10
|Kanada - ČESKO ONLINE
|Skupina A
|úterý 10. února
|12:10
|Japonsko - Švédsko ONLINE
|Skupina B
|16:40
|Itálie - Německo ONLINE
|Skupina B
|20:10
|Kanada - USA ONLINE
|Skupina A
|21:10
|Finsko - Švýcarsko ONLINE
|Skupina A
|pátek 13. února
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|sobota 14. února
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pondělí 16. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|čtvrtek 19. února
|14:40
|O třetí místo
|19:10
|Finále
Skupiny hokej žen - ZOH 2026
Skupina A
Kanada, USA, Finsko, Švýcarsko, ČESKO
Skupina B
Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie, Francie
Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?
Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus.
Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026
Naše reprezentantky chtějí zabojovat o svou historicky první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, takže jim sebevědomí rozhodně nechybí.
Brankářky
Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)
Obránkyně
Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)
Útočnice
Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)
Medailisté od roku 1998
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2022 Peking
|Kanada
|USA
|Finsko
|2018 Pchjongčchang
|USA
|Kanada
|Finsko
|2014 Soči
|Kanada
|USA
|Švýcarsko
|2010 Vancouver
|Kanada
|USA
|Finsko
|2006 Turín
|Kanada
|Švédsko
|USA
|2002 Salt Lake City
|Kanada
|USA
|Švédsko
|1998 Nagano
|USA
|Kanada
|Finsko