Hokej žen na ZOH 2026: program, play off, skupiny, nominace, kdy hrají Češky?

Krátká porada českých hokejistek s trenérkou Carlou MacLeodovou
Krátká porada českých hokejistek s trenérkou Carlou MacLeodovouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
České hokejistky budou chtít bojovat o medaile
Česká gólmanka Klára Peslarová zasahuje
Zklamané české hokejistky skončily domácí mistrovství světa bez medaile
Česká kapitánka Aneta Tejralová
České hokejistky na posledním mistrovství světa nezvládly boj o 3. místo.
Otakar Plzák
ZOH 2026
Hokejistky vstoupí do olympijského turnaje už 5. února, ještě před oficiálním zahájením her. Hokejový program potrvá až do 19. února, kdy vše vyvrcholí velkým finále. Češky touží přepsat historii a zaútočit na cenné kovy. Kompletní program, výsledky a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH naleznete ZDE >>>

ProgramSkupinyKde sledovatNominaceMedaile

Kdy hrají Češky? Program a výsledky v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Program hokeje žen na ZOH 2026

ČasZápasFáze
čtvrtek 5. února
12:10Švédsko - Německo 4:1Skupina B
14:40Itálie - Francie 4:1Skupina B
16:40USA - ČESKO 5:1Skupina A
21:10Finsko - Kanada (odloženo) ONLINESkupina A
pátek 6. února
12:10Francie - Japonsko 2:3Skupina B
14:40ČESKO - Švýcarsko 3:4snSkupina A
sobota 7. února
12:10Německo - Japonsko 5:2Skupina B
14:40Švédsko - Itálie 6:1Skupina B
16:40USA - Finsko 5:0Skupina A
21:10Švýcarsko - Kanada 0:4Skupina A
neděle 8. února
16:40Francie - Švédsko 0:4Skupina B
21:10ČESKO - Finsko 2:0Skupina A
pondělí 9. února
12:10Japonsko - Itálie ONLINESkupina B
16:40Německo - Francie ONLINESkupina B
20:10Švýcarsko - USA ONLINESkupina A
21:10Kanada - ČESKO ONLINESkupina A
úterý 10. února
12:10Japonsko - Švédsko ONLINESkupina B
16:40Itálie - Německo ONLINESkupina B
20:10Kanada - USA ONLINESkupina A
21:10Finsko - Švýcarsko ONLINESkupina A
pátek 13. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
sobota 14. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pondělí 16. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
čtvrtek 19. února
14:40 O třetí místo
19:10 Finále

Skupiny hokej žen - ZOH 2026

Skupina A

Kanada, USA, Finsko, Švýcarsko, ČESKO

Skupina B

Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie, Francie

Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?

Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus.

Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Naše reprezentantky chtějí zabojovat o svou historicky první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, takže jim sebevědomí rozhodně nechybí.

Brankářky

Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)

Obránkyně

Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)

Útočnice

Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)

Medailisté od roku 1998

1. místo2. místo3. místo
2022 Peking
KanadaUSAFinsko
2018 Pchjongčchang
USAKanadaFinsko
2014 Soči
KanadaUSAŠvýcarsko
2010 Vancouver
KanadaUSAFinsko
2006 Turín
KanadaŠvédskoUSA
2002 Salt Lake City
KanadaUSAŠvédsko
1998 Nagano
USAKanadaFinsko

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

