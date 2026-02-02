Hokej žen na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češky?
Hokejistky vstoupí do olympijského turnaje už 5. února, ještě před oficiálním zahájením her. Hokejový program potrvá až do 19. února, kdy vše vyvrcholí velkým finále. Češky touží přepsat historii a zaútočit na cenné kovy. Kompletní program, výsledky a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH naleznete ZDE>>>
Program – Skupiny – Kde sledovat – Nominace – Medaile
Kdy hrají Češky? Program a výsledky v ledním hokeji na ZOH 2026
- USA – ČESKO, čtvrtek 5. 2., 16:40
- ČESKO – Švýcarsko, pátek 6. 2., 14:40
- ČESKO – Finsko, neděle 8. 2., 21:10
- Kanada – ČESKO, pondělí 9. 2., 21:10
Program hokeje žen na ZOH 2026
Datum a čas
Zápas
Fáze
05. 02., 12:10
Švédsko - Německo
Skupina B
05. 02., 14:40
Itálie - Francie
Skupina B
05. 02., 16:40
USA - ČESKO
Skupina A
05. 02., 21:10
Finsko - Kanada
Skupina A
06. 02., 12:10
Francie - Japonsko
Skupina B
06. 02., 14:40
ČESKO - Švýcarsko
Skupina A
07. 02., 12:10
Německo - Japonsko
Skupina B
07. 02., 14:40
Švédsko - Itálie
Skupina B
07. 02., 16:40
USA - Finsko
Skupina A
07. 02., 21:10
Švýcarsko - Kanada
Skupina A
08. 02., 16:40
Francie - Švédsko
Skupina B
08. 02., 21:10
ČESKO - Finsko
Skupina A
09. 02., 12:10
Japonsko - Itálie
Skupina B
09. 02., 16:40
Německo - Francie
Skupina B
09. 02., 20:10
Švýcarsko - USA
Skupina A
09. 02., 21:10
Kanada - ČESKO
Skupina A
10. 02., 12:10
Japonsko - Švédsko
Skupina B
10. 02., 16:40
Itálie - Německo
Skupina B
10. 02., 20:10
Kanada - USA
Skupina A
10. 02., 21:10
Finsko - Švýcarsko
Skupina A
Skupiny hokej žen - ZOH 2026
Skupina A
Kanada, USA, Finsko, Švýcarsko, ČESKO
Skupina B
Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie, Francie
Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?
Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus.
Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026
Naše reprezentantky chtějí zabojovat o svou historicky první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, takže jim sebevědomí rozhodně nechybí.
Brankářky
Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)
Obránkyně
Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)
Útočnice
Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)
Medailisté od roku 1998
ZOH
1. místo
2. místo
3. místo
2022 Peking
Kanada
USA
Finsko
2018 Pchjongčchang
USA
Kanada
Finsko
2014 Soči
Kanada
USA
Švýcarsko
2010 Vancouver
Kanada
USA
Finsko
2006 Turín
Kanada
Švédsko
USA
2002 Salt Lake City
Kanada
USA
Švédsko
1998 Nagano
USA
Kanada
Finsko