Hokej žen na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češky?

Krátká porada českých hokejistek s trenérkou Carlou MacLeodovou
Krátká porada českých hokejistek s trenérkou Carlou MacLeodovouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
České hokejistky budou chtít bojovat o medaile
Česká gólmanka Klára Peslarová zasahuje
Zklamané české hokejistky skončily domácí mistrovství světa bez medaile
Česká kapitánka Aneta Tejralová
České hokejistky na posledním mistrovství světa nezvládly boj o 3. místo.
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026
Hokejistky vstoupí do olympijského turnaje už 5. února, ještě před oficiálním zahájením her. Hokejový program potrvá až do 19. února, kdy vše vyvrcholí velkým finále. Češky touží přepsat historii a zaútočit na cenné kovy. Kompletní program, výsledky a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH naleznete ZDE>>>

ProgramSkupinyKde sledovatNominaceMedaile

Kdy hrají Češky? Program a výsledky v ledním hokeji na ZOH 2026

  • USA – ČESKO, čtvrtek 5. 2., 16:40
  • ČESKO – Švýcarsko, pátek 6. 2., 14:40
  • ČESKO – Finsko, neděle 8. 2., 21:10
  • Kanada – ČESKO, pondělí 9. 2., 21:10

Program hokeje žen na ZOH 2026

Datum a čas

Zápas

Fáze

05. 02., 12:10

Švédsko - Německo

Skupina B

05. 02., 14:40

Itálie - Francie

Skupina B

05. 02., 16:40

USA - ČESKO

Skupina A

05. 02., 21:10

Finsko - Kanada

Skupina A

06. 02., 12:10

Francie - Japonsko

Skupina B

06. 02., 14:40

ČESKO - Švýcarsko

Skupina A

07. 02., 12:10

Německo - Japonsko

Skupina B

07. 02., 14:40

Švédsko - Itálie

Skupina B

07. 02., 16:40

USA - Finsko

Skupina A

07. 02., 21:10

Švýcarsko - Kanada

Skupina A

08. 02., 16:40

Francie - Švédsko

Skupina B

08. 02., 21:10

ČESKO - Finsko

Skupina A

09. 02., 12:10

Japonsko - Itálie

Skupina B

09. 02., 16:40

Německo - Francie

Skupina B

09. 02., 20:10

Švýcarsko - USA

Skupina A

09. 02., 21:10

Kanada - ČESKO

Skupina A

10. 02., 12:10

Japonsko - Švédsko

Skupina B

10. 02., 16:40

Itálie - Německo

Skupina B

10. 02., 20:10

Kanada - USA

Skupina A

10. 02., 21:10

Finsko - Švýcarsko

Skupina A

Skupiny hokej žen - ZOH 2026

Skupina A

Kanada, USA, Finsko, Švýcarsko, ČESKO

Skupina B

Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie, Francie

Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?

Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus.

Česká nominace v ledním hokeji žen na ZOH 2026

Naše reprezentantky chtějí zabojovat o svou historicky první olympijskou medaili. Z posledních čtyř světových šampionátů si přivezly dva bronzy a dvakrát skončily těsně pod stupni vítězů, takže jim sebevědomí rozhodně nechybí.

Brankářky

Michaela Hesová (Dartmouth College), Klára Peslarová (Brynäs IF), Julie Pejšová (HC Milevsko)

Obránkyně

Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HC Davos), Dominika Lásková (SDE Hockey), Andrea Trnková (Clarkson University), Sára Čajanová (Brynäs IF), Noemi Neubauerová (EV Zug)

Útočnice

Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin), Tereza Pištěková (SDE Hockey), Linda Vocetková (Djurgårdens IF), Denisa Křížová, Klára Hymlárová (obě Minnesota Frost), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta), Natálie Mlýnková (Montreal Victoire), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Plosová (University of Minnesota), Vendula Přibylová (MoDo), Kristýna Kaltounková (New York Sirens)

Medailisté od roku 1998

ZOH

1. místo

2. místo

3. místo

2022 Peking

Kanada

USA

Finsko

2018 Pchjongčchang

USA

Kanada

Finsko

2014 Soči

Kanada

USA

Švýcarsko

2010 Vancouver

Kanada

USA

Finsko

2006 Turín

Kanada

Švédsko

USA

2002 Salt Lake City

Kanada

USA

Švédsko

1998 Nagano

USA

Kanada

Finsko

