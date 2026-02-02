Má být neutrální, ale přál ke Dni Ruska! Naděje na medaili provokuje a myslí na biatlon
Zimní olympijské hry 2026 startují už tento týden a v mase zhruba tří tisícovek sportovců bude čekat na svou chvilku slávy i třináct Rusů. Ti budou startovat pod neutrální vlajkou, protože Rusko a Bělorusko má dál embargo a pod pěti kruhy startovat pod jejich vlajkou nikdo nesmí. Zajímavé ale je sledovat, jak vnímají ambice svých sportovců přímo v Rusku. Na medaili podle tamních médií myslí hlavně Nikita Filippov v novém olympijském sportu – skialpinismu. V závěsu jsou pak dvě krasobruslařské naděje.
Zapomeňte na velká esa typu Alexander Bolšunov. Ruská federace do Itálie vyšle pod neutrálními symboly jen třináct sportovců, kteří splnili mezinárodní podmínky, aby se mohli her zúčastnit. Ruský server Sports zdůraznil, že je to nejmenší počet účastníků na olympijských hrách od carské éry.
Pod pěti kruhy se představí po dvou závodnících v alpském lyžování, rychlobruslení, short tracku, běžeckém lyžování, krasobruslení a na saních. Jediného zástupce pak Rusko vyšle ve skialpinismu.
Právě Nikita Filippov (23) se stal vlastně takovým nástrojem ruské propagandy na letošní olympiádě. Ruku na srdce, z Rusů žádné extra eso v Itálii k vidění nebude. Filippov má ale dle mnohých největší šanci na olympijskou medaili. Rodák z Kamčatky dělá jméno skialpinismu ve své zemi. Jeho specialitou je sprint. Obsadil například třetí místo v Courchevelu v této sezoně, kde se běžel závod SP. Následně se radoval z pomyslného bronzu i v závěru SP před olympiádou ve Španělsku. V Rusku přímo píší, že od něj možná i očekávají medaili. Filippov se toho nezříká.
Chce přejít k biatlonu
„Medaile je reálná možnost, pokud se na start olympiády postavím v dobré formě. Pokud všechno půjde dobře, bude to zlato. Udělám pro to všechno, protože je to můj sen. Pracuji na tom už dlouho a nechci si tuto šanci nechat ujít,“ sní Filippov. „Když vyhraju olympiádu ve skialpinismu, rád bych přešel na biatlon a za čtyři roky vyhrál olympiádu i v něm. Nevím, jak moc je to proveditelné. Ano, je to hodně ambiciózní. Teď proto taky myslím jen na současnost,“ nechal se slyšet ruský závodník.
Na jednu stranu ambiciózní mládenec, na tu druhou si jeden až říká, kde začínají a kde končí olympijská pravidla, kdo z Rusů a Bělorusí se smí a nesmí zápolení pod pěti kruhy zúčastnit. V roce 2024 publikoval Filippov na svém facebookovém profilu oslavné příspěvky ke „Dni Ruska.“ Loni zase přidával fotografie v triku se symbolem „Miluji Ruskou federaci“. Jasně, není to přímé schvalování a podporování války na Ukrajině, ale oslava ruského režimu ano. Přesto Filippov v Itálii startovat může.
Ambice mají tradičně i krasobruslaři. Petr Gumennik v této sezóně udělal velký pokrok. Rusové se prsí tím, že aktuálně má druhou nejtěžší volnou jízdu na světě s pěti čtvernými skoky. V tamních médiích však hovoří o tom, že bude muset zajet vše absolutně čistě, protože nemá takový vliv na mezinárodní rozhodčí jako jeho největší konkurenti.
A pak je tu mezi ženami Adelia Petrosjanová. Osmnáctiletá dívka je další produkt z dílny trenérky Eteri Tutberidziové, která vychovala poslední dvě olympijské šampionky. V roce 2018 se radovala Alina Zagitovová, o čtyři roky později Anna Ščerbakovová. Petrosjanová se tak pokusí o olympijský zlatý hattrick pro svou trenérku, ale v Rusku zároveň píší, že její psychika nemusí být dostatečně odolná jako u Gumennika. Zbylí Rusové tak výrazné ambice mít nemohou.
Třináct Rusů na ZOH 2026:
- Skialpinismus: Nikita Filippov
- Krasobruslení: Adelia Petrosjanová, Petr Gumennik
- Běžecké lyžování: Darja Neprjajevová, Savelij Korostelev
- Rychlobruslení: Ksenja Koržovová, Anastasja Semjonovová
- Short track: Alena Krylovová, Ivan Posaškov
- Alpské lyžování: Julia Pleškovová, Simon Jefimov
- Saně: Darja Olesiková, Pavel Repilov