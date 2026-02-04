Co dnes dělají čeští medailisté ze ZOH? Televizní tváře, penzion i koučka osobního růstu
Čeští sportovci získali na zimních olympijských hrách dosud 34 medailí, z toho deset zlatých. Majitelky většiny nejcennějších kovů uvidíte na Hrách v Milánu a Cortině. Co ale dnes dělá většina těch zbývajících? Některé slýcháte i nyní poměrně často, ať už v rádiu nebo televizi. Někteří se vrhli na kariéru trenérů, jiní vedou kurzy všeho druhu a další ze sportovního prostředí zmizeli.
Kateřina Neumannová (běžecké lyžování)
- zlato: Turín 2006
- stříbro: Nagano 1998, 2x Salt Lake City 2002, Turín 2006
- bronz: Nagano 1998
Svou úspěšnou kariéru ukončila v roce 2007. Od té doby se věnovala řadě věcí včetně pořádání světového šampionátu klasiků v Liberci 2009. Od roku 2021 má vlastní pořad na Radiožurnálu Sport, v němž zpovídá respondenty ze sportovního prostředí. Dřív se vysílal každý pátek pod názvem Páteční finiš, nyní jej můžete poslouchat ve středu jako Středeční klasiku. Současně stále spolupracuje s Armádním sportovním klubem Dukla a v létě pořádá Lipno Sport Festival. Příznivci sociálních sítích nejspíš víc než úspěšnou lyžařku v současnosti znají její dceru Lucii – sportovkyni a influencerku.
Aleš Valenta (akrobatické lyžování)
- zlato: Salt Lake City 2002
Double full-double full-full. To se mnohým ještě dnes vybaví, když slyší jméno Aleše Valenty. Akrobatický skokan si tímto skokem, který podle něj předběhl dobu, vysloužil olympijské zlato, a také jméno do budoucího života. V roce 2007 ukončil ze zdravotních důvodů kariéru a na konci téhož roku jste jej mohli vídat na tanečním parketu v pořadu České televize Star Dance – Když hvězdy tančí, který také vyhrál. Poté měl jako moderátor své pořady na Frekvenci 1 a v České televizi. Ve Štítech na Šumpersku vystavěl Acrobat Park, kde dodnes trénují své kousky mnozí reprezentanti včetně jeho současné svěřenkyně Adély Měrkové.
Lukáš Bauer (běh na lyžích)
- stříbro: Turín 2006
- bronz: 2x Vancouver 2010 (individuální + štafeta)
Po Kateřině Neumannové nejúspěšnější český klasik. Po ukončení reprezentační kariéry v roce 2017 se ještě chvíli věnoval dálkovým běhům, kde měl i vlastní tým. Také trénoval v Polsku a od minulé sezony je ředitelem Ski Classsics. Do tohoto seriálu dálkových běhů spadá také Jizerská 50. Jméno Bauer můžete i dál číst ve výsledkových listinách běžeckého lyžování, v rodinném sportu pokračuje syn Matyáš.
Martin Jakš (běh na lyžích)
- bronz: Vancouver 2010 (štafeta)
Bronz z Vancouveru je jeho životním lyžařským úspěchem, mezi ty další patří třeba zlato z MS do 23 let. Dařilo se mu také na Tour de Ski, kde byl třikrát v nejlepší desítce. V roce 2011 se oženil se sestrou cyklisty Romana Kreuzigera Helenou. Kariéru ukončil v roce 2018. V současné době provozuje rodinný penzion na Horské Kvildě.
Jiří Magál (běh na lyžích)
- bronz: Vancouver 2010 (štafeta)
Úvod jeho kariéry nebyl nijak úspěšný, dokonce chtěl kvůli tomu s lyžováním skončit. Pro české štafety se ale nakonec ukázalo dobře, že si to rozmyslel. Stal se z něj spolehlivý článek úspěšných českých štafet. Kromě Vancouveru s nimi byl třikrát třetí ve Světovém poháru. Kariéru ukončil po svých pátých Hrách v Soči 2014. Po ní pracoval v libereckých kasárnách a v současnosti je vedoucím logistiky na Dukle a také trénuje děti a dorost.
Martin Koukal (běh na lyžích)
- bronz: Vancouver 2010 (štafeta)
Proslavil se zabijáckým instinktem v cílech sprintů, jeho životním závodem byl paradoxně bruslařský maraton na 50 kilometrů, v roce 2003 se v něm stal mistrem světa. Má i bronz z týmového sprintu z MS 2007. U lyžování dál zůstal jako trenér, krátce vedl i reprezentační áčko, dělal kempy běžeckého lyžování pro hobby lyžaře. V současnosti pracuje v softwarové agentuře.
Šárka Strachová (alpské lyžování - slalom)
- bronz: Vancouver 2010
Její potíže během kariéry jsou všem známé – problémy s otcem/trenérem a také operace nezhoubného nádoru v oblasti hypofýzy. I přes to všechno prožila úspěšnou kariéru slalomářky. Vedle olympijského bronzu získala zlato (2007), stříbro (2009) i bronz (2005 a 2015) z mistrovství světa a vyhrála dva závody Světového poháru. Sportovní kariéru ukončila na jaře 2017. Založila kliniku celostní terapie VO2Max, kde je ředitelkou. Vede kurzy pro firmy, ale třeba i pedagogy zaměřené na osobní růst, vnitřní harmonii, v případě učitelů pak na zdravý pohyb dětí. Současně spolukomentuje slalomové přenosy na ČT sport a moderuje podcast iSport.cz Branky, děti, rodiče.
Ondřej Moravec (biatlon)
- stříbro: 2x Soči 2014 (individuální + smíšená štafeta)
- bronz: Soči 2014
Na dvojnásob smutné loučení s kariérou majitele řady medailí z olympijských her i mistrovství světa si ještě teď vzpomene mnoho fanoušků. Hlavně proto, že přímo u toho v Novém Městě na Moravě nemohli kvůli covidovým restrikcím být. Po konci kariéry se vrhnul na projekt Skialp do škol, kde také sám dělal instruktora a v domácím Letohradu pomáhal s tréninkem mládeže. Od minulé sezony je ale stále optimisticky naladěný Moravec zpět v reprezentaci jako trenér mužského áčka. „Byl na to ten správný čas, dokud mám ještě takový ten cit bývalého závodníka,“ vysvětloval.
Gabriela Soukalová (biatlon)
- stříbro: 2x Soči 2014 (individuální + smíšená štafeta)
- bronz: Soči 2014 (štafeta žen)
Největší hvězda a tvář českého biatlonového boomu oficiálně ukončila kariéru v květnu 2019. Od té doby prožila řadu nepříjemných, ale později i šťastných momentů. Po vlastních zkušenostech s poruchami příjmu potravy založila Nadační fond Gabi, který se lidem se stejnými problémy snaží pomáhat a hlavně provádí osvětu. Sama Soukalová se v tomto fondu aktivně zapojuje. Současně si vydělává jako influencerka na sociálních sítích. V sezoně 2023/24 spolupracovala jako expertka s Českou televizí, hlavně pak při mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Během tohoto domácího šampionátu byla uvedena do Síně slávy Mezinárodní biatlonové unie (IBU).
S partnerem Milošem Kadeřábkem přivedla v září 2021 na svět dceru Izabelu. Začátkem roku 2024 měl premiéru dokumentární film Pravda se pořád vyplatí, který natočila někdejší biatlonová star s Petrem Větrovským.
Jaroslav Soukup (biatlon)
- stříbro: Soči 2014 (smíšená štafeta)
- bronz: Soči 2014
S biatlonem se rozloučil po sezoně 2017/18. Roli trenéra první český biatlonový olympijský medailista z rodinných důvodů rychle zavrhl. Ale fyzická příprava a střelba se stala součástí i jeho dalšího povolání. Nastoupil totiž k Policii ČR v Liberci jako instruktor služební přípravy. Jeho úkolem byla příprava nových policistů. „Každý policista musí absolvovat služební přípravu a my jsme ti, kteří ji vedou jako instruktoři,“ vysvětloval.
Veronika Vítková (biatlon)
- stříbro: Soči 2014 (smíšená štafeta)
- bronz: Soči 2014 (štafeta žen), Pchjongčchang 2018
Kariéru ukončila držitelka tří olympijských medailí v dubnu 2020 kvůli těhotenství. V listopadu pak porodila dceru Elišku. Ještě při mateřské se později věnovala trénování mládeže v domovském klubu v Jablonci nad Nisou. Když si v březnu 2023 přijela do Nového Města na Moravě pro dodatečnou bronzovou medaili ze štafety ze ZOH v Soči, zbývalo jen pár týdnů do porodu druhé dcery, která dostala jméno Barbora.
Eva Puskarčíková (biatlon)
- bronz: Soči 2014 (štafeta žen)
Kdo sleduje sociální sítě, hlavně tedy Instagram, má poměrně dobrý přehled o tom, co dělá po ukončení kariéry v březnu 2022 toto biatlonové „Sluníčko“, jak jí v českém týmu říkali. S partnerem, rovněž bývalým biatlonistou Italem Thomasem Bormolinim žijí střídavě v italském Livignu a v Jablonci nad Nisou. Než se jim narodil předloni na jaře syn Paride, pomáhala Puskarčíková v penzionu Bormoliniho rodičů, udělala si i masérský kurz. Stejně jako Soukalová působí jako influencerka na sociálních sítích. K tomu v této sezoně spolukomentuje v České televizi biatlon a vrátila se k pomoci v rodinném penzionu.
Jitka Landová (biatlon)
- bronz: Soči 2014 (štafeta žen)
Členka bronzové štafety ukončila kariéru v dobách největší slávy českého biatlonu, už v roce 2017, kvůli chronickému únavovému syndromu. Poté hned naskočila do povolání, které vystudovala, začala učit na druhém stupni základní školy v Jablonci nad Nisou. „Mou aprobací je tělocvik a angličtina,“ prozradila. Nyní si však dává i od tohoto povolání pauzu a plně se věnuje ročnímu synovi.
Karolína Erbanová (rychlobruslení)
- bronz: Pchjongčchang 2018
Třiatřicetiletá bývalá profesionální sportovkyně si za svou aktivní kariéru neprošla pouze rychlobruslením. I když to je jediný sport, ze kterého má olympijskou medaili. Závodnice spadající nejprve do tréninkové skupiny Petra Nováka a poté trénující v Nizozemsku se ale po svém největším úspěchu rozhodla s rychlobruslením po olympijské sezoně 2017/18 skončit. Poté uvažovala o kariéře v jiných sportech, jako byla dráhová cyklistika či florbal. Nakonec se na podzim 2019 vrátila k lednímu hokeji, který v dětství hrávala. Angažmá našla nejprve v Jičíně, na konci své hokejové kariéry hrála ve Finsku. Byla také součástí ženského reprezentačního týmu, který na MS 2022 získal bronz. Loni pomáhala Radkovi Dudovi na jeho Mr.Dudu Camp jako skill coach. V současné době je asistentkou trenéra ženské reprezentace do 16 let.