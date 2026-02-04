Češi si zvolili vlajkonoše. Pastrňák povede výpravu v Miláně, Charvátová v Cortině
Potvrzeno. Čeští sportovci si na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo zvolili jako vlajkonoše hokejového útočníka Davida Pastrňáka a biatlonistku Lucii Charvátovou. Hvězdný střelec Bostonu povede milánskou část české výpravy, bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 pro změnu skupinu v Cortině. Slavnostní zahájení Her se uskuteční v pátek od 20.00. Program ZOH 2026 >>>
Mezi největší kandidáty na českého vlajkonoše se David Pastrňák řadil dlouhou dobu. Vlastně už od chvíle, kdy byl potvrzen návrat největších hokejových hvězd NHL na olympijský turnaj. K tomu, že se mistr světa z Prahy 2024 dočká této výjimečné pocty, nahrála i úterní informace, že se z NHL přesune do dějiště olympiády dřív, než se původně čekalo.
„Ty jo, jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný,“ reagoval Pastrňák s úsměvem poté, když se dozvěděl, že na slavném stadionu San Siro ponese českou vlajku. Lucie Charvátová byla pro změnu velmi překvapená. „Až ohromená, že mě sportovci zvolili. Vůbec jsem to nečekala, je to ohromná čest,“ přiznala biatlonistka.